Ο κορυφαίος ηθοποιός Γιώργος Μιχαλακόπουλος που σφράγισε το ελληνικό θέατρο με τις ερμηνείες του σε εμβληματικούς ρόλους από όλο το φάσμα του ρεπερτορίου, έφυγε από τη ζωή στις 16 Δεκεμβρίου 2023, έχοντας υπηρετήσει πάνω από έξι δεκαετίες την Τέχνη του θεάτρου και του κινηματογράφου.

Πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο το 1959, ως πρωτοετής σπουδαστής, στις «Όρνιθες» του Καρόλου Κουν στο Ηρώδειο, ενώ ο πρώτος του ρόλος ήταν ο Τζάκομο στα «Νέα Παιδιά» του Ζοζέ Αντρέ Λακούρ. Επόμενος σταθμός μετά το Θέατρο Τέχνης ήταν το ελεύθερο θέατρο. Συνεργάστηκε με το Θέατρο «Μουσούρη» ερμηνεύοντας σημαντικούς ρόλους μεγάλων συγγραφέων. Το 1973 ίδρυσε το Θέατρο Σάτιρας και έπαιξε μεταξύ άλλων στα έργα «Ω, τι κόσμος μπαμπά» του Κώστα Μουρσελά και «Βλαβερές συνέπειες του καπνού» του Τσέχωφ. Από το 1986 έως το 1997 εντάχθηκε στο δυναμικό του Εθνικού Θεάτρου, όπου πρωταγωνίστησε σε δεκαεφτά παραστάσεις έργων των Σαίξπηρ, Τσέχωφ, Ιονέσκο, Αριστοφάνη, Παύλου Μάτεσι, Μπρεχτ, Πιραντέλλο κ.ά. Το 1981 οργάνωσε στις φυλακές Κορυδαλλού θεατρικό εργαστήρι με κρατούμενους. Επίσης σκηνοθέτησε αρκετά έργα, όπως «Τα παιδιά στο Δάσος του Ρομπέν» του Τζ. Κρόκερ, «Εκκλησιάζουσες» και «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη, «Ο Θάνατος του Εμποράκου» του Αρθουρ Μίλερ, «Επιστάτης» του Χάρολντ Πίντερ.

Σημαντική ήταν και η πορεία του στον ελληνικό κινηματογράφο. Από τους πιο γνωστούς ρόλους του ήταν ο ποιητής Φανφάρας στην ταινία «Ξύπνα Βασίλη» του Γιάννη Δαλιανίδη (1969). Ο ίδιος ξεχώριζε την παρουσία του στην ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα» (1995), καθώς και στην ταινία «Ο Κύριος με τα Γκρι» (1997) του Περικλή Χούρσογλου. Εμβληματική στιγμή της καριέρας του ήταν η συμμετοχή του στη σειρά «Εκείνος και Εκείνος», του Κώστα Κουτσομύτη, τη δεκαετία του '70, μαζί με τον Βασίλη Διαμαντόπουλο, ενώ και όλα τα επόμενα χρόνια συμμετείχε σε επιλεγμένες σειρές στην τηλεόραση.

Δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ την αυτοβιογραφική του αφήγηση στην εκπομπή "Μονόγραμμα", παραγωγής του 2005.

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Σειρά αυτοβιογραφικών ντοκιμαντέρ των Γιώργου και Ηρώς Σγουράκη, όπου σκιαγραφούνται προσωπικότητες από τον πνευματικό, καλλιτεχνικό, πολιτικό και κοινωνικό χώρο. Ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος μετρώντας 45 χρόνια καλλιτεχνικής πορείας και προσφοράς στο θέατρο αυτοβιογραφείται στο «Μονόγραμμα».

Ο μεγάλος μας ηθοποιός ξετυλίγει τα πρώτα βήματα της θεατρικής του διαδρομής, από τις ερασιτεχνικές παραστάσεις που έστηνε με τους συμμαθητές του στο 5ο Γυμνάσιο Αθηνών στα Εξάρχεια στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης, υπογραμμίζοντας τη σπουδαία για τη σταδιοδρομία του παρακαταθήκη του δασκάλου του Κάρολου Κουν. Η εκπομπή τον επισκέπτεται στη σκηνή του θεάτρου και εκείνος καλωσορίζει τους θεατές στο σπίτι του, όπως λέει χαρακτηριστικά, μιας και το «σανίδι» από τη μέρα που πρωτοξεκίνησε είναι αυτό που ακουμπά τις αγωνίες, τις ελπίδες και τα όνειρά του. Κατόπιν ξετυλίγει σταθμούς από τις συνεργασίες του με διάφορους θιάσους, θέατρα αλλά και ηθοποιούς.

Αναφέρεται στην Τέχνη του θεάτρου και στην ιδιότητα του ηθοποιού, συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά των ηθοποιών της γενιάς του με αυτά των νέων ηθοποιών. Κάνει λόγο, επίσης, για το ρόλο του θεατή στη διάρκεια της θεατρικής παράστασης και για την αμφίδρομη σχέση ηθοποιού-θεατή.

Θυμάται ακόμη, τις συνεργασίες του στον κινηματογράφο, σημαντικές ταινίες που συμμετείχε όπως «Ο Κύριος με τα Γκρι» αλλά και τις δουλειές του στην τηλεόραση, με ιδιαίτερη αναφορά στο θρυλικό τηλεοπτικό σήριαλ «Εκείνος κι Εκείνος» (1972-1974) του Κώστα Μουρσελά που άφησε εποχή. Κάνει επίσης αναφορά στη συνεργασία του με τον Κ. Κουτσομύτη στη τηλεοπτική σειρά «Ο Κίτρινος Φάκελος»".

Τέλος, κάνει αποτίμηση της πορείας του αναφερόμενος στην κοινωνική του δράση με βάση το θέατρο αλλά και στην εμπειρία της διδασκαλίας. Προβάλλονται εναλλασσόμενα πλάνα με φωτογραφικό υλικό, αποσπάσματα θεατρικών παραστάσεων, όπως το «Παράξενο ζευγάρι», «Ο Επιστάτης» και οι «Εκκλησιάζουσες» αλλά και τηλεοπτικών σειρών στις οποίες πρωταγωνίστησε ο ηθοποιός. Την εκπομπή προλογίζει ο Γιώργος Σγουράκης.

Παραγωγός: Γιώργος Σγουράκης

Σκηνοθεσία: Ηρώ Σγουράκη

Φωτογραφία: Λάμπρος Γόβατζης

Διεύθυνση παραγωγής: Ηρώ Σγουράκη

