Ο Γιώργος Λάππας (Κάιρο, 1950 – Αθήνα, 2016) ήταν Έλληνας γλύπτης και πανεπιστημιακός καθηγητής, γνωστός για το πρωτοποριακό και πολυδιάστατο καλλιτεχνικό του έργο στη σύγχρονη γλυπτική. Από τη δεκαετία του 1990 εστίασε ιδιαίτερα στην απεικόνιση της ανθρώπινης φιγούρας, με χαρακτηριστικά έντονη χρήση μορφής και χρώματος, καθώς και στην ανατροπή της παραδοσιακής στατικότητας της γλυπτικής.

Δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ τηλεοπτικό τεκμήριο που περιλαμβάνει συνέντευξη του σημαντικού καλλιτέχνη και γνωριμία με το εικαστικό του σύμπαν:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΥΡΙΟ: Επεισόδιο:004 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΠΠΑΣ (Παραγωγής 2000)





Πρόκειται για τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ που παρουσιάζει τα πορτρέτα δεκαέξι Ελλήνων που κυριαρχούν στον τομέα τους.

Στο επεισόδιο ο Λάππας ανοίγει τον καλλιτεχνικό του κόσμο, παρουσιάζοντας πρόσφατα έργα, στοιχεία της πορείας του και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη γλυπτική. Ασκεί κριτική στον ακαδημαϊσμό και υπογραμμίζει τη σημασία του αυθορμητισμού και της λειτουργίας του «αυτόματου πιλότου» στη δημιουργική διαδικασία. Ορίζει τη δουλειά του καλλιτέχνη ως «διαστολή ακαταλείπτων συναισθημάτων» και ως «εκκρεμότητα του είναι», ενώ καταθέτει πως αντιλαμβάνεται το γλυπτικό ζήτημα ως εκκρεμότητα «της στάσης, του εμποδίζω και του περιέχω».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα έργα με τα «κόκκινα όντα», που ο καλλιτέχνης αντιμετωπίζει ως ανθρώπους του τσίρκου, συνδέοντάς τα με φιλοσοφικές αναφορές, προσωπικές μνήμες και ζητήματα ταυτότητας. Μεταφέροντας τα γλυπτά του στο φυσικό τοπίο, χρησιμοποιεί τον χώρο ως ενεργό μέσο αφήγησης και διαλόγου. Το επεισόδιο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση νεότερων γλυπτικών προσεγγίσεων μετά τα κόκκινα έργα, εστιάζοντας στη διαδικασία, την εγκατάσταση και τη σχέση των έργων που περιλαμβάνουν εκτυπώσεις, φως και κίνηση, με το φυσικό περιβάλλον.

Σκηνοθεσία: Κώστας Χαραλάμπους

Δημοσιογραφική έρευνα: Κατερίνα Μαγγανά

Τεκμηρίωση υλικού και σύνταξη άρθρου: Νίκος Βογιατζής

ΠΗΓΕΣ ΑΡΘΡΟΥ

Karakassis, Dimitris. “Lappas, George (Λάππας, Γιώργος).” FineArtBlue – Artist Biographies, 15 Apr. 2022,

https://fineartblue.com/artist-biographies/george-lappas/

Wikipedia Contributors. “ΓιώργοςΛάππας.” Βικιπαίδεια, 3 Ιαν. 2024,

https://el.wikipedia.org/wiki/Γιώργος_Λάππας