Αχιλλέας Απέργης

Η καλλιτεχνική του πορεία του γλύπτη Αχιλλέα Απέργη εξελίχθηκε από την παραστατική απεικόνιση σε μια σταδιακή αφαίρεση, με έμφαση στη μορφή και τον χώρο. Από τη δεκαετία του 1950 ανέπτυξε αφαιρετικές συνθέσεις με σίδερο και μπρούντζο, διερευνώντας έννοιες όπως η φθορά, η κίνηση και η φυγή, ενώ αργότερα στράφηκε και σε εννοιολογικές εγκαταστάσεις, όπως τα «Πέντε Δωμάτια» και το «Σπήλαιο», που εκφράζουν υπαρξιακά και φιλοσοφικά ερωτήματα. Παράλληλα, έργα όπως οι «Σκάλες» συμβολίζουν την άνοδο και τη γνώση, ενώ η διεθνής παρουσία του επιβεβαιώνεται μέσα από σημαντικές εκθέσεις και Μπιενάλε. Μεγάλο μέρος του έργου του δωρήθηκε από τον γιό του στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ενώ πολλα έργα του βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης κ.α.

Για την επέτειο 40 χρόνων από το θάνατο του Αχιλλέα Απέργη, δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ επεισόδιο της σειράς

ΖΩΝΤΑΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (1985)

Η Βεατρίκη Σπηλιάδη φιλοξενεί στην εκπομπή της το γλύπτη Αχιλλέα Απέργη. Ο καλλιτέχνης αναφέρεται στα υλικά που έχει κατά καιρούς χρησιμοποιήσει στα έργα του, στις συνεργασίες του με άλλους γλύπτες και χαράκτες, στις διεθνείς εκθέσεις στις οποίες συμμετείχε (όπως στη Μπιενάλε Βενετίας 1956, την έκθεση Ελληνικής τέχνης στο Παρίσι και την ατομική του έκθεση στο Λονδίνο) σχολιάζοντας παράλληλα τις κριτικές που απέσπασε. Μιλάει για τον διάσημο Βρετανό γλύπτη Χένρι Μουρ, για τον Τζιακομέτι, τον Μικελάντζελο, και για το έργο του Έλληνα γλύπτη Τάκη, εξηγεί την επίδραση που είχε ο πόλεμος στη διαμόρφωση της τεχνοτροπίας του και παράλληλα δράττεται της ευκαιρίας να μιλήσει για τη γενιά των καλλιτεχνών του ’40 και του ’50, αναφερόμενος στον εαυτό του και στις επιρροές που δέχτηκε από τον πόλεμο με τις εικόνες από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ενώ δεν παραλείπει να εκθειάσει τη μοναδικότητα των αρχαίων ελληνικών γλυπτών.

Σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης παρακολουθούμε πλάνα με έργα του Απέργη και άλλων διάσημων γλυπτών.

Σκηνοθεσία: Άννα Κεσίσογλου

Κείμενο, Ρεπορτάζ και Συνέντευξη: Βεατρίκη Σπηλιάδη

Οργάνωση Παραγωγής: Άννα Κεσίσογλου και Λευτέρης Σκούφος

Τεκμηρίωση εκπομπής και σύνταξη άρθρου: Νίκος Βογιατζής

Δείτε περισσότερα στο archive.ert.gr