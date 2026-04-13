Η κορυφαία ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, Έλλη Λαμπέτη (Λούκου, ήταν το πραγματικό της επώνυμο), γεννήθηκε στις 13 Απριλίου του 1926 στα Βίλια Αττικής. Το 1942, πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη θεατρική της εμφάνιση, στο έργο «Η Χάννελε πάει στον Παράδεισο» του Χάουπτμαν και το 1946 ξεχωρίζει στο «Γυάλινο Κόσμο» στο Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν, ενώ ταυτόχρονα ξεκινάει και την κινηματογραφική της πορεία με την ταινία «Αδούλωτοι Σκλάβοι». Η Έλλη Λαμπέτη, πρωταγωνίστησε μεταξύ άλλων στις ταινίες «Κυριακάτικο Ξύπνημα» (1954), «Το κορίτσι με τα μαύρα» (1956), «Κάλπικη λίρα» (1956) και «Το τελευταίο ψέμα» (1957). Κατά τη διάρκεια της θεατρικής της πορείας θα προσφέρει ερμηνείες μοναδικές και οι θεατρικές εμφανίσεις της λαμβάνουν διθυραμβικές κριτικές μέχρι τέλους και σε έργα όπως "Λεωφορείον ο πόθος", "Η γλυκιά Ίρμα", "Ο βυσσινόκηπος", "Φθινοπωρινή ιστορία" "Δεσποινίς Μαργαρίτα", "Φιλουμένα Μαρτουράνο" και στα "Μονόπρακτα". Το 1981 πραγματοποιεί την τελευταία της εμφάνιση στο θεατρικό έργο «Σάρα - Τα παιδιά ενός κατώτερου θεού». Έφυγε από τη ζωή στις 3 Σεπτεμβρίου 1983.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

ΕΛΛΗ ΛΑΜΠΕΤΗ

Το επεισόδιο ξεκινάει με αναφορά στην παράσταση, την οποία σκηνοθετεί ο Μάουρο Μπολονίνι, με πρωταγωνίστρια την Έλλη Λαμπέτη στον ομώνυμο ρόλο της Φιλουμένας Μαρτουράνο, από το έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Προβάλλονται φωτογραφίες από τη σκηνή και τις πρόβες στο θέατρο στο θέατρο "Σούπερ Σταρ" στη Στοά Broadway, στην Πλατεία Αμερικής, όπου ανέβηκε η παράσταση κατά την θεατρική σεζόν 1978-1979. Η παράσταση έκανε πρεμιέρα τον Οκτώβριο του 1978, η μετάφραση ήταν του Κώστα Ταχτσή, τους φωτισμούς είχε αναλάβει ο Γιώργος Αρβανίτης και τα σκηνικά και κοστούμια ήταν των Πάνου Παπαδόπουλου και Πιέρο Τόζι. Δίπλα στην Λαμπέτη και τον Παπαμιχαήλ εμφανίστηκαν οι ηθοποιοί Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Γιώργος Μοσχίδης, Σαπφώ Νοταρά, Κατερίνα Γώγου, Ντενίζ Μπαλτσαβιά, Πάνος Μιχαλόπουλος, Γιάννης Φακής, Όλια Λαζαρίδου, Σάββας Αξιώτης, Τάκης Θεοφανίδης και Αντώνης Καφετζόπουλος.

Η μεγάλη και αγαπημένη ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου Έλλη Λαμπέτη παραχωρεί συνέντευξη στη Σούλα Αλεξανδροπούλου και μιλάει αναλυτικά για το ρόλο της Φιλουμένας. Εξηγεί πόσος δύσκολο ήταν για εκείνη να μπει σε αυτό το ρόλο, υπογραμμίζει ότι ο ρόλος αυτός αποτέλεσε μεγάλη πρόκληση για εκείνην. Θεωρεί ότι παραμένει επίκαιρο και σχετικό για την ελληνική κοινωνία της περιόδου κατά την οποία ανεβαίνει η παράσταση. Μιλάει για τους λόγους που ισχύει αυτό, την προσέγγιση του χαρακτήρα απέναντι στα πράγματα. Στέκεται στην απήχηση του κοινού στην παράσταση και τη συμμετοχή του σε πολλά σημεία, ενώ αναφέρει τις ατάκες και τα σημεία που είναι γνώριμα στο κοινό και το οδηγούν σε αυτές τις εκφράσεις. Ξεχωρίζει το στοιχείο του κλάματος, κάτι που έλειπε από την πρωταγωνίστρια, ένας χαρακτήρας που δεν ανακουφίστηκε ποτέ κλαίγοντας και όταν ο αγώνας της τελειώνει κλαίει μετά από μια μάχη 25 ετών. Η ίδια η Λαμπέτη ως ηθοποιός περιγράφει τον τρόπο που προσέγγισε αυτή την φόρτιση, αλλά και ως άνθρωπος πώς συμπεριφέρεται σε αντίστοιχες καταστάσεις. Ταυτόχρονα παρουσιάζεται πλούσιο ασπρόμαυρο φωτογραφικό υλικό από θεατρικές παραστάσεις στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει η μεγάλη Ελληνίδα. Υπογραμμίζει το μεγάλο βαθμό συγκίνησης του έργου, την επιμονή στο ρόλο, την επίδραση του ρόλου και το συμβολισμό της Φιλουμένας ως μάνα. Η συνέντευξη κλείνει με μία ιδιαιτέρως ανθρώπινη και τρυφερή στιγμή, όπου η Έλλη Λαμπέτη μιλάει για την αγάπη της για το θέατρο και απαντάει στη Σούλα Αλεξανδροπούλου σχετικά με το ψεύδισμα στην ομιλία της, την αντίληψη που έχει η ίδια γύρω από αυτή την ιδιαιτερότητα, και την προσπάθειά της να την αντιμετωπίσει.

Σκηνοθεσία: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ

Ρεπορτάζ: ΣΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

Πρώτη τηλεοπτική προβολή: 31 Ιανουαρίου 1979

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Βλάσης Κομνηνός

