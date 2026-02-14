Η σειρά ”Ο Ανδροκλής και τα λιοντάρια του” κάνει πρεμιέρα

Στις 14 Φεβρουαρίου 1985 έκανε πρεμιέρα, μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ-2, η κωμική σειρά ''Ο Ανδροκλής και τα λιοντάρια του'' με τον αγαπημένο Κώστα Βουτσά στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ήταν η τρίτη φορά που ο Κώστας Βουτσάς αναλάμβανε τα ερμηνευτικά ηνία σε σειρά της δημόσιας τηλεόρασης. Είχε προηγηθεί η μεγάλη επιτυχία του ''Ονειροπαρμένου'' του Κώστα Πρετεντέρη το 1973 στην ΥΕΝΕΔ και η όχι και τόσο επιτυχημένη προσπάθεια της σειράς ''Ο άνθρωπός μας'' του 1975, που υπέγραφε ξανά ο Κώστας Πρετεντέρης αλλά δεν είχε γνωρίσει μεγάλη απήχηση. ''Ο Ανδροκλής και τα λιοντάρια του'' ήταν η απάντηση της ΕΡΤ-2 στη μεγάλη επιτυχία της ΕΡΤ-1 ''Τα λιονταράκια'' που έγραφε και σκηνοθετούσε ο Γιάννης Δαλιανίδης και είχε ξεκινήσει να προβάλλεται από το πρώτο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης στις 23 Ιανουαρίου του ίδιου έτους. Έπειτα από την πρώτη περίοδο προβολής του ''Ανδροκλή'' ο Γιάννης Δαλιανίδης άλλαξε τον τίτλο της σειράς του σε ''λιονταράκια του κυρ Ηλία'' για να μην προκαλείται σύγχυση στους τηλεθεατές.

Η υπόθεση της σειράς ''Ο Ανδροκλής και τα λιοντάρια του'' παρακολουθεί τον Ανδροκλή Καρπερό (Κώστας Βουτσάς), έναν πολύτεκνο χήρο που μένει σε μια παλιά νεοκλασική πολυκατοικία στην οδό Καμπάνη 2 και Αγίου Μελετίου. Ο Ανδροκλής εργάζεται ως υπεύθυνος λογιστηρίου σε μια εταιρεία ηλεκτρικών ειδών και δυσκολεύεται να αντιληφθεί τη νοοτροπία των παιδιών του (Παύλος Χαϊκάλης, Κώστας Ευριπιώτης, Δημήτρης Φραγκιόγλου, Μαρίνα Ρώμα) και έτσι έρχεται συχνά σε σύγκρουση μαζί τους. Η σειρά ολοκληρώθηκε σε δύο κύκλους που ο καθένας αποτελούταν από δεκατρία επεισόδια. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Νίκος Κουτελιδάκης και το σενάριο ο Κώστας Παπαπέτρου.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει το πρώτο επεισόδιο της σειράς ''Ο Ανδροκλής και τα λιοντάρια του'' παραγωγής 1985.

Ο ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΤΟΥ

ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ

Στο πρώτο επεισόδιο γνωρίζουμε τους ήρωες της σειράς. Παρακολουθούμε την καθημερινότητα του Ανδροκλή Καρπερού και των πέντε παιδιών του. Ο Ανδροκλής, που εργάζεται ως υπεύθυνος λογιστηρίου, επιλέγεται μια μέρα από την τηλεόραση να του κάνουν το τηλεοπτικό πορτραίτο ως πολύτεκνου πατέρα και το συνεργείο φτάνει σπίτι του για τα γυρίσματα. Τα παιδιά του απουσιάζουν ενώ έχουν ενημερωθεί να είναι εκεί. Ο Ανδροκλής απογοητεύεται και παίρνει τους δρόμους να τα βρει. Συνειδητοποιεί πως κανένα από τα παιδιά δε θέλει να προβληθεί στην τηλεόραση. Τελικά γυρνώντας σπίτι τον περιμένει μια αναπάντεχη έκπληξη.

Έτος παραγωγής: 1985

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 14 Φεβρουαρίου 1985

Σενάριο: Κώστας Παπαπέτρος

Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης