Η 18η Δεκεμβρίου ανακηρύχθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη ως Διεθνής Ημέρα Μεταναστών διότι στις 18/12/1990 υιοθετήθηκε από τη γενική συνέλευση του ΟΗΕ η «Διεθνής Συνθήκη για την Προστασία των Δικαιωμάτων όλων των Μεταναστών Εργατών και των μελών των Οικογενειών τους». Για την ημέρα αυτή το αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει την εκπομπή:

Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΣΕ ΡΙΠΛΕΪ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Η Ρένα Θεολογίδου παρουσιάζει την ιστορία του μεταναστευτικού κύματος από την Ελλάδα προς το εξωτερικό κατά την περίοδο 1950-1960. Ο πολιτικός Κωνσταντίνος Καλλίας μιλάει για τους λόγους απομάκρυνσης από τα πάτρια εδάφη, τους σκοπούς της και τις συνθήκες στις χώρες υποδοχής. Ο Μάρκος Σπύρου, Πρόεδρος του Συλλόγου Παλιννοστούντων της Δυτικής Ευρώπης, περιγράφει τα μεταναστευτικά κύματα στην Ελλάδα ανά περίοδο, εξηγεί τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά τους και περιγράφει τον καινούριο τρόπο ζωής των μεταναστών στις διάφορες χώρες. Ακολουθεί αναφορά στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μεταναστών, στα επαγγέλματα και τις ιδιότητες τους, στη δυνατότητα εξέλιξης τους σε όλους τους τομείς, στις δυσκολίες προσαρμογής στα νέα δεδομένα με επίκεντρο την πραγματικότητα που βίωσαν οι Έλληνες μετανάστες σε ΗΠΑ, Καναδά, Γερμανία και Αυστραλία. Επίσης, επισημαίνεται η ανάγκη άσκησης μιας αποτελεσματικής, μεταναστευτικής πολιτικής στη χώρα υποδοχής, η υιοθέτηση μιας διαπολιτισμικής αγωγής και εκπαίδευσης, που θα εξασφαλίσει μια ειρηνική και αρμονική συνύπαρξη. Η Ολυμπιονίκης Βούλα Πατουλίδου περιγράφει με συγκίνηση τις συνθήκες που ώθησαν τους γονείς της στη μετανάστευση και τις αναμνήσεις της από τα γεγονότα που οδήγησαν στην προσωρινή εγκατάσταση της οικογένειας της στη Γερμανία. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής παρουσιάζονται αποσπάσματα από ελληνικά επίκαιρα με θέμα κυρίως τις επισκέψεις ομογενών στην Ελλάδα, αλλά και την επίσκεψη του Κωνσταντίνου Καραμανλή στους ομογενείς της Νέας Υόρκης , καθώς και αποσπάσματα από ελληνικές ταινίες με θέμα τη μετανάστευση όπως «Ο ξενιτεμένος» του Νέστορα Μάτσα, «Το πλοίο της χαράς» του Ορέστη Λάσκου, «Φεύγω με πίκρα στα ξένα» του Ερρίκου Θαλασσινού και «Πρόσωπο με πρόσωπο» του Ροβήρου Μανθούλη.

Έρευνα-Κείμενα-Παρουσίαση: ΡΕΝΑ ΘΕΟΛΟΓΙΔΟΥ

Σκηνοθεσία: Χρήστος Ακρίδας, Δάφνη Τζαφέρη

Έτος παραγωγής: 1994

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Βλάσης Κομνηνός

