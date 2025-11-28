Ο σημαντικός ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου Γιώργος Φούντας έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, στις 28 Νοεμβρίου 2010. Γεννημένος το 1924, στο Μαυρολιθάρι Φωκίδας, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον κινηματογράφο το 1944 στην ταινία ''Χειροκροτήματα'' του Γιώργου Τζαβέλλα, που θεωρείται η σημαντικότερη ταινία που γυρίστηκε κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Στη συνέχεια σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών με κορυφαίους δασκάλους, όπως τους: Αιμίλιο Βεάκη, Δημήτρη Ροντήρη και Κώστα Μουσούρη.

Η πορεία του Γιώργου Φούντα στον κινηματογράφο είναι ιδιαίτερα σημαντικά, εμφανίστηκε στις ταινίες: 'Σταδιακά άρχισε να εμφανίζεται όλο και περισσότερο σε κινηματογραφικές ταινίες, όπως η ''Καταδρομή στο Αιγαίο'' (1946), ''Νεκρή πολιτεία'' (1951), ''Μαγική πόλη'' (1954), ''Στέλλα'' (1955), ''Το Κορίτσι με τα μαύρα (1956), ''Ποτέ την Κυριακή'' (1960), ''Κόκκινα φανάρια'' (1963), ''Αμέρικα, Αμέρικα'' (1964) καθώς και στις ταινίες ''Με τη λάμψη στα μάτια'' (1966) και ''Πυρετός στην άσφαλτο'' (1967), των Πάνου Γλυκοφρύδη και Ντίνου Δημόπουλου αντίστοιχα, για τις ερμηνείες του στις ταινίες αυτές, τιμήθηκε με Βραβεία Α' Ανδρικού Ρόλου στο έβδομο και όγδοο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, αξιόλογη ήταν και η - σχετικά σύντομη - παρουσία του στη μικρή οθόνη. Ειδικότερα, ο Γιώργος Φούντας πρωταγωνίστησε σε σημαντικές σειρές της δημόσιας τηλεόρασης, όπως: ''Ο Χριστός ξανασταυρώνεται'' (ΕΡΤ, 1975), ''Γαλήνη'' (ΕΡΤ, 1976), ''Εξοδος κινδύνου'' (ΕΡΤ, 1978), 'Η κούρσα του θανάτου'' (ΕΡΤ, 1982) και ''Στον αργαλειό του φεγγαριού'' (ΕΡΤ-2, 1985).

Με αφορμή τη συμπλήρωση δεκαπέντε χρόνων από το θάνατο του Γιώργου Φούντα, το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει το δέκατο επεισόδιο της σειράς ''Γαλήνη'' παραγωγής 1976.

ΓΑΛΗΝΗ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 10

Η σειρά ‘’Γαλήνη’’ , βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Ηλία Βενέζη, ολοκληρώθηκε σε 29 επεισόδια και η υπόθεσή της περιστρέφεται γύρω από την εγκατάσταση μιας ομάδας προσφύγων από την Παλαιά Φώκαια της Μικράς Ασίας στην περιοχή της Αναβύσσου το 1924. Συγκεκριμένα, προβάλλονται οι περιπέτειες δυο οικογενειών του γιατρού Δημήτρη Βένη, (Πέτρος Ζαρκάδης) και του απλού αγρότη Φώτη Γλάρου (Γιώργος Φούντας), προσφύγων, που εγκαταστάθηκαν μαζί με άλλους Μικρασιάτες στην παραλία της Αναβύσσου το Φθινόπωρο του 1924. Τη διασκευή του σεναρίου της σειράς επιμελήθηκε ο Τάκης Χατζηαναγνώστου και την σκηνοθεσία ο Κώστας Λυχναράς. Τη μουσική επιμέλεια της σειράς ανέλαβε η κορυφαία συνθέτρια Ελένη Καραΐνδρου. Πρωταγωνιστούν πολύ σημαντικοί ηθοποιοί του θεάτρου και του κινηματογράφου όπως: ο Γιώργος Φούντας, η Μπέτυ Αρβανίτη, ο Πέτρος Ζαρκάδης, η Τάνια Σαββοπούλου, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου, η Χρυσούλα Διαβάτη, ο Δάνης Κατρανίδης, κ.ά.

Στο δέκατο επεισόδιο της σειράς, ο Φώτης Γλάρος (Γιώργος Φούντας) και η γυναίκα του, Ελένη (Τάνια Σαββοπούλου), ανακαλύπτουν ένα αρχαίο άγαλμα και αποφασίζουν να κρατήσουν κρυφό το εύρημα. Ο Πράσινος (Γιώργος Διαλεγμένος) όμως, καχύποπτος, επισκέπτεται το Γλάρο. Στα κρυφά ψάχνει το χωράφι του και ανακαλύπτει το άγαλμα.

Έτος παραγωγής: 1976

Σκηνοθεσία: Κώστας Λυχναράς

Διασκευή σεναρίου: Τάκης Χατζηαναγνώστου

Μουσική επιμέλεια: Ελένη Καραΐνδρου

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Γιώργος Φούντας, Μπέτυ Αρβανίτη, Πέτρος Ζαρκάδης, Τάνια Σαββοπούλου, Γιώργος Διαλεγμένος, κ.ά.

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση επεισοδίου: Δαμιανός Αγραβαράς