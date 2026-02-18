Σημαντική ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου με διεθνή καριέρα, η Δέσπω Διαμαντίδου γεννήθηκε στον Πειραιά, φοίτησε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, συμμετείχε σε πολλές παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου, ενώ συνεργάστηκε και με άλλους θιάσους. Η πρώτη της κινηματογραφική εμφάνιση ήταν το 1947 («Τα παιδιά της Αθήνας»), ενώ η διεθνής καριέρα της στο σινεμά ξεκίνησε τη δεκαετία του ’60. Το 1967 έφυγε για την Αμερική, όπου και παρέμεινε μέχρι το 1974. Σταθμοί στην καριέρα της ήταν η παράσταση «Ιλια Ντάρλινγκ» στο Μπρόντγουεϊ, μαζί με την Μελίνα Μερκούρη-αχώριστη φίλη της-καθώς και στο «Καμπαρέ», ενώ αξιοσημείωτη είναι και η συμμετοχή της στην ταινία του Γούντυ Άλεν «Ο Ειρηνοποιός». Η Δέσπω Διαμαντίδου έφυγε από τη ζωή στις 18 Φεβρουαρίου 2004 και το Αρχείο ΕΡΤ προτείνει για την επέτειο από το θάνατό της:

ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ

ΔΕΣΠΩ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ

Το συγκεκριμένο επεισόδιο της σειράς είναι αφιερωμένο στην κορυφαία ηθοποιό Δέσπω Διαμαντίδου, η οποία φωτίζει γνωστές και άγνωστες πτυχές της ζωής της και της καλλιτεχνικής της πορείας στο θέατρο αλλά και τον κινηματογράφο. Από το χώρο του σπιτιού της, η Δέσπω Διαμαντίδου μιλά για τα παιδικά της χρόνια στον Πειραιά, τα καλοκαιρινά μπάνια στην Καστέλα, την εγκατάστασή της στην Αθήνα την περίοδο της Κατοχής μετά την επίταξη του σπιτιού στην καστέλα από τους Γερμανούς. Περιγράφει την απόφασή της να ασχοληθεί με το θέατρο την επίδραση του Δημήτρη Χορν την φοίτηση μαζί με τη Μελίνα Μερκούρη και την αποφοίτησή της από τη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 1941. Μιλάει για την ενασχόλησή της με το τραγούδι και τις δυσκολίες καλλιτεχνικής ενασχόλησης και αποκατάστασης στην χώρα εκείνη την περίοδο. Ακολουθώντας το παράδειγμα της Παξινού εξηγεί ότι μαζί με τον Χορν και την Μερκούρη ξεκίνησαν τις θεατρικές σπουδές.

Θυμάται την μοναδική φράση που είχε στον Φάουστ του Γκαίτε και υπογραμμίζει τη δυσκολία εργασίας στο θέατρο και τις ευκαιρίες που έδινε η αρχαία τραγωδία. Αναφέρεται στην πορεία της στο θέατρο και στη συμβολή του Καρολου Κουν στην εξέλιξη της καριέρας της, ο οποίος πρώτος της έδωσε «καλό ρόλο». Θυμάται τη συνεργασία της μαζί του και την έξοδό της από το Εθνικό Θέατρο, ενώ αναφέρει διάφορα θεατρικά έργα στα οποία συμμετείχε σε μικρότερους ρόλους.

Η Διαμαντίδου περιγράφει τη ζωή της στην Αίγυπτο και στη συνέχεια την καριέρα της στον κινηματογράφο ενώ υπογραμμίζει το καλύτερο επίπεδο ζωής που βρήκε φεύγοντας από την Ελλάδα. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην συμμετοχή της στην ταινία «Ποτέ την Κυριακή», η οποία αποτέλεσε σταθμό στην καριέρα της-μιλά για τους συμπρωταγωνιστές της και ιδιαίτερα για τη Μελίνα Μερκούρη, στενή της φίλη, και θυμάται στιγμιότυπα από το Φεστιβάλ των Καννών. Σε σχέση με τη συμμετοχή της στην ταινία του Κακογιάννη, κάνει λόγο για την καριέρα της στην Αμερική, τόσο στο θέατρο με σημαντικό σταθμό την παράσταση «Ιλια Ντάρλινγκ» στο Μπρόντγουαιη και αργότερα το «Καμπαρέ», για την οποία περιγράφει την ακρόαση με την οποία κέρδισε το ρόλο, αλλά και τη συμμετοχή της σε πολλές ακόμα παραστάσεις, όσο και στον κινηματογράφο με τη σημαντική συνεργασία της με τον Γούντι Άλεν στην ταινία «Ειρηνοποιός», αλλά και σε δέκα ακόμα κινηματογραφικές ταινίες και ένα πλήθος εμφανίσεων σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Αναφέρεται επίσης στην πορεία που είχαν ή που θα μπορούσαν να έχουν στο εξωτερικό ηθοποιοί όπως ο Γιώργος φούντας, ο Τίτος Βανδής, υπογραμμίζει τη σημασία της χρήσης της γλώσσας και την προφορά της η οποία της έδωσε ρόλους, ξένων χαρακτήρων, ποτέ όμως Ελληνίδων. Η Διαμαντίδου περιγράφει με αρκετές λεπτομέρειες το σύστημα με το οποίο εργάζονταν στις ΗΠΑ και μνημονεύει τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε όπως τον Ανδρέα Βουτσινά, τον Γιώργο Τζαβέλλα, τον Ζιλ Ντασέν, τη Μαίρη Χρονοπούλου, τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, την Αλίκη Βουγιουκλάκη και την Κάτια Δανδουλάκη μεταξύ άλλων. Περιγράφει ιστορίες και περιστατικά με αστέρες του Χόλυγουντ όπως ο Γούντι Άλεν, η Άντζελα Λάνσμπουρι, ο Μάρλον Μπράντο. Η αφήγησή της πλαισιώνεται από πλούσιο φωτογραφικό υλικό που καταγράφει την πορεία της στο θέατρο και τον κινηματογράφο, καθώς και πλάνα από παραστάσεις της αλλά κυρίως στιγμιότυπα από τις κινηματογραφικές ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε όπως «Ποτέ την Κυριακή», «Ειρηνοποιός», «Κραυγές γυναικών», «Κόκκινα φανάρια» , «Ντάμα σπαθί», «Something for everyone», «Το καλοκαίρι της Άννας», και άλλες, ενώ περιλαμβάνεται και μια σύντομη μαρτυρία της Ντένης Βαχλιώτη η οποία περιγράφει γλαφυρά την παραμονή τους στο ξενοδοχείο στις Κάννες.

Σκηνοθεσία: ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διεύθυνση φωτογραφίας: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Έτος παραγωγής: 2004

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Βλάσης Κομνηνός

Δείτε περισσότερα στο http://archive.ert.gr