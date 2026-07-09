Ο καταστροφικός σεισμός της Σαντορίνης

Στις 9 Ιουλίου 1956, στις 05:12 το πρωί, ένας ισχυρός σεισμός 7,5 ρίχτερ συντάραξε την περιοχή των Κυκλάδων. Η σεισμική δόνηση, που καταγράφεται σαν η πιο ισχυρή δόνηση στον ευρωπαϊκό χώρο τον 20ο αιώνα, έπληξε κυρίως το νησί της Σαντορίνης, αφήνοντας πίσω 53 νεκρούς και πάνω από 100 τραυματίες, ενώ προκάλεσε ένα τεράστιο παλιρροϊκό κύμα ύψους έως και 25 μέτρων.

Εβδομήντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τον καταστροφικό εκείνο σεισμό του Ιουλίου 1956. Tο Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει την ταινία επικαίρων του Ιουλίου 1956, από την περιοδεία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή στην σεισμόπληκτη Σαντορίνη, στην οποία έχουν καταγραφεί σπάνια πλάνα από το νησί μετά τον σεισμό.

ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

14 Ιουλίου 1956. Ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής επισκέπτεται χωριά της Σαντορίνης που έχουν πληγεί από τον σεισμό της 9ης Ιουλίου, επιθεωρεί τις καταστροφές και συνομιλεί με τοπικούς παράγοντες και με κατοίκους. Στα πλάνα των κινηματογραφικών επικαίρων καταγράφεται η άφιξη του Πρωθυπουργού, η επίσκεψη στις σεισμόπληκτες περιοχές του νησιού και η αναχώρησή του με αρματαγωγό του Βασιλικού Ναυτικού.

Η ταινία επικαίρων ξεκινά με την άφιξη του Πρωθυπουργού και την αποβίβασή του από αρματαγωγό του Βασιλικού Ναυτικού στην ακτή της Περίσσας, όπου τον υποδέχονται οι τοπικές αρχές. Ο Κ. Καραμανλής επιθεωρεί το παρατεταγμένο τιμητικό στρατιωτικό άγημα, συνομιλεί με κατοίκους του χωριού, επιβιβάζεται σε τζιπ και αναχωρεί για να πραγματοποιήσει περιοδεία σε διάφορες περιοχές της σεισμόπληκτης Σαντορίνης. Πρώτος σταθμός της επίσκεψης, το Εμπορείο, όπου, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Οικισμού Τρύφωνα Τριανταφυλλάκο, ο Πρωθυπουργός συνομιλεί με τους συγκεντρωμένους κατοίκους.

Ακολουθούν πλάνα από την επίσκεψη στο Μεγαλοχώρι. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Αριστείδη Πρωτοπαπαδάκη, φθάνει στον Πύργο, όπου διασχίζοντας το κατεστραμμένο χωριό, επιθεωρεί την εκκαθάριση των ερειπίων που συνεχίζεται τη στιγμή της επίσκεψης, και συνομιλεί με κατοίκους.

Καθ’ οδόν προς τον επόμενο προορισμό, ο Κ. Καραμανλής συνομιλεί με κατοίκους σεισμόπληκτων περιοχών της Σαντορίνης. Επόμενος σταθμός της περιοδείας στο σεισμόπληκτο νησί, η Οία. Ο Πρωθυπουργός περπατά στο ερειπωμένο χωριό και επισκέπτεται τον υπαίθριο καταυλισμό σεισμοπλήκτων. Ακολούθως, επιβαίνοντας σε τζιπ, ο Πρωθυπουργός κατευθύνεται προς τα Φηρά. Άποψη της πρωτεύουσας του νησιού, η οποία έχει υποστεί σοβαρές καταστροφές από τον σεισμό. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, μαζί με τη συνοδεία του, περιέρχεται ανάμεσα στα ερειπωμένα κτίσματα και συνομιλεί με κατοίκους.

Πλάνα από την ανέγερση πρόχειρων καταλυμάτων για τη στέγαση των σεισμοπλήκτων. Εργάτες στήνουν πρόχειρα παραπήγματα για την άμεση στέγαση των σεισμοπαθών, ενώ οπωροκηπευτικά πωλούνται σε μια υπαίθρια αγορά. Άποψη του υπαίθριου καταυλισμού σεισμοπαθών. Η ταινία επικαίρων ολοκληρώνεται με την άφιξη του Πρωθυπουργού στην Περίσσα και την επιβίβαση σε αρματαγωγό του Βασιλικού Ναυτικού προκειμένου να αναχωρήσει από τη Σαντορίνη.

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