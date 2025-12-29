Η ΕΡΤ γεμίζει… Χρώματα από την Ελλάδα

Τέτοιες μέρες, σαράντα πέντε χρόνια πριν, η τηλεόραση της ΕΡΤ περνούσε σταδιακά από την ασπρόμαυρη στην έγχρωμη μετάδοση. Μία από τις πρώτες εκπομπές που μεταδόθηκαν με χρώμα, σύμφωνα με το νέο έγχρωμο τεχνολογικό εξοπλισμό του πρώτου καναλιού της δημόσιας τηλεόρασης ήταν τα ''Χρώματα από την Ελλάδα'', ντοκιμαντέρ που μεταδόθηκε σαν σήμερα, 29 Δεκεμβρίου 1980. Πρόκειται για μια συμπαραγωγή της ΕΡΤ και της ΑΝΤΕΝΝΕ 2 (το 2ο κανάλι της Γαλλικής Τηλεόρασης). Το ντοκιμαντέρ επιχειρεί να καταγράψει εικόνες από τη σύγχρονη Ελλάδα καθώς και από την κλασική τέχνη, τα σύγχρονα φιλοσοφικά και κοινωνικά ρεύματα, το φυσικό περιβάλλον, την καθημερινή ζωή με οδηγό την Όλγα Καρλάτου. Το Αρχείο της ΕΡΤ ψηφιοποίησε και παρουσιάζει τη συγκεκριμένη σημαντική παραγωγή για την ιστορία της ΕΡΤ.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ειδικότερα, η Όλγα Καρλάτου, Ελληνίδα που έζησε και εργάστηκε για χρόνια στη Γαλλία, ξεναγεί τους Γάλλους τηλεθεατές στην πατρίδα μας και μιλά στους Έλληνες τηλεθεατές για τον τόπο μας. Η ξενάγηση ξεκινά από το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Παρουσιάζονται αποσπάσματα από εκπομπές της ΕΡΤ με μουσική, συνεντεύξεις και στιγμιότυπα από τον ελληνικό πολιτισμό. Ακολουθεί ορχήστρα που παίζει το ''Αγάπη που 'γινες δίκοπο μαχαίρι''. Αμέσως μετά, η Όλγα Καρλάτου συστήνει στο κοινό τα μέλη της ορχήστρας που την αποτελούν ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο Στέλιος Λαούδης, ο Στέλιος Καρύδας, ο Κίμων Βασιλάς και ο Τάσος Καρακατσάνης. Οι μουσικοί παίζουν τη ''Συννεφιασμένη Κυριακή'', το ''Γελεκάκι που φορείς'', τη ''Μαργαρίτα-Μαργαρώ'' και ηΌλγα Καρλάτου τα ερμηνεύει.

Ακολουθούν πλάνα από τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού καθώς και από αρχαιολογικά ευρήματα από τη Μινωϊκή εποχή. Παρακολουθούμε δραματοποίηση Μινωϊκής τελετής μέσα στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, με τις χορεύτριες να μιμούνται την περίφημη ''Θεά των όφεων'', σε σκηνοθεσία Κώστα Κουτσομύτη και χορογραφία της Ραλλούς Μάνου.

Έπειτα, μεταφερόμαστε στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος στο Άγιον Όρος και βλέπουμε στιγμιότυπα από τη λειτουργία και την καθημερινότητα των μοναχών. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής καταγράφονται σημαντικά πλάνα από το Άγιον Όρος της δεκαετίας του 1980, σε σκηνοθεσία Γιώργου Δάμπαση και Γιώργου Ράλλη.

Αμέσως μετά, επιστρέφουμε στην Αθήνα, και συγκεκριμένα στο ατελιέ του Σπύρου Βασιλείου. Ο σπουδαίος καλλιτέχνης μιλά στην Όλγα Καρλάτου για την πορεία του, τη ζωή του, που μοιράζει ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία. Επιπλέον, η Όλγα Καρλάτου επισκέπτεται το Μουσείο Μπενάκη, όπου ακούμε κλασική μουσική. Ακόμη, ο μουσικολόγος Γιάννης Παπαϊωάννου συνομιλεί με τον Γιάννη Κωνσταντινίδη ο οποίος προσπαθεί να συνδυάσει την κλασική μουσική με την ελληνική λαογραφία, σε επιμέλεια Φραγκίσκης Καρόρη και σκηνοθεσία Γιώργου Παπαδάκη.

Στο επόμενο μέρος, ο Ιάνης Ξενάκης μιλά στην εκπομπή για μια τελετή που οργάνωσε σε ένα λόφο και παρακολουθούμε πλάνα από την τελετή, σε σκηνοθεσία Κώστα Φέρρη και Άννας Μωραΐτη. Έπειτα, ο αρχαιολόγος και καθηγητής αρχαιολογίας Μανώλης Ανδρόνικος μιλά στην εκπομπή για τις ανασκαφές στη Βεργίνα και την ανακάλυψη των μακεδονικών τάφων στην περιοχή της Μεγάλης Τούμπας. Προβάλλονται φωτογραφίες και πλάνα από τις ανασκαφές και τα ευρήματα στη Βεργίνα, σε επιμέλεια Ρόι Ντέιβις.

Ακολουθούν παραδοσιακοί χοροί από όλη την Ελλάδα, από παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα με αντίστοιχες στολές στο λόφο του Φιλοπάππου. Η Όλγα Καρλάτου συναντά τον Κάρολο Κουν στο υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης και συζητούν για το θέατρο στην Ελλάδα. Ακολουθούν πλάνα από κωμωδία του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο σε τηλεοπτική σκηνοθεσία Σίγκμουντ Χέμπνερ και Σταμάτη Χονδρογιάννη. Η εκπομπή ολοκληρώνεται με την Όλγα Καρλάτου να ερμηνεύει το ''Επτά τραγούδια θα σου πω''.

Έτος παραγωγής: 1980

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 29/12/1980

Σκηνοθεσία: Κώστας Κατσαρόπουλος

Υπεύθυνος γαλλικού συντονισμού: Πιερ Μπαντέλ

Μια συμπαραγωγή της ΕΡΤ με τη Γαλλική Τηλεόραση ΑΝΤΕΝΝΕ 2

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς