Συμπληρώνονται φέτος 15 χρόνια από το θάνατο της ηθοποιού Καίτης Λαμπροπούλου, η οποία έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, στις 31 Ιανουαρίου 2011. Γεννημένη στους Επιβάτες Θράκης το 1926, η Καίτη Λαμπροπούλου μεγάλωσε στην Κωνσταντινούπολη και αργότερα εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Συμμετείχε στην πρώτη παράσταση του Θεάτρου Τέχνης μαζί με τον Κάρολο Κουν το 1942-1943, στην "Αγριόπαπια" του Χένρικ Ίψεν. Συνέχισε τη συνεργασία της με το Θέατρο Τέχνης στα έργα "Σουάνεβιτ", "Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε", "Κωνσταντίνου και Ελένης", "Ο βυσσινόκηπος", "Στέλλα Βιολάντη", "Το πρώτο έργο της Φάννυ", "Δεν μπορείς να ξέρεις", "Χαρούμενα νιάτα", "Βρυκόλακες" κ.ά..

Στη συνέχεια, συνεργάστηκε με το Εθνικό Θέατρο υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Ροντήρη και πήρε μέρος στις παραστάσεις: "Φοιτηταί", "Ζητείται υπηρέτης", "Συρανό ντε Μπερζεράκ", "Το φιντανάκι", "Λοκαντιέρα", "Ο κατά φαντασίαν ασθενής", "Οι εύθυμες κυράδες του Ουίνδσορ" κ.ά.. Επιπλέον, συνεργάστηκε και με άλλους θιάσους σε πολλές παραστάσεις. Παράλληλα, ιδιαίτερα αξιοσημείωτη ήταν η παρουσία της Καίτης Λαμπροπούλου στον κινηματογράφο. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην ταινία ''Το παιδί μου πρέπει να ζήσει'' (1951). Άλλες ταινίες στις οποίες συμμετείχε ήταν οι εξής: ''Σάντα Τσικίτα'' (1953), ''Μανταλένα'' (1960), ''Η Αλίκη στο Ναυτικό'' (1961), ''Η Σωφερίνα'' (1964), ''Η γυνή να φοβείται τον άνδρα'' (1965), ''Τι έκανες στον πόλεμο Θανάση;'' (1971), κ.ά.

Επιπροσθέτως, η Καίτη Λαμπροπούλου εμφανίστηκε σε πληθώρα σειρών της δημόσιας τηλεόρασης: ''Βασίλισσα Αμαλία'' (ΕΡΤ, 1975), ''Αναδυομένη'' (ΥΕΝΕΔ, 1978), ''Μαντώ Μαυρογένους'' (ΕΡΤ-1, 1983), ''Η κυρία Ντορεμί'' (ΕΡΤ-1, 1983), ''Ο θείος μας ο Μίμης'' (ΕΡΤ-2, 1984), ''Οικογένεια Βλαμμένου'' (ΕΡΤ-1, 1986), ''Μη μου γυρνάς την πλάτη'' (ΕΡΤ-2, 1986), ''Μια απίθανη γιαγιά'' (ΕΤ-2, 1991), κ.ά. Παράλληλα, πρωταγωνίστησε και σε πολλά επεισόδια του θρυλικού ''Θεάτρου της Δευτέρας''.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει το έργο ''Η γυναίκα μου φάντασμα'' παραγωγής 1979, από τη σειρά ''Το Θέατρο της Δευτέρας''.

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ΦΑΝΤΑΣΜΑ

Το «Θέατρο της Δευτέρας», παραγωγής 1979, παρουσιάζει την κωμωδία του Νόελ Κάουαρντ ''Η γυναίκα μου φάντασμα'' σε μετάφραση Αλέξη Σολομού, σκηνοθεσία Γιώργου Μεσσάλα και τηλεσκηνοθεσία Χρήστου Ράλλη. Πρωταγωνιστούν ο Σταύρος Ξενίδης (Τομ) και η Τζένη Ρουσσέα (Ελβίρα). Πρόκειται για μεταφορά στην τηλεόραση της παράστασης που ανέβαζε με μεγάλη επιτυχία ο θίασος της Τζένης Ρουσσέα στο θέατρο Μουσούρη το 1977, με τους ίδιους συντελεστές.

Η δράση του έργου ''Η γυναίκα μου φάντασμα'' λαμβάνει χώρα στο Λονδίνο και ειδικότερα στην οικία του συγγραφέα μυθιστορημάτων Τομ Κόντομάιν, ανήμερα του Halloween. Ο συγγραφέαs αυτός, ανήμερα του Halloween, εορτήs τήs ελεύσεωs των πνευμάτων, διοργανώνει, σπίτι του, πνευματιστική συγκέντρωση με μία μέντιουμ, ώστε να κλέψει ιδέεs για τη συγγραφή του μεταφυσικού μυθιστορήματος του. Λαθεμένα όμως προσκαλείται το πνεύμα τήs πρώτηs συζύγου του, της Ελβίρα, που μόνον αυτόs ακούει και βλέπει. Αυτή η απροσδόκητη εξέλιξη έχει ως αποτέλεσμα η τωρινή σύζυγοs, ο γιατρόs φίλοs, η μαγείρισσα, η υπηρέτρια, το μέντιουμ, αλλά ο ίδιοs και το πνεύμα, βαθμιαία, να εμπλέκονται σε μια τρέλα που κατακυριεύει άπαντες τους εμπλεκόμενους.

Έτος παραγωγής: 1979

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 26/2/1979

Σκηνοθεσία: Γιώργος Μεσσάλας

Τηλεσκηνοθεσία: Χρήστος Ράλλης

Παίζουν οι ηθοποιοί: Τζένη Ρουσσέα, Σταύρος Ξενίδης, Καίτη Λαμπροπούλου, Μαρία Κωνσταντάρου, Νίκος Γαλανός, Σοφία Κακαρελίδου, Πίτσα Μπουρνόζου

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς