Την Δευτέρα 8 Ιουλίου 1991 έλαβε χώρα η τρίτη συναυλία του Λουκιανού Κηλαηδόνη στο Λυκαβηττό, με αφορμή την συμπλήρωση είκοσι χρόνων παρουσίας του στην ελληνική δισκογραφία. Από αυτή την συναυλία και μετά, ο ίδιος ο Λουκιανός αρχίζει να σκηνοθετεί τις συναυλίες του ως μουσικά θεάματα με σκηνικά και κοστούμια και ένα πλήθος συμμετεχόντων, ηθοποιών και ερμηνευτών. Στη συναυλία περισσότερα από εκατό πενήντα άτομα και με διάρκεια τρείς ώρες, το θέαμα χωρίστηκε σε έξι θεματικές ενότητες καλύπτοντας όλη τη μουσική του πορεία.

Ο ολοκληρωμένος τίτλος της συναυλίας ήταν Θα είμαι εκεί – (“Νύχτα γιομάτη θαύματα, νύχτα σπαρμένη μάγια!”). Παρακολουθούμε το δεύτερο ντοκιμαντέρ-αφιέρωμα του δεύτερου κύκλου των εκπομπών «Με τον Λουκιανό» με τίτλο: «Νύχτα γιομάτη θαύματα, νύχτα σπαρμένη μάγια». Το υλικό του ντοκιμαντέρ, που προβλήθηκε σε δύο μέρη, βασίζεται στην ομώνυμη συναυλία του Λουκιανού Κηλαηδόνη που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου του 1991 στο Λυκαβηττό. Οι εκπομπές της σειράς «Με τον Λουκιανό» πραγματοποιήθηκαν με την επιμέλεια της συζύγου του και ηθοποιού Άννας Βαγενά.

Το Αρχείο ΕΡΤ για τα 35 χρόνια από τη συναυλία ΝΥΧΤΑ ΓΙΟΜΑΤΗ ΘΑΥΜΑΤΑ, ΝΥΧΤΑ ΣΠΑΡΜΕΝΗ ΜΑΓΙΑ, στις 8 Ιουλίου 1991, προτείνει το ντοκιμαντέρ σε δύο μέρη:

ΜΕ ΤΟΝ ΛΟΥΚΙΑΝΟ

ΝΥΧΤΑ ΓΙΟΜΑΤΗ ΘΑΥΜΑΤΑ, ΝΥΧΤΑ ΣΠΑΡΜΕΝΗ ΜΑΓΙΑ – ΜΕΡΟΣ Α

Στο πρώτο μέρος παρακολουθούμε πλάνα και φωτογραφίες από τις πρόβες και προετοιμασίες για τη συναυλία, η προσέλευση του κόσμου. Ακούγονται αποσπάσματα από κείμενα του Κηλαηδόνη που εξηγεί την πρόθεσή του για τη συναυλία, τις θεματικές και τα τραγούδια που επέλεξε. Η Άννα Βαγενά μιλάει για τις συναυλίες του Λουκιανού στο Λυκαβηττό και για το θέατρο του Λυκαβηττού. Η διευθύντρια παραγωγής, Φούλη Μανωλοπούλου, θυμάται τις συναυλίες και τη συνήθεια του Λουκιανού να παρακολουθεί τον κόσμο ενώ ανέβαινε στις κερκίδες, περιγράφει τη συνεργασία τους, την πίστη και την αφοσίωσή του στο όνειρο του. Στέκεται στην εξαιρετική σχέση του Λουκιανού με τα παιδάκια και θυμάται τον ιδιαίτερο τρόπο που είχε με αυτά. Ο διευθυντής φωτισμού, Αντώνης Παναγιωτόπουλος μιλάει για τη συνεργασία του με τον Λουκιανό στο Λυκαβητό, στο «Πατάρι» στο Μεταξουργείο, ενώ εξηγεί την οπτική του Λουκιανού στις συναυλίες ως πάρτι και την ανάγκη ένταξη του κοινού σε αυτό.

Συμμετείχαν οι: τραγουδίστρια Αφροδίτη Μάνου, οι ηθοποιοί του “Ελεύθερου Θεάτρου” Άννα Παναγιωτοπούλου, Κώστας Αρζόγλου, Μίμης Χρυσομάλλης, οι ηθοποιοί του “Θεσσαλικού Θεάτρου” Άννα Βαγενά, Ελένη Γερασιμίδου, Παύλος Κοντογιαννίδης.

Ακούγονται τα τραγούδια: «Κολλίγα γιος», «Οικονομία κάνε», «Και συ χτενίζεσαι», «Δεν είναι…»(«Ο κομπέρ»), «Παίζω παίζω», «Χρήμα χρήμα», «Κρετίνι», «Κάτι τρέχει στα γύφτικα», «Φταίει ο χοντρός», «Οι Γάλλοι οι Γάλλοι», «Τζιν τζιν τζιν», «Είμαι ένας φτωχός και μόνος καουμπόι», «Μια μέρα μιας Μαίρης», «Θα κάτσω σπίτι», «Το εμβατήριο της σιωπής», «Γιατί θα γίνω μαραγκός», «Ο ύμνος των μαύρων σκυλιών» («Λέμε ναι»)

ΜΕ ΤΟΝ ΛΟΥΚΙΑΝΟ

ΝΥΧΤΑ ΓΙΟΜΑΤΗ ΘΑΥΜΑΤΑ, ΝΥΧΤΑ ΣΠΑΡΜΕΝΗ ΜΑΓΙΑ – ΜΕΡΟΣ Β

Στο δεύτερο μέρος προβάλλονται πλάνα από την ταινία «Πάρτυ στη Βουλιαγμένη» (1983). Η Άννα Βαγενά θυμάται το σχεδιασμό για τις συναυλίες, το όνειρο του Λουκιανού, αναφέρεται στα πλήθη των κομπάρσων που έντυσαν για το τραγούδι «Το πάρτυ», ενώ βλέπουμε τον Λουκιανό να τραγουδάει μαζί με την Επτανησιακή χορωδία και μαντολινάτα σε διεύθυνση Διονύση Αποστολάτου. Η διευθύντρια παραγωγής Φούλη Μανωλοπούλου μιλάει για τονβαθύτατα συναισθηματικό χαρακτήρα του Κηλαηδόνη την τρυφερότητα που τον διέκρινε και την μόνιμη επιδίωξη να φέρει χαρά και όνειρα στους ανθρώπους. Ο διευθυντής φωτισμού Αντώνης Παναγιωτόπουλος μιλάει για τον αθόρυβο χαρακτήρα του Κηλαηδόνη και την επιμονή του να φτιάξει το χώρο και τη μουσική στην οποία πίστευε. Η εκπομπή περιλαμβάνει πρωτοσέλιδα και άρθρα σχετικά με τη συναυλία όπως αυτά αναρτήθηκαν στις εφημερίδες της 9ης Ιουλίου 1991

Συμμετείχαν οι: τραγουδιστές Άννα Καλουτά, Μανώλης Μητσιάς, Επτανησιακή χορωδία και μαντολινάτα σε διεύθυνση Διονύση Αποστολάτου, ο Στέλιος Βαμβακάρης με την ορχήστρα “Βασίλης Τσιτσάνης”, μαζορέτες από τη Σχολή χορού της Ελένης Σουγιουλτζή, οι χορευτές Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Τάσος Ζούπης, Κωνσταντίνος Κουτσούμπας και Γιάννης Σεϊτανίδης,

Ακούστηκαν τα τραγούδια: «Πάμε μια βόλτα στη Βουλιαγμένη», «Τα θερινά σινεμά», «Τα νέα μέτρα», «Το πάρτυ», «Με λένε Ευρώπη», «Σ΄ένα παπόρο μέσα», «Μια κεφαλονίτισσα», «Όλοι οι ρεμπέτες του ντουνιά», «Μη μου λες γιατί ξεχνάω», «Πάμε στο Φάληρο», «Βαγγελίτσα», «Ο μπουφετζής», «Τετάρτη 28 Ιουλίου».

Σενάριο – Σκηνοθεσία-παραγωγή: Γιάννης Χαριτίδης

Επιμέλεια Υλικού: Άννα Βαγενά

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δημήτρης Κασιμάτης

Πρώτη τηλεοπτική προβολή: 17 και 24 Φεβρουαρίου 2018

Σύνταξη άρθρου – τεκμηρίωση εκπομπής: Βλάσης Κομνηνός

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