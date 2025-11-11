Τριανταπέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το θάνατο του Γιάννη Ρίτσου. Πολυγραφότατος, ο «Ποιητής της Ρωμιοσύνης», δημοσίευσε τα πρώτα του ποιήματα στη Διάπλαση των Παίδων, ήδη από τα παιδικά του χρόνια, και άφησε πίσω του ένα μεγάλο και πολυποίκιλο έργο, που περιλαμβάνει πάνω από εκατό ποιητικές συλλογές-την πρώτη με τίτλο «Τρακτέρ» (1934)- πεζογραφήματα, μελέτες και θεατρικά έργα. Ρίτσος διακρίθηκε τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και στο εξωτερικό. Ανάμεσα στις πολλές τιμητικές διακρίσεις που έλαβε είναι το Πρώτο Κρατικό βραβείο Ποίησης (για το έργο «Σονάτα του Σεληνόφωτος»), το Μέγα Διεθνές Βραβείο Ποίησης, το Βραβείο Ειρήνης Λένιν, το Βραβείο Ποιητή Διεθνούς Ειρήνης του ΟΗΕ κ.ά. Ο Γιάννης Ρίτσος γεννήθηκε στην Μονεμβασιά την Πρωτομαγιά του και έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, στις 11 Νοεμβρίου 1990.

Δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ το αφιέρωμα της εκπομπής 9 + ΜΙΑ ΜΟΥΣΕΣ στον Γιάννη Ρίτσο- μια περιήγηση στη ζωή και το έργο του ποιητή μέσα από τις αναμνήσεις της κόρης του, Έρης Ρίτσου.

9 + ΜΙΑ ΜΟΥΣΕΣ

Η ΑΠΕΡΑΝΤΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ

Η κόρη του Γιάννη Ρίτσου, Έρη Ρίτσου, αφηγείται τη ζωή του ποιητή, με επίκεντρο τη ζωή του στην Μονεμβασιά. Λόγος γίνεται για τα παιδικά του χρόνια και την σχέση του με την οικογένειά του, τον θάνατο της μητέρας του και την στενή σχέση με την αδελφή του, Λούλα. Ακόμη για την πολύπλευρη καλλιτεχνική του δραστηριότητα από νεαρή ηλικία, την ευρύτητα των ενδιαφερόντων του και της θεματολογίας του- που σχετίζεται με τις εμπειρίες ζωής του ποιητή-καθώς και η ποικιλία των μορφών με τις οποίες δουλεύει- την παράλληλη γραφή και ολιγόστιχων αλλά και πολύστιχων έργων. Γίνεται αναφορά στις μεταφράσεις του έργου του, καθώς και στη μελοποίηση έργων του, με αναφορά στον Μίκη Θεοδωράκη και τη μελοποίηση του «Επιταφίου» και της «Ρωμιοσύνης», καθώς και σε άλλους συνθέτες που έχουν μελοποιήσει έργα του. Η Έρη Ρίτσου, ξετυλίγει τις αναμνήσεις της, μιλά ακόμη για τον Ρίτσο ως «δάσκαλο» στους νεότερους ποιητές, και θυμάται τις δικές της συγγραφικές δραστηριότητες.

Με την κάμερα της εκπομπής περιηγούμαστε στο χώρο του πατρικού σπιτιού του Ρίτσου, αλλά και στην Μονεμβασιά. Προβάλλονται πλάνα αρχειακού υλικού (από τα ντοκιμαντέρ: «Εποχές και συγγραφείς- Γ. Ρίτσος» (Τ.Ψαράς), «Γιάννης Ρίτσος- ποίηση και εικόνα» (Π. Παναμάς), και το αρχείο Γ.Σγουράκη, στα οποία ο ποιητής μας ξεναγεί στη Μονεμβασιά, στο σχολείο του, θυμάται τα μαθητικά του χρόνια, και απαγγέλει ποίησή του (ποίημα «Ο Επαναστάτης»). Ακόμη, μιλά για την ποίηση και τη γραφή της, χαρακτηρίζοντας τους ποιητές «οργανωτές του κοινωνικού συναισθήματος». Περιλαμβάνονται ακόμη πλάνα με τον ίδιο να παίζει πιάνο. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό αλλά και τραγούδια -μελοποιημένη ποίηση του Ρίτσου- πλαισιώνουν την εκπομπή.

Έτος παραγωγής: 2013

Αρχισυνταξία: ΕΥΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

Σκηνοθεσία: ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ

Σύνταξη άρθρου: Διδώ Γεωργούλα