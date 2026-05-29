Ο Δάκης, ένας από τους δημοφιλέστερους ποπ ερμηνευτές των δεκαετιών του 1960 και του 1970, έφυγε από την ζωή σαν σήμερα, στις 29 Μαΐου του 2022. Γεννημένος ως Βρασίδας Χαραλαμπίδης στις 26 Αυγούστου 1943 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, ”βαπτίστηκε” Δάκης από τον Μάκη Μάτσα όταν ήρθε στην Αθήνα για να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι. Ο Δάκης συνεργάστηκε με πολύ σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της μουσικής όπως οι Ντέμης Ρούσος, Μίλβα, Δαλιδά, Μαρινέλλα, οι συνθέτες Μίμης Πλέσσας, Γιώργος Κατσαρός, Γιάννης Σπανός, οι στιχουργοί Πυθαγόρας, Μάνος Ελευθερίου, Σώτια Τσώτου αλλά και πολλοί άλλοι. Το 1967 άνοιξε την ιστορική και επεισοδιακή συναυλία των Rolling Stones στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής μέσα από τα τραγούδια του στις ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, είχε συμμετάσχει σε θεατρικά, τηλεοπτικά και κινηματογραφικά έργα, ενώ υπήρξε και εκπρόσωπος της Ελλάδας σε φεστιβάλ μουσικής όπου και είχε αποσπάσει αρκετά βραβεία.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει την τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση του Δάκη στην εκπομπή της ΕΡΤ ”Μουσικό κουτί” παραγωγής 2021.

ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΥΤΙ

ΔΑΚΗΣ, MONSIER MINIMAL

Το ”Μουσικό κουτί” είναι μια μουσική εκπομπή της ΕΡΤ, βασισμένη σε μία ιδέα του Νίκου Πορτοκάλογλου που ενώνει μουσικές και τραγούδια του χτες και του σήμερα με νέους ήχους και εξερευνά τα νέα ρεύματα στη μουσική. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο, ο Νίκος Πορτοκάλογλου και η Ρένα Μόρφη, υποδέχονται τον Δάκη, τον τραγουδοποιό Monsieur Minimal και την Ανδριάνα Μπάμπαλη.

Το επεισόδιο ξεκινά με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τη Ρένα Μόρφη να ερμηνεύουν, σε νέα ενορχήστρωση, τα τραγούδια «Στη ντισκοτέκ» του Κώστα Τουρνά και «Stayin’ Alive» των Barry Gibb, Robin Gibb και Maurice Gibb. Αμέσως μετά, οι δύο παρουσιαστές υποδέχονται στο στούντιο της εκπομπής τον εμβληματικό τραγουδιστή των δεκαετιών του 1960 και του 1970, Δάκη, καθώς και τον τραγουδοποιό της νέας γενιάς Monsieur Minimal. Οι δύο καλεσμένοι μιλούν για τη συνεργασία τους στον τελευταίο δίσκο του Monsieur Minimal και το τραγούδι «Στιγμή». Έπειτα, ο Δάκης μιλά για την Αλεξάνδρεια των παιδικών και εφηβικών του χρόνων και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε να τραγουδά. Εξηγεί πώς προέκυψε το όνομα «Δάκης» και ερμηνεύει το «Ένας ουρανός μ’ αστέρια» του Μίμη Πλέσσα.

Στη συνέχεια, ο Monsieur Minimal αναφέρεται στο καλλιτεχνικό του όνομα και περιγράφει πώς ξεκίνησε την καλλιτεχνική του πορεία. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται σε έναν διαγωνισμό που κέρδισε σε νεαρή ηλικία. Ερμηνεύει το τραγούδι του «Πάστα φλώρα». Αμέσως μετά, ο Δάκης εξηγεί πώς έμαθε πολλές ξένες γλώσσες, θυμάται τις πρώτες του εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης και τη συνεργασία του με τον Κώστα Χατζή και ερμηνεύει το τραγούδι «Πάρε ένα κοχύλι απ’ το Αιγαίο».

Στη συνέχεια, ο Monsieur Minimal μιλά για την αγάπη του για την ποπ μουσική, τους δίσκους του και τις διαφοροποιήσεις στον ήχο κάθε ενός από αυτούς και ερμηνεύει το «Love Story». Ο Δάκης ερμηνεύει το «(I Can’t Get No) Satisfaction», καθώς αναφέρεται στη θρυλική συναυλία του συγκροτήματος στην Αθήνα το 1967, την οποία «άνοιξε» ο ίδιος. Ο Monsieur Minimal μοιράζεται τη δική του εμπειρία από όταν έπαιξε πριν από τη συναυλία του Moby στη Θεσσαλονίκη. Ο Δάκης ερμηνεύει το «Τόσα καλοκαίρια», τονίζοντας πως χρωστά πολλά στον Μίμη Πλέσσα.

Στο επόμενο μέρος της εκπομπής προστίθεται στους καλεσμένους η Rosey Blue, η οποία ερμηνεύει το τραγούδι «Tonight». Έπειτα, ο Νίκος Πορτοκάλογλου και η Ρένα Μόρφη καλούν τους καλεσμένους να επιλέξουν ανάμεσα σε διάφορους προορισμούς, συνεργάτες και κέντρα νυχτερινής διασκέδασης. Ο Δάκης ερμηνεύει το τραγούδι «Η στιγμή» μαζί με τον Monsieur Minimal.

Στην ενότητα «Εξερευνήσεις» με τον Πάνο Σουρούνη παρουσιάζεται το μουσικό βίντεο του τραγουδιού «Αλκυονίδες μέρες» των Inter Alia. Ο Ιάσονας Γουσέτης περιγράφει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι, καθώς και τη μουσική ταυτότητα των Inter Alia.

Ακολουθεί η ενότητα jukebox της εκπομπής και οι διασκευές από την μπάντα του «Μουσικού Κουτιού» στα τραγούδια: «Η νύχτα μυρίζει γιασεμί», «Ne me quitte pas» του Jacques Brel, «Ταμπακιέρα» της Σοφίας Βέμπο, «Σ’ αναζητώ» του Γιάννη Σπανού, το οποίο «μπλέκεται» με το «Careless Whisper» των Wham!, και το «New York, New York» της Liza Minnelli, που «ενώνεται» με το «Άνθρωπε αγάπα» του Κώστα Τουρνά. Η Ανδριάνα Μπάμπαλη προστίθεται στην παρέα της εκπομπής και ερμηνεύει μαζί με τον Δάκη το «Μίλα μου» και μόνη της ερμηνεύει το «Ένα πρωινό».

Έτος παραγωγής: 2021

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 2/6/2021

Παρουσίαση: Νίκος Πορτοκάλογλου, Ρένα Μόρφη

Σκηνοθεσία: Περικλής Βούρθης

Σύνταξη άρθρου – τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς