Είκοσι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο της Άννας Σικελιανού. Δεύτερη σύζυγος του ποιητή Άγγελου Σικελιανού, έζησε δεκατρία χρόνια πλάι στον ποιητή. Αφιερώθηκε μετά τον θάνατό του (1951) να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του, συγγράφοντας τα βιβλία «Ο ποιητής Άγγελος Σικελιανός», «Ένα τραπέζι θυμάτια», «Η ζωή μου με τον Άγγελο», ενώ επιμελήθηκε και τις επιστολές του ποιητή σε εκείνην στον τόμο «Γράμματα στην Άννα».

Με αφορμή τα 20 χρόνια από τον θάνατο της Άννας Σικελιανού, δείτε τη συνέντευξη που είχε δώσει στην Εύη Κυριακοπούλου το 2000, στην εκπομπή «Αντ’Αυτού», στην οποία ξεδιπλώνει τις μνήμες της από την ζωή της με τον Ποιητή.

Η Άννα Σικελιανού, δεύτερη σύζυγος του Άγγελου Σικελιανού, φιλοξενείται σε αυτό το επεισόδιο της σειράς «Αντ’Αυτού» και μιλάει για τον ποιητή Άγγελο Σικελιανό. Θυμάται την ζωή της μαζί με τον Άγγελο Σικελιανό και ανακαλεί την πρώτη τους γνωριμία. Μιλά για την καθημερινότητά τους στη Σαλαμίνα και την Αθήνα, την ενασχόληση της με την υφαντική τέχνη και τους μοιρασμένους ρόλους τους-εκείνος αφοσιωμένος στην ποίηση εκείνη στο «σπιτικό». Αναφέρεται στην ποίηση του Σικελιανού και τον τρόπο που έγραφε.

Μιλά ακόμη για την Εύα Πάλμερ, πρώτη σύζυγο του Αγγέλου Σικελιανού, και μιλάει για το Μουσείο Άγγελου και Εύας Σικελιανού στους Δελφούς, που ιδρύθηκε με προτροπή εκείνης.

Προβάλλεται κατά τη διάρκεια της εκπομπής φωτογραφικό υλικό με τον ποιητή και τα αγαπημένα του πρόσωπα. Στο τέλος της εκπομπής η Άννα Σικελιανού διαβάζει αποσπάσματα από το βιβλίο της «Η ζωή μου με τον Άγγελο».

Έτος παραγωγής: 2000

Σκηνοθεσία:

ΠΑΝΔΩΡΑ ΜΟΥΡΙΚΗ

Δημοσιογραφική έρευνα – Παρουσίαση:

ΕΥΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ