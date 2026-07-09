Η σειρά ”Γαλήνη” κάνει πρεμιέρα

Συμπληρώνονται φέτος 50 χρόνια από την πρώτη προβολή του πρώτου επεισοδίου της σειράς ‘’Γαλήνη’’, η οποία έγινε σαν σήμερα, στις 9 Ιουλίου του 1976 . Η σειρά είναι βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Ηλία Βενέζη, με διασκευασμένο σενάριο από τον Τάκη Χατζηαναγνώστου και σε σκηνοθεσία Κώστα Λυχναρά και τη μουσική επιμέλεια ανέλαβε η κορυφαία συνθέτρια Ελένη Καραΐνδρου. Αξίζει να σημειωθεί πως η ”Γαλήνη” ήταν η πρώτη δουλειά της Καραΐνδρου για τη μικρή οθόνη. Στη σειρά πρωταγωνιστούν πολύ σημαντικοί ηθοποιοί του θεάτρου και του κινηματογράφου όπως: ο Γιώργος Φούντας, η Μπέτυ Αρβανίτη, ο Πέτρος Ζαρκάδης, η Τάνια Σαββοπούλου, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου, η Χρυσούλα Διαβάτη, ο Δάνης Κατρανίδης, κ.ά.

Η σειρά ‘’Γαλήνη’’ ολοκληρώθηκε σε 29 επεισόδια και η υπόθεσή της περιστρέφεται γύρω από την εγκατάσταση μιας ομάδας προσφύγων από την Παλαιά Φώκαια της Μικράς Ασίας στην περιοχή της Αναβύσσου το 1924. Συγκεκριμένα, προβάλλονται οι περιπέτειες δυο οικογενειών του γιατρού Δημήτρη Βένη, (Πέτρος Ζαρκάδης) και του απλού αγρότη Φώτη Γλάρου (Γιώργος Φούντας), προσφύγων, που εγκαταστάθηκαν μαζί με άλλους Μικρασιάτες στην παραλία της Αναβύσσου το Φθινόπωρο του 1924.

Το Αρχείο της ΕΡΤ, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 60 χρόνων δημόσιας τηλεόρασης και 50 χρόνια από την πρώτη προβολή της σειράς, παρουσιάζει το δέκατο ένατο επεισόδιο της ‘’Γαλήνης’’.

ΓΑΛΗΝΗ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 19

Στο δέκατο ένατο επεισόδιο βλέπουμε να φτάνουν στο συνοικισμό ο Γλάρος (Γιώργος Φούντας) και η νέα του γυναίκα Βάσω (Μίρκα Παπακωνσταντίνου), μαζί με το παιδί της και τον πατέρα της, οι οποίοι εγκαθίστανται στο σπίτι. Η οικογένεια κάνει ένα νέο ξεκίνημα, με την Ελένη πάντα παρούσα στο μυαλό του Φώτη, να τον συμβουλεύει σε κάθε δύσκολη στιγμή. Ο Φώτης, πηγαίνοντας να ζητήσει τη συμβουλή του γιατρού, συζητά με την Ειρήνη (Μπέτυ Αρβανίτη) για την καινούρια του ζωή. Η νεοφερμένη γυναίκα του Βάσω, φοβούμενη τη θάλασσα, δεν μπορεί να ησυχάσει τη νύχτα. Καθώς ο Γλάρος προσπαθεί να την ηρεμήσει, εκείνη ξετυλίγει σιγά σιγά το παρελθόν της.

Όλα τα επεισόδια της σειράς ”Γαλήνη” είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Αρχείου της ΕΡΤ

Έτος παραγωγής: 1976

Σκηνοθεσία: Κώστας Λυχναράς

Σενάριο: Τάκης Χατζηαναγνώστου

Βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Ηλία Βενέζη

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Γιώργος Φούντας, Μπέτυ Αρβανίτη, Πέτρος Ζαρκάδης, Τάνια Σαββοπούλου, Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Χρυσούλα Διαβάτη, Δάνης Κατρανίδης

Σύνταξη άρθρου – τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς

Κωδικός τεκμηρίου: 546313