Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ-16 Φεβρουαρίου 2026

Έφυγε χθες από τη ζωη η Ελένη-Γλύκατζη Αρβελέρ. Διαπρεπής ιστορικός- βυζαντινολόγος, μια απ' τις πλέον εξέχουσες πνευματικές προσωπικότητες της Ελλάδας, αλλά και μια «διεθνής Ελληνίδα». Υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Σορβόννης (1967) και η πρώτη γυναίκα πρύτανης, στα 700 χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστημίου, το 1976. Πρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής του Εθνικού Κέντρου για την Επιστημονική Έρευνα (στη Γαλλία), του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου των Δελφών, Επίτιμη Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών, έχει διατελέσει-μεταξύ άλλων-και Πρύτανης της Ακαδημίας και Καγκελάριος των Πανεπιστημίων των Παρισίων, πρύτανης του Πανεπιστημίου της Ευρώπης και Πρόεδρος του Κέντρου Georges Pompidou-Beaubourg στο Παρίσι. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 29 Αυγούστου 1926, από Μικρασιάτες γονείς. Κατά τη διάρκεια της Κατοχής συμμετείχε στην Εθνική Αντίσταση. Αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνέχισε τις σπουδές της στο Παρίσι, και εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών της Γαλλίας (CNRS). Έγινε Διευθύντρια σπουδών του Κέντρου και στη συνέχεια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (1967). Έχει τιμηθεί με πολλές διακρίσεις παγκοσμίως, ενώ η εργογραφία της, ιδιαίτερα αναφορικά με τη μελέτη του Βυζαντίου, αποτελεί σημείο αναφοράς.

Τιμώντας τη μνήμη της μεγάλης Ελληνίδας, το Αρχείο της ΕΡΤ προτείνει ένα σπάνιο τεκμήριο από τις πρώτες τηλεοπτικές στιγμές της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ στην ελληνική τηλεόραση, μέσα από την εκπομπή «Σύγχρονη Εύα» του 1977.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΑ ΕΛΕΝΗ ΓΛΥΚΑΤΖΗ-ΑΡΒΕΛΕΡ

Ενημερωτική εκπομπή που παρουσιάζει η Έλλη Ευαγγελίδου. Η εκπομπή, η οποία ξεκίνησε την άνοιξη του 1968 στην τηλεόραση της ΥΕΝΕΔ και παιζόταν μέχρι τον Οκτώβριο του 1981, παρουσίαζε σύγχρονα θέματα της εποχής, με καλεσμένους πρόσωπα της επικαιρότητας.

Στο συγκεκριμένο επεισόδιο που προβλήθηκε την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 1977, φιλοξενούμενη της Έλλης Ευαγγελίδου στο στούντιο είναι η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, πρύτανις του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, σε μια συζήτηση πάνω σε θέματα εκπαιδευτικά, καλλιτεχνικά, ιστορικά, αλλά και κοινωνικά.

Η συζήτηση ξεκινά με το θέμα της φοίτησης των Ελλήνων στη Γαλλία, ενώ σχολιάζεται, ακόμα ο σκοπός της ανώτατης εκπαίδευσης και το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων σε Ελλάδα και Γαλλία. Ακολούθως η Ελένη Αρβελέρ μιλά για το Κέντρο Georges Pompidou–Beaubourg, η λειτουργία του οποίου είχε ξεκινήσει από κάποιους μήνες στο Παρίσι και στο οποίο διατελεί Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου.

Ακολούθως η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από την επιστημονική έρευνα στην Ελλάδα, με ειδική αναφορά να γίνεται και στην ιστορική έρευνα για το Βυζάντιο. Τέλος, λόγος γίνεται για το ζήτημα της θέσης της γυναίκας στην Ευρώπη.

Ημερομηνία προβολής: 11/9/1977