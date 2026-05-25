Φεστιβάλ Αγών 30 χρόνια

Η ιδέα για ένα Φεστιβάλ Αρχαιολογικής Ταινίας ανήκει στη σκηνοθέτη Μέμη Σπυράτου η οποία το 1995 ξεκινάει την υλοποίησή της με την υποστήριξη της δημοσιογράφου Λένας Σαββίδη και της αρχαιολόγου Άννας Λαμπράκη, εκδότριας του περιοδικού «Αρχαιολογία και Τέχνες». Το 1996 πραγματοποιείται η Πρώτη Διεθνής Συνάντηση Αρχαιολογικής Ταινίας που ονομάστηκε «ΑΓΩΝ». Μέχρι και το 2016 το Φεστιβάλ, στηριζόταν οικονομικά κυρίως από την κ. Λένα Σαββίδη και λάμβανε χώρα ως Biennale (κάθε δύο χρόνια). Από το 2022 το Υπ. Πολιτισμού στηρίζει τη διοργάνωση του Αγώνα. Το 2026, ο ΑΓΩΝΑΣ διανύοντας 30 χρόνια πορείας, έχει εξελιχθεί σε θεσμό με διεθνή απήχηση και κύρος όπως φαίνεται και από τις συνεργασίες με πρόσωπα και φορείς του πολιτισμού και των επιστημών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, αλλά και από την υποδοχή του Φεστιβάλ από το ευρύ κοινό που το παρακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια. Φέτος παρουσιάζεται η 13η Biennale, και το Αρχείο ΕΡΤ για τα 30 χρόνια από την ίδρυση του ΑΓΩΝΑ και με αφορμή την έναρξη του 13ου Φεστιβάλ Αρχαιολογικής Ταινίας στις 25 Μαΐου 2026, προτείνει την εκπομπή:

ΡΙΜΕΪΚ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

Το επεισόδιο αυτό είναι αφιερωμένο στο «Φεστιβάλ Αρχαιολογικής Ταινίας», που έλαβε χώρα στο Ρέθυμνο το 1998 και συγκεκριμένα στον κινηματογράφο Αύρα. Παράλληλα με την προβολή των ταινιών που συμμετέχουν στον Διεθνή Κινηματογραφικό Αγώνα, με θέμα την Αρχαιολογία στον Μεσογειακό χώρο, έχει καθιερωθεί να προβάλλονται παλιές ταινίες ντοκιμαντέρ ή και άλλες που με τον χρόνο αποκτούν ξεχωριστή αξία. Η αρχαιολόγος – εκδότρια του περιοδικού «Αρχαιολογία και Τέχνες», Άννα Λαμπράκη, η γενική γραμματέας του «ΑΓΩΝΑ», Λένα Σαββίδη, οι σκηνοθέτες Μάρτιν Έμελε, Μέμη Σπυράτου, Λάκης Παπαστάθης και Μάνος Ζαχαρίας μιλούν για την πρωτοβουλία της διοργάνωσης του Φεστιβάλ και τη συμβολή του στη διάσωση της κοινής μας κληρονομιάς, για τις συμμετοχές και τις διακρίσεις των ταινιών και τις ταινίες που οι ίδιοι δημιούργησαν. Ο κριτικός θεάτρου, Κώστας Γεωργουσόπουλος, καταθέτει την άποψή του για το έργο και τη συμβολή του Φραντσέσκο Αλλιάτα στο αρχαιολογικό ντοκιμαντέρ, ενώ ο ίδιος ο Φραντσέσκο Αλλιάτα, καθηγητής Κινηματογραφίας και σύμβουλος κινηματογραφικών παραγωγών, αναφέρεται στην ιστορία της παραγωγής και τελικά διαμάχης των δύο ταινιών «VULCANO» και «STROMBOLI». Η πρύτανης του πανεπιστημίου της Σορβόννης και πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στο Φεστιβάλ, Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, μιλάει για την επιτυχία του Φεστιβάλ Αρχαιολογικής Ταινίας, που αποτελεί τον κατεξοχήν τρόπο διάδοσης της αρχαιογνωσίας στο ευρύ κοινό. Η εκπομπή πλαισιώνεται από αποσπάσματα των αρχαιολογικών ταινιών «Φωνές Από Το Παρελθόν», «Ο Θησαυρός Του Κροίσου», «Η Δίκη Μιας Μούμιας», «Μπαρουτόμυλοι Της Δημητσάνας», «Ελεύθερνα» Και «Οι Σφουγγαράδες», “Petra: Une rencontre entre la geologie et l’ histoire”, “Η επιστροφή του Λαοκόοντα» .

Σκηνοθεσία: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΑΒΙΑΣ

Κείμενα – Επιμέλεια – Παρουσίαση: ΡΕΝΑ ΘΕΟΛΟΓΙΔΟΥ

Έτος παραγωγής: 1998

Σύνταξη άρθρου – τεκμηρίωση εκπομπής: Βλάσης Κομνηνός