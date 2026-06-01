Η δημοφιλής ηθοποιός Κάκια Αναλυτή έφυγε από τη ζωή την 1η Ιουνίου 2002. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών, κοντά στον Δημήτρη Ροντήρη, και το 1955 πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο, μαθήτρια ακόμη, με τον θίασο του Διονύση Παγουλάτου, στο «Φιόρε του λεβάντε» του Γρηγ. Ξενόπουλου. Την πρώτη της επίσημη εμφάνιση έκανε στο «Βαθιές είναι οι ρίζες» των Ντ’ Ισό και Γκάου, με το «Ελληνικό Λαϊκό

Θέατρο», πλάι στον Μάνο Κατράκη, το 1958, στο θέατρο «Κοτοπούλη». Συνεργάστηκε με πολλούς σημαντικούς θιάσους όπως με το θίασο της Κατερίνας Ανδρεάδη όπου γνώρισε τον σύντροφο της ζωής της, τον ηθοποιό και σπουδαίο θεατράνθρωπο Κώστα Ρηγόπουλο.

Τη δεκαετία του ’50 άρχισε και την κινηματογραφική της καριέρα. Ενσάρκωσε κωμικούς και δραματικούς ρόλους ενζενί. Μεταξύ των ταινιών της είναι οι εξής: «Ανθισμένη αμυγδαλιά», «Ματωμένο ηλιοβασίλεμα», «Λαός και Κολωνάκι», «Η βίλα των οργιών», «Μια του κλέφτη» (με τον Δημήτρη Χορν) κ.ά.

Με τον Κώστα Ρηγόπουλο έζησαν μαζί 46 χρόνια στη ζωή και συμπορεύτηκαν στο θεατρικό σανίδι. Το 1963 δημιούργησαν τον δικό τους θίασο Ρηγόπουλου-Αναλυτή, όπου στεγαζόταν στο Θέατρο Αναλυτή και που μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’90 παρουσίασαν έργα αξιόλογων συγγραφέων διεθνούς και ελληνικού ρεπερτορίου. Σταθμός στην καριέρα των δύο ηθοποιών αποδείχθηκε το έργο «Αγάπη μου Ουάουα» του Φρανσουά Καμπό που παρουσίασαν αρχικά στο Θέατρο Βεργή τη σεζόν 1967-1968, ύστερα σε διάφορα θέατρα και περιοδείες σε όλη την Ελλάδα, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία η οποία συνεχίστηκε ως το 1972. Στο ομότιτλο θεατρικό έργο βασίστηκε και η ταινία που έκανε πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 1974.

Το Αρχείο της ΕΡΤ θυμάται την Κάκια Αναλυτή μέσα από το τηλεοπτικό θέατρο:

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΤΩΜΑ του Τζακ Πόπλγουελ

Το «Θέατρο της Δευτέρας» παρουσιάζει το έργο του Άγγλου συγγραφέα Τζακ Πόπλγουελ (1911-1996) «Ζητείται πτώμα» σε σκηνοθεσία του Αντώνη Αντωνίου, τηλεσκηνοθεσία του Κώστα Ζωγόπουλου και μετάφραση της Μέλπως Ζαρόκωστα. Τα σκηνικά και τα κοστούμια φιλοτέχνησε ο Νίκος Πετρόπουλος και η μουσική επένδυση είναι του Ζακ Μεναχέμ. Στον ρόλο της κεντρικής ηρωίδας (Αλίκη Πάιπερ), εμφανίζεται η Κάκια Αναλυτή. Το ρόλο του ντετέκτιβ ενσαρκώνει ο Κώστας Ρηγόπουλος. Παίζουν ακόμη οι ηθοποιοί: Λευτέρης Βουρνάς, Νίκος Παγκράτης, Βάσω Μεριδιώτου, Μέλπω Ζαρόκωστα, Βασίλης Πλατάκης και Έλσα Θεοδώρου.

To «Ζητείται πτώμα», που γράφτηκε το 1959, γνώρισε τεράστια επιτυχία στο Λονδίνο. Είναι μια δημοφιλής αστυνομική κωμωδία σε τρεις πράξεις, συνδυάζοντας την ιστορία μυστηρίου με άφθονο χιούμορ. Η ευρηματική πλοκή βασίζεται κυρίως στις παρεξηγήσεις και στον εκρηκτικό χαρακτήρα της κεντρικής ηρωίδας Αλίκης Πάιπερ, που στη συγκεκριμένη παράσταση ενσαρκώνει η Κάκια Αναλυτή.

Η ιστορία εκτυλίσσεται στο γραφείο ενός διευθυντή εταιρείας στο Λονδίνο. Η Αλίκη Πάιπερ, μια υπερβολικά ομιλητική καθαρίστρια που μένει στο υπόγειο του κτιρίου, ανακαλύπτει το πτώμα του εργοδότη της Ρίτσαρντ Μάρσαλ, με ένα στιλέτο καρφωμένο στο στήθος του. Μέχρι όμως να φτάσει η αστυνομία, το πτώμα έχει εξαφανιστεί και δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Ο ντετέκτιβ που αναλαμβάνει την υπόθεση, συμπτωματικά, γνωρίζει την Αλίκη από τα νιάτα της, γεγονός που την κάνει ακόμα πιο οικεία μαζί του. Η σύζυγος του διευθυντή, οι βοηθοί του και οι υπάλληλοί του γίνονται όλοι ύποπτοι. Η ξεκαρδιστική παράσταση ξετυλίγεται με γρήγορο ρυθμό, με επίκεντρο την αδιάκριτη καθαρίστρια η οποία αναμιγνύεται συνεχώς στις έρευνες των αστυνομικών και παρεμβαίνει σε κάθε ευκαιρία.

Έτος παραγωγής: 1976

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αντωνίου

Τηλεσκηνοθεσία: Κώστας Ζωγόπουλος

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 11 Οκτωβρίου 1976

Διάρκεια: 01:32:00

Συντάκτης: Κωνσταντίνα Τασιοπούλου