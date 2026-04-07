Ο σπουδαίος μουσικός και ερμηνευτής Γρηγόρης Μπιθικώτσης που στη μοναδικότητα της φωνής του υποκλίθηκαν οι σπουδαιότεροι συνθέτες (Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Χατζιδάκις, Βασίλης Τσιτσάνης, Σταύρος Ξαρχάκος κ.ά) έφυγε από τη ζωή στις 7 Απριλίου 2005.

Αυθεντικός λαϊκός καλλιτέχνης, από τους πιο αγαπητούς, συνέθεσε μεγάλες επιτυχίες, όπως τα τραγούδια «Το τρελοκόριτσο», «Του Βοτανικού ο μάγκας», «Σε τούτο το στενό», «Επίσημη αγαπημένη», «Στου Μπελαμή το ουζερί», «Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα» και πολλά άλλα. Σταθμός στην ιστορία του ελληνικού πενταγράμμου ήταν η γνωριμία του με τον Μίκη Θεοδωράκη και η ερμηνεία μελοποιημένης ποίησης («Επιτάφιος» και «Ρωμιοσύνη» του Γιάννη Ρίτσου, «Άξιον Εστί» του Οδυσσέα Ελύτη).

Το Αρχείο της ΕΡΤ με αφορμή την ημερομηνία θανάτου του παρουσιάζει τη μουσική εκπομπή «Αφιερώματα» παραγωγής 1984, που σκιαγραφεί το πορτρέτο του συνθέτη και τραγουδοποιού Γρηγόρη Μπιθικώτση.

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Ο ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗΣ -36 ΧΡΟΝΙΑ-

Σειρά μουσικών εκπομπών αφιερωμένη σε πρόσωπα από το χώρο του ελληνικού τραγουδιού (συνθέτες, στιχουργούς, τραγουδιστές). Στο επεισόδιο αυτό ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης αφηγείται πώς ήρθε σε επαφή με το λαϊκό και ρεμπέτικο τραγούδι μέσω της γνωριμίας του σε ένα κουτούκι με τον Μάρκο Βαμβακάρη και πώς ενθουσιάστηκε με τις ρεμπέτικες μελωδίες που τον ώθησαν να ξεκινήσει το 1947 να συνθέτει τραγούδια.

Μεγάλες ερμηνεύτριες και ερμηνευτές του λαϊκού τραγουδιού εξιστορούν στην εκπομπή τη συνάντησή τους με τον συνθέτη Γρηγόρη Μπιθικώτση στα λαϊκά νυχτερινά κέντρα της εποχής, στους οποίους έδωσε τραγούδια του εμπιστευόμενος τις νέες τότε και πολλά υποσχόμενες φωνές, όπως η ρεμπέτισσα ερμηνεύτρια Ρένα Ντάλια που έκανε σουξέ ένα από τα πρώτα του τραγούδια, το «Άπονε τύραννε τι θα κερδίσεις», η Καίτη Γκρέυ η οποία εμφανίζεται να τραγουδά το «Αφού δεν ήσουν μόνη» (Γρ. Μπιθικώτση), η Πόλυ Πάνου που ερμηνεύει το «Πήρα τη στράτα την κακιά» (Γρ. Μπιθικώτση), η Βίκυ Μοσχολιού και ο Λευτέρης Μυτιληναίος ο οποίος αναφέρεται στο τραγούδι-σταθμό της καριέρας του «Αμφιβολίες» σε στίχους και μουσική του Γρηγόρη Μπιθικώτση. Οι παραπάνω καλλιτέχνες εμφανίζονται στην εκπομπή και μιλούν με τη σειρά τους για τον άνθρωπο και δημιουργό Γρηγόρη Μπιθικώτση.

Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης αναφέρεται, ακόμη, στη συνεργασία του με στιχουργούς του λαϊκού τραγουδιού όπως, τον Κώστα Βίρβο και την Ελένη Λιάκου. Σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, ακούγονται συνθέσεις του που έγιναν μεγάλες λαϊκές επιτυχίες όπως, «Το Τρελοκόριτσο» (Γρ.Μπιθικώτση-Γ.Παπαδόπουλου), τραγούδι που πρωτοτραγούδησε το 1951 και που καθιέρωσε τον Γρηγόρη Μπιθικώτση ως ερμηνευτή, «Είχε κι εκείνος μιαν αγάπη» (Γρ.Μπιθικώτση-Μ.Παπανικολάου), «Στου Μπελαμί το ουζερί» (Γρ. Μπιθικώτση-Κ.Βίρβου), «Σε τούτο το στενό» (Γρ. Μπιθικώτση-Δ.Γκούτη), «Επίσημη αγαπημένη» (Γρ.Μπιθικώτση-Ελ. Λιάκου, «Το μεσημέρι καίει το μετωπό σου» (Γρ. Μπιθικώτση-Ελ. Λιάκου), «Τα μόρτια και τα ντόρτια» (ΓΡ. Μπιθικώτση-Βασιλ. Μαστροκώστα) και «Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα» (Γρ. Μπιθικώτση-Κ.Βίρβος).

Ακούγεται επίσης το πρώτο τραγούδι του με το οποίο μπήκε στη δισκογραφία το 1949 «Το καντήλι τρεμοσβήνει» (Γρ. Μπιθικώτση- Χ. Βασιλειάδη) με τις φωνές της Σούλα Καλφοπούλου, του Μ. Βαμβακάρη και του Στελλάκη Περπινιάδη.

Έτος παραγωγής: 1984

Ημερομηνία προβολής: 11 Φεβρουαρίου 1984

Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζερβουλάκος

Συντάκτης: Κωνσταντίνα Τασιοπούλου