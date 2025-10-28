Με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου το Αρχείο της ΕΡΤ σας προτείνει επεισόδιο της σειράς

ΒΡΑΔΥΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ – ΤΑ ΚΑΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ (1960-1980) με τίτλο «Βραδυά Πολεμικής Επιθεώρησης»

Πρόκειται για σειρά «θεατρικής – ιστορικής έρευνας» με παρουσιαστή τον Κώστα Ρηγόπουλο, που επαναπροσέγγιζε τα πιο χαρακτηριστικά νούμερα επιθεώρησης της εικοσαετίας 1960-1980, σε συνδυασμό με τα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα που τα πυροδοτούσαν. Τα νούμερα επανερμήνευαν οι αρχικοί ηθοποιοί όπου αυτό ήταν εφικτό.

Στο ξεχωριστό αυτό επεισόδιο παρουσιάζονται οι θεατρικές δραστηριότητες ως την Κυριακή 27/10/1940 και η αλλαγή του «σκηνικού» με την έναρξη του πολέμου. Ο Κώστας Ρηγόπουλος σκιαγραφεί το κλίμα και την ατμόσφαιρα που επικράτησε στον θεατρικό κόσμο.

Mιλούν για την εποχή εκείνη οι Αλέκος Λιδωρίκης, Αλέκος Σακελλάριος, Χρήστος Χαιρόπουλος, Μίμης Τραϊφόρος, Δημήτρης Ιωαννόπουλος, Απόστολος Μαγγανάρης, Ελένη Χαλκούση, Μάριος Πλωρίτης και ο κινηματογραφιστής των τότε πολεμικών επίκαιρων Μανώλης Μεγαλοκονόμος. Ακούγονται σε ζωντανές εκτελέσεις από την ορχήστρα μοτίβα και τραγούδια της εποχής, με τη συμμετοχή της Παιδικής Χορωδίας Κολλεγίου Ψυχικού. Παρουσιάζονται νούμερα από την επιθεώρηση των Αλέκου Σακελλάριου και Δημ. Ευαγγελίδη με τίτλο «Μπράβο Κολονέλο», που παίχτηκε το 1940 στο θέατρο «Αλίκη». Τα νούμερα ζωντανεύουν οι Νίκος Τζόγιας («Γκρίζο Παράπονο»), Βασίλης Τσιβιλίκας και Γιώργος Μούτσιος («Πολεμικά ανακοινωθέντα»), Λίλη Ντερτιμά- Μαρία Νίκα- Αντώνης Καφετζόπουλος – Τάσος Περζικιανίδης («Αποχαιρετισμός»), Γιώργος Πάντζας (ως Μπενίτο Μουσολίνι). Η Βέρα Ζαβιτσιάνου απαγγέλει ποιήματα των Παλαμά, Σικελιανού, Ελύτη, Ρίτσου. Ο Τάκης Μπινιάρης ερμηνεύει το «Ο Έφεδρος» ενώ στο τέλος ο Ρηγόπουλος ερμηνεύει ένα τραγούδι - παρλάτα των Γ. Λαζαρίδη - Γ. Κατσαρού, σχετικό με το ύφος της εκπομπής.

Σε όλη τη διάρκεια προβάλλεται κινηματογραφικό αρχειακό υλικό που καλύπτει τα γεγονότα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ραδιοτηλεόραση της εποχής (τεύχος 767 ) αφιέρωσε μερικές γραμμές στην εμφάνιση- έκπληξη του Γιώργου Πάντζα: «Γνωστός πρωταγωνιστής της πρόζας θα εμφανιστεί σαν ...Μπενίτο Μουσολΐνι, εκφωνώντας ένα μνημειώδη λόγο από το ... μπαλκόνι του Παλάτσο Βενέτσια, το όνομα του οποίου δεν το αποκαλύπτουμε για να μην αποδυναμωθεί η έκπληξη, μια και για το ειδικό μακιγιάζ του σαν Ντούτσε χρειάστηκε μια προετοιμασία 14 ωρών!»

Σκηνοθεσία: Γιώργος Λαζαρίδης

Παρουσίαση: Κώστας Ρηγόπουλος

Τηλεσκηνοθεσία: Βασίλης Βλαχοδημητρόπουλος

Μουσική: Γιώργος Κατσαρός

Χορογραφίες: Γιάννης Φλερύ

Σκηνικά- κουστούμια: Γιώργος Ανεμογιάννης

Επίβλεψη- οργάνωση παραγωγής: Νίνος Ελματζόγλου

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 28/10/1984

Τεκμηρίωση επεισοδίου και σύνταξη άρθρου: Νίκος Βογιατζής

