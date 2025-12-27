Γενέθλια Χαρούλας Αλεξίου

Σήμερα, 27 Δεκεμβρίου 2025, έχει γενέθλια η Χάρις Αλεξίου. Μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και τραγουδοποιούς στην Ελλάδα με μία πορεία που μετρά λίγο περισσότερο από 50 χρόνια και η οποία από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στο ελληνικά μουσικά πράγματα, στις αρχές της δεκαετίας του ’70, μέχρι και σήμερα έχει διανύσει μια μουσική πορεία με μεγάλες δισκογραφικές και εμπορικές επιτυχίες, χρυσούς και πλατινένιους δίσκους και μία πληθώρα συνεργασιών με πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες και δημιουργούς. Οι ερμηνείες της έχουν αγαπηθεί σε Ελλάδα και εξωτερικό και η ίδια έχει τιμηθεί με σημαντικά βραβεία και διακρίσεις. Η Χάρις Αλεξίου έχει ηχογραφήσει πάνω από 30 δίσκους, έχει συμμετάσχει σε δισκογραφικές δουλειές καταξιωμένων αλλά και νεότερων δημιουργών και έχει συνεργαστεί με νέους καλλιτέχνες, έχει δώσει συναυλίες σε όλο τον κόσμο, ενώ τα τελευταία χρόνια, έχει επικεντρωθεί στην υποκριτική τέχνη με συμμετοχές σε θεατρικές παραστάσεις, στον κινηματογράφο αλλά και σε τηλεοπτικά project. Σε αυτή τη μουσική πορεία της, η Χάρις Αλεξίου έχει συνεργαστεί με σπουδαίους Έλληνες δημιουργούς όπως ο Μάνος Λοΐζος, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Γιάννης Σπανός, ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Μανώλης Ρασούλης, ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Νίκος Αντύπας, η Λίνα Νικολακοπούλου ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μάνος Χατζιδάκις, και πολλοί ακόμα. Η Χάρις Αλεξίου είναι μια από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού, ξεχωρίζει για την σταθερά υψηλή ποιότητα και την αισθαντικότητα των ερμηνειών της, ενώ κρατάει μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές του ελληνικού μουσικού κοινού. Το Αρχείο της ΕΡΤ εύχεται χρόνια πολλά στην σπουδαία Χαρούλα Αλεξίου και προτείνει για τα γενέθλιά της την εκπομπή:

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ

ΧΑΡΙΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Η Χάρις Αλεξίου στο στούντιο της ΕΡΤ το 2000 και με αφορμή την επέτειο τριάντα ετών παρουσίας στο ελληνικό τραγούδι, μιλάει με τον Γιώργο Παπαστεφάνου για τη ζωή της και τη μουσική αυτή πορεία. Εξηγεί την ανάγκη που έχει ως καλλιτέχνης για χρόνο μακριά από αποσπάσεις προκειμένου να μπορεί να δημιουργεί, αναφέρεται στα κριτήρια επιλογής συνεργατών και στις συνεργασίες με πολλούς αξιόλογους συνθέτες.

Θυμάται τα παιδικά χρόνια στη Θήβα, την απώλεια του πατέρα της και τη μετακόμιση στην Αθήνα, για τη μητέρα της και για όσα εκείνη της προσέφερε. Αναφέρεται όμως και στο δικό της ρόλο ως μάνα, μιλάει για τη διαφορά ανάμεσα στη μοναχικότητα και τη μοναξιά, για τη φιλία και τον έρωτα, τους καλούς φίλους και περιγράφει ένα τυπικό εικοσιτετράωρο από τη ζωή της, στο σπίτι και στο στούντιο.

Θυμάται την αντίδραση της Λορίνα Μακένιτ όταν άκουσε τη διασκευή της στο τραγούδι της “Tango to Evora”. Μιλάει για τη συνεργασία με την Τουρκάλα τραγουδίστρια Σεζέν Ακσού, ενώ προβάλλονται πλάνα από τις κοινές τους εμφανίσεις στην Κωνσταντινούπολη. Θυμάται επίσης την ημέρα που πήγε στο στούντιο για να τραγουδήσει πρώτη φορά για ακρόαση και είπε το «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι» του Καλδάρα. Θεωρεί ότι «αποδέχτηκε» τη φωνή της στο τραγούδι «Οδός Αριστοτέλους» και εξηγεί τη σημασία της σκηνικής παρουσίας του καλλιτέχνη, την εκφραστικότητα που τον χαρακτηρίζει. Μιλάει για την εμπειρία της ερμηνείας μπροστά στο κοινό, τη σημασία του τρακ, του ταλέντου, της φιλοδοξίας, της συμβουλής και της στήριξης του φίλου, του συντρόφου, αλλά και για το ενδεχόμενο να σταματήσει κάποια στιγμή να τραγουδάει.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής ακούγονται τραγούδια που έχει ερμηνεύσει η Χάρις Αλεξίου όπως: Δως μου μια μέρα, Το τανγκό της Νεφέλης, Όλα σε θυμίζουν, Κίτρινη πόλη, Οι Κυριακές στην Κατερίνη, Αν πεθάνει μια αγάπη, Φτάνει φτάνει (Η ζωή μου κύκλους κάνει), Η μπαλάντα της Ιφιγένειας, Το τραγούδι του χελιδονιού, Πανσέληνος, Μινοράκι, Ο άνθρωπος του κάβου, Πριν το χάραμα, Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι, Έστειλα δυο πουλιά, Κι αρμενίζαμε στα πέλαγα, Φέρτε μου ένα σέρτικο τσιγάρο, Έλα στην παρέα μας φαντάρε, Να μου το πεις, Ανέβηκα τη σκάλα, Τώρα κι εγώ θα ζήσω, Δημητρούλα μου, Οδός Αριστοτέλους, Ερωτικό (Με μια πιρόγα), Πόσο σ’ αγαπάω, Θεός αν είναι, Δι’ ευχών, Μάγισσα, Canzone Arrabiata (Canto per me), Για ένα τανγκό, Ne me quite pas, Ζήτα μου ότι θες, Φίλα με φίλα με, Το άσπρο σου πουκάμισο. Επίσηςπροβάλλονται αποσπάσματα από ζωντανές εμφανίσεις της καθώς και πλάνα από εκπομπές παλιότερες του Γιώργου Παπαστεφάνου στις οποίες εμφανίστηκε και ερμήνευσε τραγούδια η Χάρις Αλεξίου όπως στην εκπομπή για τον Χαράλαμπο Βασιλειάδη – Τσάντα από τη σειρά «Οι παλιοί μας φίλοι» όπου τραγούδησε το «Πριν το χάραμα».

Παρουσιαστής: Γιώργος Παπαστεφάνου

Σκηνοθέτης: Δάφνη Τζαφέρη

Έτος παραγωγής: 2000

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Βλάσης Κομνηνός

