Συμπληρώνονται σήμερα 15 χρόνια από τον θάνατο του σημαντικού ποιητή της γενιάς του ’70 Γιάννη Βαρβέρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, στις 25 Μαΐου 2011. Γεννημένος στην Αθήνα το 1955, ο Γιάννης Βαρβέρης σπούδασε νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργάστηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σημείωσε μακρά παρουσία στα ελληνικά γράμματα, δημοσίευσε επτά ποιητικά έργα και μεταφράσεις από την Αττική Κωμωδία και την ξένη λογοτεχνία. Ανθολογημένη η ποίησή του έχει μεταφραστεί σε αρκετές γλώσσες, όπως είναι η αγγλική, η γαλλική, η γερμανική, η ιταλική, η ισπανική και η ρουμανική. Παράλληλα, τιμήθηκε με πληθώρα βραβείων, ανάμεσα στα οποία και τα: Βραβείο Καβάφη (2001) για την ποιητική συλλογή ”Ποιήματα 1975-1996” (Κέδρος, 2000), βραβείο Ποίησης του περιοδικού «Διαβάζω» (2002) για την ποιητική συλλογή ”Στα ξένα” (Κέδρος, 2001), βραβείο Ποιήσεως του Ιδρύματος Πέτρου Χάρη της Ακαδημίας Αθηνών, για το σύνολο του ποιητικού του έργου (2010).

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει ένα μοναδικό ντοκουμέντο: μία από τις πρώτες εμφανίσεις του ποιητή Γιάννη Βαρβέρη στην τηλεόραση και την εκπομπή ”Επιλογή” παραγωγής 1979.

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ

Η ”Επιλογή” είναι μια σειρά πολιτιστικών εκπομπών, που ξεκίνησε το 1977, η οποία παρουσιάζει πρόσωπα και θέματα από τον κόσμο του βιβλίου. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο φιλοξενείται, μεταξύ άλλων, και ο ποιητής Γιάννης Βαρβέρης. Στο παραπάνω απόσπασμα, γίνεται λόγος για τις ποιητικές του συλλογές «Εν φαντασία και λόγω» και «Το ράμφος», καθώς και για τις μεταφράσεις στίχων του Léo Ferré υπό τον τίτλο «Μια πρώτη παρουσίαση». Ο Γιάννης Βαρβέρης καταθέτει με τη σειρά του τη γνώμη του για τη θέση της ποίησης στον σύγχρονο κόσμο και εξηγεί τι τον οδήγησε στην ποίηση.

Έτος παραγωγής: 1979

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 06/03/1979

Σκηνοθεσία-παραγωγή: Γιώργος Εμιρζάς

Επιμέλεια-παρουσίαση: Περικλής Αθανασόπουλος, Γιώργος Γαλάντης

Σύνταξη άρθρου – τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς