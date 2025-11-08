Η “Φρουτοπία” κάνει πρεμιέρα

Βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Ευγένιου Τριβιζά με εικονογράφηση του Νίκου Μαρουλάκη, η σειρά ζωντάνεψε στη μικρή οθόνη και έκανε πρεμιέρα στις 8/11/1985. Η «Φρουτοπία» ταξίδεψε μικρούς και μεγάλους σε έναν κόσμο όπου τα φρούτα και τα λαχανικά είχαν πάρει τη θέση των ανθρώπων, συνδυάζοντας σάτιρα, μυστήριο και κοινωνικό σχόλιο με έναν τρόπο που παραμένει αξεπέραστος στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης.

Παρόλο που η σειρά παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του παιδικού προγράμματος της ΕΡΤ, απέκτησε φανατικό κοινό όλων των ηλικιών, ενώ διακρίθηκε και σε τηλεοπτικά φεστιβάλ του εξωτερικού. Διαπραγματεύεται πολλά κοινωνικά και ηθικά ζητήματα που αναπτύσσουν πολιτικές προεκτάσεις και εδράζονται στον κόσμο των μεγάλων αλλά επηρεάζουν δραστικά και τη ζωή των παιδιών, μεταξύ άλλων η βία, η διαπλοκή, το κουτσομπολιό, η δολοπλοκία, η προδοσία, ο ρόλος των μέσων στη ζωή μας κτλ.

Το πρωτότυπο σενάριο ανήκει στον Ευγένιο Τριβιζά, ενώ υπεύθυνη για την παραγωγή, τη σκηνοθεσία, τις κούκλες και τη μουσική είναι η οικογένεια Σοφιανού. Τη φωνή τους δάνεισαν στους ήρωες οι Δάνης Κατρανίδης, Περικλής Λιανός, Σταύρος Ξενίδης, Δημήτρης Πιατάς, Ντίνα Κώνστα, Άννα Παναγιωτοπούλου, Βάσια Τριφύλλη, Ντίνα Κώνστα κ.α. Σύμφωνα με συνέντευξη του Φαίδωνα Σοφιανού τα σκηνικά της Φρουτοπίας ήταν όλα χειροποίητα γλυπτά που απλωμένα κάλυπταν "μια έκταση 800 – 900" και τα οποία δε διασώζονται καθώς τα κατέστρεψε πυρκαγιά.

Δείτε το πρώτο επεισόδιο του τρίτου κύκλου της αξέχαστης σειράς:

ΦΡΟΥΤΟΠΙΑ: ΚΥΚΛΟΣ Γ', ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1: Η ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΚΟΥΡΕΛΟΥ

Στο πρώτο επεισόδιο του τρίτου κύκλου ο Πίκος Απίκος αναλαμβάνει νέα αποστολή που δεν είναι άλλη παρά ένα ταξίδι στη Σελήνη παρέα με το Σέλινο και πάνω σε μια ιπτάμενη κουρελού. ο Πίκος Απίκος απογειώνεται με την κουρελού του και πετά πάνω από τη Φρουτοπία, μα ξαφνικά αρχίζει να βρέχει. Η κουρελού μουσκεύει, χάνει τη μαγική της δύναμη κι ο Πίκος πέφτει στο κενό. κι ενώ ο άνεμος τον παρασέρνει, ο αφηγητής αφήνει ένα χαμόγελο να προϊδεάσει πως η περιπέτεια μόλις αρχίζει…

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Μια ιστορία του: Ευγένιου Τριβιζά

Σκηνοθεσία: Φαίδων Σοφιανός και Ήβη Σοφιανού

Τηλεσκηνοθεσία: Νίνος Ελματζόγλου

Μοντάζ: Γιάννης Μαράκης

Διεύθυνση φωτογραφίας: Πέτρος Δεδεγιάννης

Κούκλες- κοστούμια: Δήμος- Μπριγκίτε Σοφιανού

Παίζουν : Δήμος, Μπριγκίτε, Φαίδων και Ήβη Σοφιανού

Σκηνικά: Τάκης Νικολαϊδης

Κατασκευή σκηνικού και μακετών: Θάνος Μπεγνής, Ανδρέας Γαλανάκης, Φώτης Φραντζέτης, Τίνα Μπόρη, Μιχάλης Κριστώφ

Μουσική και τραγούδια: Φαίδων Σοφιανός και ΦΑΙΤΑ (Φ. Σοφιανός, Τ. Δημητρακόπουλος, Π. Κόντης, Σ. Ζούζουλας)

Ζωγραφική: Θάνος Μπεγνής

Διεύθυνση φωτογραφίας: Περικλής Κόκκινος

Τη φωνή τους δάνεισαν: Δάνης Κατρανίδης, Μιχάλης Μητρούσης, Χρήστος Δοξαράς, Σταύρος Ξενίδης, Άννα Παναγιωτοπούλου, Παύλος Χαϊκάλης, Φαίδων Σοφιανός, Ντίνα Κώντσα, Ήβη Σοφιανού, Γιώργος Γεωγλέρης, Θάνος Παπαδόπουλος, Ματίνα Καρρά, Τάσος Κωστής, Δημήτρης Πιατάς.

Παραγωγή: 1988

Παρακολουθήστε τους δύο πρώτους κύκλους στο ERTflix ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:https://www.ertflix.gr/series/ser.124180-froutopia

Σύνταξη άρθρου και τεκμηρίωση: Νίκος Βογιατζής