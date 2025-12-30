Τέτοιες μέρες, προβλήθηκε πριν 40 χρόνια από την ΕΡΤ-2 η εκπομπή «Εικόνες του ‘85» που ήταν ουσιαστικά η αθλητική ανασκόπηση του 1985. Κεντρικός παρουσιαστής ήταν ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, που μαζί με τους Γιάννη Αργυρίου, Κώστα Δεληγιάννη, Λήδα Βεντούρα και Άκη Παναγιωτόπουλο παρουσίασαν τα σημαντικότερα πρόσωπα και γεγονότα της χρονιάς. Το Αρχείο της ΕΡΤ με αφορμή την συμπλήρωση 40 ετών από την προβολή της, παρουσιάζει την εκπομπή : «Εικόνες του ‘85»

Αρχικά ο Γιάννης Αργυρίου αναφέρεται στο ποδόσφαιρο . Μέσα από συνεντεύξεις παρουσιάζονται τα σημαντικά πρόσωπα της χρονιάς . Μιλούν κατά σειρά ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Χουάν Ραμόν Ρότσα, ο προπονητής της Λάρισας Αντρέι Στρεϊλάου, ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού Κάζιμιρ Γκόρσκι, και οι ποδοσφαιριστές της Λάρισας Τάκης Παραφέστας και Γιάννης Βαλαώρας.

Στον χώρο του Μπάσκετ έλαμψε για μια ακόμη χρονιά το άστρο του Νίκου Γκάλη, για τον οποίο μιλούν οι Μιχάλης Γιαννουζάκος, Στέργιος Γούσιος και Παναγιώτης Τσολακίδης . Κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων προβάλλονται στιγμιότυπα των αγώνων Ελλάδα-Βουλγαρία 111-81 το 1985 , και ΑΕΚ-Άρης 84-94 το 1984. Στον χώρο του Τένις ξεχώρισε η Αγγελική Κανελλοπούλου η οποία μιλάει στην εκπομπή, ενώ ακολουθούν δηλώσεις του πατέρα της Δημήτρη Κανελλόπουλου. Στην κολύμβηση πρόσωπο του 1985 ήταν ο Χαράλαμπος Παπανικολάου που μιλάει στην εκπομπή ενώ μιλούν γι’αυτόν ο προπονητής του Γιώργος Μπίας και η μητέρα του αθλητή.

Στην Ενόργανη γυμναστική πρωταγωνίστησε η 11χρονη Φωφώ Βαρβαριώτου η οποία μιλάει στην εκπομπή καθώς και η προπονήτρια της. Η εκπομπή επιστρέφει στο Μπάσκετ με αναφορά στην πρόκριση της Εθνικής ομάδας για πρώτη φορά στα χρονικά σε Μουντομπάσκετ, αυτό που θα γινόταν το καλοκαίρι του ’86 στην Ισπανία. . Γι' αυτή την επιτυχία μιλάει στην εκπομπή ο άσος του Άρη και της Εθνικής ομάδας Νίκος Φιλίππου.

Ακολουθούν οι δημοσιογράφοι Κώστας Δεληγιάννης και Λήδα Βεντούρα που συνεχίζουν την ανασκόπηση αναφερόμενοι σε σημαντικά αθλητικά γεγονότα του 1985 ενώ προβάλλονται στιγμιότυπα από τους αγώνες Μπάσκετ Άρης-Λιβόρνο, και Άρης-ΠΑΟΚ στιγμιότυπα αγώνα Πόλο, φάσεις του ποδοσφαιρικού αγώνα Ελλάδα-Αλβανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ’86, και πλάνα από Ιππασία, Στίβο, Χάντμπολ, Σκι, Πίγκ Πόγκ και Πυγμαχία. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο με αναδρομή στην παρουσία των Ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης το δεύτερο μισό της χρονιάς με φάσεις από τους αγώνες Βερόνα-ΠΑΟΚ 3-1, Λάρισα-Σμπντόρια 1-1 , Τορίνο-Παναθηναϊκός 2-1, και ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης 1-0. Η ανασκόπηση στα λεγόμενα «μικρά σπόρ» συνεχίζεται με αναφορά στην Κοπηλασία, το Σέρφινγκ, την Πάλη, την Κολύμβηση, την Ποδηλασία, τις Καταδύσεις, την Άρση βαρών, το Ράλι, και το Τένις.

Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής ο Άκης Παναγιωτόπουλος παρουσιάζει τα Διεθνή αθλητικά γεγονότα του 1985. Βλέπουμε πλάνα από τα θλιβερά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο Χέιζελ στις 29 Μαϊου του 1985 πριν και κατά τη διάρκεια του τελικού κυπέλλου Πρωταθλητριών Γιουβέντους-Λίβερπουλ, φάσεις από τον δεύτερο Τελικό Κυπέλλου Ουέφα ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Βιντεότον, και από αγώνα της Εθνικής Ουγγαρίας. Ακολουθούν διεθνή στιγμιότυπα από Στίβο, Μπάσκετ, Βόλεϊ, Κολύμβηση, Ράλι, Τένις, Ενόργανη γυμναστική, Καλλιτεχνικό πατινάζ, Σκι, και Χόκεϊ επί πάγου.

Προς το τέλος της εκπομπής ο τότε Γενικός γραμματέας αθλητισμού Δημήτρης Σαρρής, ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής Λάμπης Νικολάου και ο πρόεδρος του ΠΣΑΤ Πέτρος Λινάρδος κάνουν ευχές, πριν κλείσει η ανασκόπηση με ευχές από τον δημοσιογράφο Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Έτος παραγωγής: 1985 Παρουσίαση Δημήτρης Κωνσταντάρας. Σκηνοθεσία: Αχιλλέας Βογιατζής.

Σύνταξη άρθρου: Άκης Παπαδόπουλος