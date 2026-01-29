Ο εικαστικός Γιάννης Μπουτέας έφυγε από τη ζωή χθες, 28 Ιανουαρίου 2026, σε ηλικία 85 ετών. Με έργο που ισορροπεί ανάμεσα στο σκληρό και το εύθραυστο, αξιοποιώντας βιομηχανικά υλικά σε διάλογο με τυχαία ή ευαίσθητα αντικείμενα, ο Μπουτέας διαμόρφωσε μια δική του εικαστική γλώσσα. Για το ευρύ κοινό, το έργο του έγινε σημείο καθημερινής συνάντησης μέσα από την εγκατάσταση «Διαστρωματώσεις – Ενεργειακές Εικόνες XVI» στον Σταθμό Κεραμεικού του Αθηναϊκού Μετρό.

Δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ επεισόδιο της σειράς που παρουσιάζει το πορτραίτο του σπουδαίου εικαστικού:

ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΧΙΛΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ (2021)

Πρόκειται για σειρά ντοκιμαντέρ στην οποία εικαστικοί καλλιτέχνες παρουσιάζουν τις δουλειές τους και αναφέρονται σε έργα σημαντικών συναδέλφων τους, Ελλήνων και ξένων, που τους ενέπνευσαν ή επηρέασαν την αισθητική και την τεχνοτροπία τους.

Ο Γιάννης Μπουτέας αρχικά περπατά στη θάλασσα και μοιράζεται τη σημασία των τυχαίων ευρημάτων στην εικαστική και προσωπική του πρακτική. Στη συνέχεια, η κάμερα μας μεταφέρει στο εργαστήριο του καλλιτέχνη, όπου μας ξεναγεί στα υλικά και τα αντικείμενα που αξιοποιεί στο έργο του, καθώς και στις μεθόδους της πρακτικής του.

Ο δημιουργός μιλά κατά κύριο λόγο για τις ιδέες του, τις οποίες δεν ολοκληρώνει ακριβώς, καθώς μια νέα ιδέα γεννιέται πριν ολοκληρωθεί η προηγούμενη. Αναφέρεται στο φως, στα σχοινιά και στην έννοια του παράδοξου που τον ενδιαφέρει.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται η εικαστική επέμβαση στην οικία Ιόλα (1985), η επέμβαση στο ξενοδοχείο InterContinental, το έργο «Κυκλικό ανάπτυγμα» (1981), το έργο «Αναπτύγματα» στο Άμστερνταμ, οι «Διαστρωματώσεις» (1980, 1992, 1995), το «Ανάπτυγμα» (1994), το «Κίτρινο αποτύπωμα» (1992). . Προβάλλεται επίσης το έργο «Διαστρωματώσεις» από το Μετρό της Αθήνας.

Το επεισόδιο κλείνει με απόσπασμα κειμένου του Ζήσιμου Λορεντζάτου και ταινίας του Αντονιόνι Blow-Up.

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Λυκούδης

Πρώτη προβολή: 23/11/2021

Tεκμηρίωση υλικού και συγγραφή άρθρου: Νίκος Βογιατζής