Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του Ιάκωβου Καμπανέλλη, του κορυφαίου θεατρικού συγγραφέα, «γεννήτορα του ελληνικού μεταπολεμικού θεάτρου», όπως έχει χαρακτηριστεί. Συγκαταλέγεται από τους ελάχιστους επιζήσαντες του στρατοπέδου συγκέντρωσης Μαουτχάουζεν, όπου ήταν έγκλειστος έως το 1945. Την εμπειρία του αυτή κατέγραψε στο μοναδικό πεζογράφημά του «Μαουτχάουζεν». Το πρώτο του θεατρικό έργο «Χορός πάνω στα στάχια» παρουσιάστηκε το 1950. Καθιερώθηκε με τα έργα «Η έβδομη μέρα της δημιουργίας» και «Η αυλή των θαυμάτων», ενώ συνολικά συνέγραψε πάνω από 30 θεατρικά έργα, καθώς επίσης κινηματογραφικά σενάρια για ταινίες-σταθμούς του ελληνικού κινηματογράφου, καθώς και στίχους για τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Χατζιδάκι και άλλων συνθετών. Ο Ιάκωβος Καμπανέλλης ασχολήθηκε επίσης με τη δημοσιογραφία (εφημερίδες "Ελευθερία", "Τα Νέα"), ενώ διετέλεσε και Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Ραδιοφωνίας (1981). Το 1999 εξελέγη μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.

Με αφορμή τη συμπλήρωση δεκαπέντε ετών από τον θάνατο του Ιάκωβου Καμπανέλλη, το Αρχείο της ΕΡΤ προτείνει την εκπομπή της σειράς «Εξιστορείν και Ιστορείν», παραγωγής 2008, στην οποία ο Ι.Καμπανέλλης συζητά με τον Γιάννη Τζαννετάκο.

ΕΞΙΣΤΟΡΕΙΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΕΙΝ

ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ

Kαλεσμένος του Γιάννη Τζαννετάκου σε αυτό το επεισόδιο της σειράς εκπομπών «Εξιστορείν και Ιστορείν» είναι ο θεατρικός συγγραφέας και ακαδημαϊκός Ιάκωβος Καμπανέλλης. Η συζήτηση επικεντρώνεται στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και την Κατοχή . Εξιστορεί τις αναμνήσεις του και περιγράφει πώς έζησε την έναρξη του πολέμου, την κατεχόμενη Αθήνα, την φυγή του από την Ελλάδα και σύλληψή του στην Αυστρία. Περιγράφει τον εγκλεισμό του στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Μαουτχάουζεν, με αναφορά στην πρώτη ημέρα, τις συνθήκες διαβίωσης και το πώς επιβίωσε ο ίδιος. Σχολιάζεται επίσης το τελευταίο διάστημα προς το τέλος του πολέμου καθώς, έως την είσοδο των Αμερικανών στο στρατόπεδο, καθώς και η επιστροφή του στην Αθήνα, τον Αύγουστο του 1945 και η νέα πραγματικότητα που αντιμετώπισε. Λόγος γίνεται για την μεταπολεμική πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, τον Εμφύλιο πόλεμο, αλλά και το πολιτικό τοπίο της δεκαετίας του 1950. Αναφορά γίνεται ακόμη για τη συνεργασία του με την εφημερίδα «Ελευθερία», αλλά και την φιλία του με τον Ανδρέα Παπανδρέου, κατά την διάρκεια της πρωθυπουργίας του οποίου διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Έτος παραγωγής: 2008

Σκηνοθεσία: Νίκος Αναγνωστόπουλος

Δημοσιογραφική επιμέλεια - Παρουσίαση:

Γιάννης Τζαννετάκος