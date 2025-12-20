Δεκέμβριος 1972

Το μουσικό άλμπουμ «Ο Μεγάλος Ερωτικός» του Μάνου Χατζιδάκι κυκλοφόρησε στα μέσα του 1972, σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής και πολιτικής πίεσης υπό τη δικτατορία των συνταγματαρχών. Το έργο είχε ήδη προαναγγελθεί στον Τύπο από τις 14 Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς.

Ο Χατζιδάκις ξεκίνησε τη σύνθεση του άλμπουμ στη Νέα Υόρκη τον Ιούνιο του 1972 και την ολοκλήρωσε στην Αθήνα τον Οκτώβριο, ενώ οι ηχογραφήσεις είχαν ήδη αρχίσει.

Απευθυνόμενος «στην πιο κρυφή ευαισθησία των νέων ανθρώπων κάθε ηλικίας», Ο Μεγάλος Ερωτικός αποτελεί έναν αδιάσπαστο κύκλο τραγουδιών βασισμένων σε ποίηση σπουδαίων Ελλήνων δημιουργών από διαφορετικές εποχές, όπως οι Ελύτης, Γκάτσος, Καβάφης, Σολωμός, Σαπφώ, Μυρτιώτισσα, Σαραντάρης, Πρεβελάκης, Χορτάτζης και Σολομώντας.

Σήμερα, το έργο παραμένει ορόσημο της ελληνικής μουσικής, όχι μόνο χάρη στη μελοποίηση ποίησης εξαιρετικής σημασίας, αλλά και λόγω της εποχής μέσα στην οποία δημιουργήθηκε, καθώς και της μουσικής του τόλμης, που το καθιστούν σημείο αναφοράς τόσο αισθητικά όσο και ιστορικά.

Δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ επεισόδιο της σειράς «Τραγούδια που έγραψαν ιστορία», που παρουσιάζει το μουσικό άλμπουμ - ορόσημο του Μάνου Χατζιδάκι:

Το επεισόδιο αυτό της σειράς ντοκιμαντέρ που αναφέρεται σε σημαντικά ελληνικά τραγούδια του 20ου αιώνα και στους δημιουργούς τους παρουσιάζει το μουσικό έργο «Ο Μεγάλος Ερωτικός» ανιχνεύοντας την αφορμή και τις συνθήκες δημιουργίας του μέσα από τις μαρτυρίες του ίδιου του συνθέτη και των ερμηνευτών.

Ο Μάνος Χατζιδάκις μιλάει για την ιδέα που στάθηκε αφορμή για τη σύνθεση του «Μεγάλου Ερωτικού» στη διάρκεια της Δικτατορίας το 1972, για το περιεχόμενό του, καθώς συνίσταται στην ενσωμάτωση ποιημάτων απ’ όλη την ιστορία της ερωτικής ποίησης αλλά και για τη συνεργασία του με τη Φλέρυ Νταντωνάκη. Ο δημιουργός απαντά στους τότε επικριτές του για την επιλογή του αυτή μέσα στην περίοδο της δικτατορίας, ότι το αίτημα εκείνης της εποχής ήταν να ξαναβρούμε "την αξιοπρέπειά μας και την ποιητική μας καταγωγή".

Ο Δημήτρης Ψαριανός, ερμηνευτής των τραγουδιών του «Μεγάλου Ερωτικού» και ο Ανδρέας Ροδουσάκης εκτελεστής μουσικός του έργου, μιλούν για τη μουσική προσωπικότητα του Χατζιδάκι και περιγράφουν με ζωντάνια την εμπειρία συνεργασίας τους μαζί του στο συγκεκριμένο έργο, αλλά και την επίδραση που άσκησε στην πορεία τους. Εκτιμούν επίσης, από τη δική του ο καθένας μεριά, την μουσική αξία του «Μεγάλου Ερωτικού» παραθέτοντας τα στοιχεία που τον αναδεικνύουν σε μείζον πνευματικό γεγονός και σταθμό στην πορεία της ελληνικής μουσικής. Ανακαλούν στιγμές από τις πρόβες και μεταφέρουν την ατμόσφαιρα και το κλίμα από την ηχογράφηση.

Στη διάρκεια της εκπομπής προβάλλονται σπάνια ντοκουμέντα με πλάνα κατά την ώρα της ηχογράφησης του «Μεγάλου Ερωτικού» στα στούντιο παραγωγής της Columbia. Προβάλλονται αποσπάσματα από το «Μεγάλο Ερωτικό» του Παντελή Βούλγαρη, και από τα ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ «Ο Μάνος Χατζιδάκις, η Ελλάδα, η Αθήνα» (σκηνοθεσία Γιάννη Ιωάννου) και «Οι δημοσιογράφοι προτείνουν» (σκηνοθεσία: Στάθης Πλωτάς). Τέλος, προβάλλονται αρκετές φωτογραφίες αλλά και παρτιτούρες.

Σκηνοθεσία & παραγωγή: Γιώργος Χρ. Ζέρβας

Πρώτη προβολή: 23/12/2007

Τεκμηρίωση εκπομπής: Κωνσταντίνα Τασιοπούλου

Σύνταξη άρθρου: Νίκος Βογιατζής

Πηγές άρθρου:

Καθημερινή. (2022, Οκτώβριος 10). Ο «Μεγάλος Ερωτικός» του Χατζιδάκι. Καθημερινή. https://www.kathimerini.gr/culture/music/1030353/o-megalos-erotikos-toy-chatzidaki

Ακρόπολη. (1972, 14 Δεκεμβρίου). Διαφημιστική καταχώρηση -αναγγελία «Μεγάλου Ερωτικού» Ακρόπολη, σελ.4.

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (2025). Μάνος Χατζιδάκις: Ο Μεγάλος Ερωτικός. Ανακτήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2025 από https://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=1712

Athens Voice. (2023, Μάρτιος 16). [PDF] Μάνος Χατζιδάκις: Ο Μεγάλος Ερωτικός. Athens Voice. https://www.athensvoice.gr/files/2023-03-16/av_863.pdf