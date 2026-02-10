Η σειρά ”Καπνισμένος ουρανός” κάνει πρεμιέρα

Το ημερολόγιο έγραφε ''Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 1985'' και στις 22:15 έκανε πρεμιέρα στην ΕΡΤ-2 η σειρά οι τηλεθεατές της ΕΡΤ-2 ''Καπνισμένος Ουρανός''. Πρόκειται για μια κοινωνική σειρά εποχής, που ολοκληρώθηκε σε 16 επεισόδια και είναι βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Κώστα Κοτζιά, το σενάριο είναι του Βαγγέλη Γκούφα και η σκηνοθεσία φέρει την υπογραφή του Κώστα Κουτσομύτη. Η υπόθεσή της αναβιώνει τη ζωή σε μια προσφυγική γειτονιά στα χρόνια της Μεταξικής δικτατορίας, της Κατοχής και της αντίστασης, μέσα από τις απλές οικογενειακές ιστορίες μιας ομάδας ανθρώπων που κατοικούν σε μια αθηναϊκή αυλή. Στη σειρά πρωταγωνιστούν σπουδαίοι ηθοποιοί όπως ηΜάρθα Βούρτση, ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, ο Γιώργος Μοσχίδης, ο Γιάννης Μόρτζος, η Έρση Μαλικένζου, ο Βασίλης Ανδρεόπουλος, ο Νίκος Λυκομήτρος, η Χριστίνα Θεοδωροπούλου, ο Τάσος Κώστης, κ.ά.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει το επεισόδιο ''Καπνισμένος ουρανός'' της εκπομπής ''Το σήριαλ των σήριαλ'' παραγωγής 1992.

ΤΟ ΣΗΡΙΑΛ ΤΩΝ ΣΗΡΙΑΛ

ΚΑΠΝΙΣΜΕΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

''Το σήριαλ των σήριαλ'' είναι μια σειρά εκπομπών της δημοσιογράφου Ρένας Θεολογίδου που κάνει αναδρομή στα ελληνικά σίριαλ που προβλήθηκαν από την ΕΡΤ, από το 1970 έως τις αρχές της δεκαετίας του ’90.

Το τριακοστό επεισόδιο της σειράς ''Το σήριαλ των σήριαλ'' είναι αφιερωμένο στην σειρά ''Καπνισμένος ουρανός'', (ΕΡΤ-2,1985) βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Κώστα Κοτζιά, σε σενάριο Βαγγέλη Γκούφα και σκηνοθεσία Κώστα Κουτσομύτη. Η σειρά περιγράφει την ζωή των ανθρώπων σε μια αθηναϊκή γειτονιά την περίοδο της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά, της Κατοχής και της Αντίστασης. Στην διάρκεια της εκπομπής, η ηθοποιός Μάρθα Βούρτση, που πρωταγωνιστεί στην σειρά μιλάει για την απόφασή της να συμμετέχει στο συγκεκριμένο σήριαλ λόγω των αξιόλογων ηθοποιών και των συντελεστών που προέρχονταν από τον κινηματογράφο. Ακόμη περιγράφει τον χαρακτήρα της ηρωίδας που ενσαρκώνει και κρίνει με αυστηρότητα το ελληνικό κοινό.

Επιπλέον, στην εκπομπή είναι καλεσμένος και ο σκηνοθέτης της σειράς, Κώστας Κουτσομύτης, ο οποίος μιλά για την εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία της σειράς και αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο επέλεξε τους ηθοποιούς. Τέλος, επικεντρώνεται στην διασκευή που έκανε στην μεταφορά του βιβλίου στην τηλεόραση, μαζί με τον Βαγγέλη Γκούφα και στην επιλογή τους να διατηρήσουν το κλίμα της εποχής μέσα από τις συγκρούσεις και τα πάθη των ηρώων. Στην διάρκεια του επεισοδίου προβάλλονται πλάνα από την σειρά ''Καπνισμένος ουρανός'', στην οποία πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Γιώργος Μιχαλακόπουλος , Μάρθα Βούρτση, Γιάννης Μόρτζος, Γιώργος Μοσχίδης , Βασίλης Ανδρεόπουλος, Έρση Μαλικένζου, Τάσος Κωστής, κ.ά. Η σειρά ολοκληρώθηκε σε 16 επεισόδια.

Έτος παραγωγής: 1992

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 1/5/1992

Κείμενα-παρουσίαση: Ρένα Θεολογίδου

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Κούρτης

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς