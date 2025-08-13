Η απόπειρα Παναγούλη κατά του δικτάτορα-13 Αυγούστου 1968

Σαν σήμερα, στις 13 Αυγούστου 1968, λαμβάνει χώρα μια από τις κορυφαίες αντιστασιακές πράξεις του αντιδικτατορικού αγώνα. Ο Αλέκος Παναγούλης, κορυφαία μορφή του αντιδικτατορικού αγώνα και σύμβολο της δημοκρατίας και της ελευθερίας, ο ιδρυτής της οργάνωσης «Εθνική Αντίσταση», επιχειρεί να σκοτώσει τον Γεώργιο Παπαδόπουλο.Η αντιστασιακή πράξη αυτή οδήγησε στη σύλληψη, τον άγριο βασανισμό του στα κρατητήρια και την καταδίκη του δις εις θάνατον από το Έκτακτο Στρατοδικείο Αθηνών. Χάρη στη διεθνή κινητοποίηση, η ποινή δεν εκτελέστηκε, ο Α.Παναγούλης παρέμεινε, όμως, για τεσσεράμισι χρόνια έγκλειστος στις στρατιωτικές φυλακές Μπογιατίου, όπου του επιβάλλεται η ποινή του «εντοιχισμού». Τον Αύγουστο του 1973 ο Αλέκος Παναγούλης απελευθερώθηκε με την γενική αμνηστία που απονεμήθηκε στους πολιτικούς κρατουμένους και αυτοεξορίστηκε στην Φλωρεντία. Την Πρωτομαγιά του 1976, ο Α.Παναγούλης σκοτώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ την εκπομπή- αφιέρωμα στον Αλέκο Παναγούλη, που παρουσιάζει η Εύη Δεμίρη, η οποία προβλήθηκε το 1987, 11 χρόνια μετά τον θάνατό του. Στην εκπομπή περιλαμβάνεται η συνέντευξη που έδωσε ο Α.Παναγούλης στον Ιταλό δημοσιογράφο Silvano Agosti στις 25/8/1973, μετά την αποφυλάκισή του με την αμνήστευση που απένειμε το καθεστώς των συνταγματαρχών στους πολιτικούς κρατουμένους στις 21/8/1973. To πολύτιμο αυτό ντοκουμέντο παραχωρήθηκε από τον S. Agosti στην ΕΡΤ.

Το κείμενο της εκπομπής είναι του Γιάννη Φάτση, σε σκηνοθεσία Τάσου Μπιρσίμ. Παρατίθενται χρονολογικά τα γεγονότα-σταθμοί της ζωής και αντιδικτατορικής δράσης του μεγάλου αγωνιστή, έως και τον θάνατό του την Πρωτομαγιά του 1976, με αναφορά σε γεγονότα όπως η λιποταξία του από το στράτευμα μετά την επιβολή της χούντας, η ίδρυση της οργάνωσης της «Ελληνικής Αντίστασης» και η στήριξη της ένοπλης πάλης κατά του απριλιανού καθεστώτος. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδόπουλου τον Αύγουστο του 1968, που οδήγησε στη σύλληψη και καταδίκη του δις εις θάνατον από το Έκτακτο Στρατοδικείο Αθηνών, καθώς και στον «εντοιχισμό του» για τεσσεράμισι χρόνια στις στρατιωτικές φυλακές Μπογιατίου. Έπεται αναφορά στην εκλογή του ως βουλευτή με την Ένωση Κέντρου το 1974 και, τέλος, στον μυστηριώδη θάνατό του σε τροχαίο, την Πρωτομαγιά του 1976. Ακολουθεί η συνέντευξη που παραχώρησε στον S. Agosti μετά την αμνήστευσή του τον Αύγουστο του 1973, στην οποία αφηγείται την περιπέτεια της φυλάκισής του και τις άθλιες συνθήκες εγκλεισμού του, δίνοντας λεπτομέρειες για τα βασανιστήρια που υπέστη και τις μεθόδους βασανισμού που χρησιμοποιούσε η χούντα. Εκτός από τον Αλ.Παναγούλη, μιλούν η μητέρα του Αθηνά Παναγούλη, ο συναγωνιστής του Στάθης Γιώτας, ο δεσμοφύλακας Γιώργος Μωράκης, ο οποίος τον συνέτρεξε στην απόδρασή του από τις φυλακές το 1969, και ο Γιώργος Ανωμερίτης, συναγωνιστής του που αμνηστεύτηκε επίσης το 1973. Τη δική της μαρτυρία δίνει επίσης, η Χριστίνα Μουστακλή, γυναίκα του Σπύρου Μουστακλή, μέσα από την Πολυκλινική Αθηνών όπου είχε μεταφερθεί, ο στρατιωτικός μετά τα άγρια βασανιστήριά του.

Παρουσίαση: ΕΥΗ ΔΕΜΙΡΗ

Κείμενο: ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΤΣΗΣ

Σκηνοθεσία: ΤΑΣΟΣ ΜΠΙΡΣΙΜ

Μοντάζ: ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ

Αφήγηση: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ