Ημέρα μνήμης για τα θύματα του Oλοκαυτώματος

Η 27η Ιανουαρίου έχει ανακηρυχθεί ως Διεθνής Ημέρα Μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, τιμώντας τη μνήμη των 6 εκατομμυρίων Εβραίων που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που λήφθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2005, επιλέχθηκε η 27η Ιανουαρίου καθώς την συγκεκριμένη ημερομηνία το 1945 τα προελαύνοντα σοβιετικά στρατεύματα απελευθέρωσαν το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης Άουσβιτς-Μπίρκεναου. Τιμώντας την ημέρα μνήμης αυτή το Αρχείο της ΕΡΤ προτείνει ένα επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ «Μαρτυρίες» (παραγωγής 1993) του Γιώργου Πετρίτση, αφιερωμένο στο διωγμό των Ελλήνων Εβραίων από τους Ναζί.

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

ΔΙΩΓΜΟΣ ΕΒΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκεκριμένη εκπομπή της σειράς «Μαρτυρίες» του Γιώργου Πετρίτση διερευνά το θέμα του διωγμού των Εβραίων από τους Ναζί κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μέσα από τις προφορικές μαρτυρίες επιζώντων Εβραίων της Ελλάδας. Η Ζάννα Σατσόγλου και ο Ερρίκος Λεβής, διασωθέντες του Ολοκαυτώματος, αφηγούνται την προσωπική τους ιστορία κατά την περίοδο της γερμανικής Κατοχής. Ξετυλίγουν τις μνήμες τους από τη σύλληψη και μεταφορά τους στο Άουσβιτς, περιγράφουν την άγρια καθημερινότητα στο στρατόπεδο συγκέντρωσης, και μιλούν για την περιπέτειά τους μετά την εκκένωση των στρατοπέδων συγκέντρωσης, την πορεία φυγής μαζί με τους Γερμανούς και την επιστροφή στην πατρίδα.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής λόγος γίνεται για την προσπάθεια παροχής βοήθειας προς τους καταδιωκόμενους Εβραίους στην κατεχόμενη Ελλάδα, τις επιχειρήσεις διαφυγής και τις αποστολές προς την Μέση Ανατολή δια θαλάσσης. Τις δικές τους μαρτυρίες καταθέτουν ο ιατρός Κώστας Νικολάου, η ηθοποιός Ολυμπία Παπαδούκα και ο πρώην βουλευτής Σωτ. Παπαστράτης. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπομπής οι συγκλονιστικές μαρτυρίες πλαισιώνονται από πλούσιο αρχειακό υλικό.

Σενάριο-σκηνοθεσία: Γιώργος Πετρίτσης

Έτος παραγωγής: 1993