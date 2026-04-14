Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του Γιάννη Φέρτη. Ο σπουδαίος ηθοποιός γεννήθηκε το 1938, σπούδασε υποκριτική στο Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν, και ακολούθησε μια μακρά και πλούσια καλλιτεχνική πορεία. Το 1959 έκανε το ντεμπούτο του στο θεατρικό σανίδι και για έξι τουλάχιστον δεκαετίες υπηρέτησε το θέατρο, παίζοντας σημαντικούς ρόλους σε όλα τα είδη ρεπερτορίου, αλλά και τον κινηματογράφο, με πρώτη του εμφάνιση το 1961 στην ταινία «Ποια είναι η Μαργαρίτα», με συμπρωταγωνίστριά του την Τζένη Καρέζη. Ακόμη, στην τηλεόραση πρωταγωνίστησε σε περισσότερες από 15 σειρές μυθοπλασίας, ανάμεσα τους «Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια» και «Ο συμβολαιογράφος», που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία.

Δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ τη συνέντευξη του σπουδαίου πρωταγωνιστή στη δημοσιογράφο Λένα Αρώνη, μέσα από την εκπομπή «Ημερολόγια», παραγωγής 2009.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΡΤΗΣ

Συνέντευξη του Γιάννη Φέρτη στην Λένα Αρώνη. Η συζήτηση επικεντρώνεται γύρω από την καλλιτεχνική του πορεία-με αφετηρία τις πρώτες του θεατρικές προσλαμβάνουσες ως θεατής, την απόφασή του να γίνει ηθοποιός, τις σπουδές του στο Θέατρο Τέχνης και τις πρώτες του παραστάσεις. Σχολιάζεται ο χαρακτηρισμός «ζαν πρεμιέ» που τον ακολουθεί, οι έρωτες στη ζωή του, αλλά και η σχέση του με το θέατρο- τα όνειρα και τα σχέδιά του- ενώ λόγος γίνεται ακόμη για τα βραβεία, με αφορμή τη βράβευσή του με το Βραβείο 1ου Ανδρικού Ρόλου στο 49ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τα προτερήματα και ελαττώματά του.

Καθ΄όλη τη διάρκεια της εκπομπής προβάλλονται σύντομα αποσπάσματα από την ερμηνεία του Γιάννη Φέρτη στις εξής παραστάσεις: «Τρεις αδελφές» του ‘Αντον Τσέχωφ (σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγιεβιτς, Θέατρο Κάτις Δανδουλάκη, 2004-5), «Δον Ζουάν» του Μολιέρου, (σκηνοθεσία: Θέμης Μουμουλίδης, ΔΗΠΕΘΕ Βόλου, 1997), «Η επιστροφή της γηραιάς κυρίας του Φρίντριχ Ντίρενματ» (σκηνοθεσία: Στάθης Λιβαθινός, Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας, 2008-9). Προβάλλονται ακόμη πλάνα από την τηλεοπτική σειρά «Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια» του Στρ.Μυριβήλη (σκηνοθεσία: Κ.Αριστόπουλος, ΕΡΤ 1979) και την κινηματογραφική ταινία «Σκλάβοι στα δεσμά τους» του Κωνσταντίνου Θεοτόκη (σκηνοθεσία: Τώνης Λυκουρέσης, 2008), καθώς και φωτογραφικό υλικό.

Έτος παραγωγής: 2009

Σκηνοθεσία: Ιάσων Παπουτσής