Φέτος συμπληρώνονται 15 χρόνια από το θάνατο της Καίτης Χωματά, στις 24 Οκτωβρίου 2010. Η ερμηνεύτρια με τη μελωδική φωνή, που ταυτίστηκε με το «Νέο Κύμα», γεννήθηκε στην Αθήνα αλλά είχε καταγωγή από τη Νάξο. Πέρασε τα νεανικά της χρόνια στην Πλάκα και σπούδασε κλασικό χορό. Με το τραγούδι ασχολήθηκε εντελώς τυχαία, όταν στις αρχές της δεκαετίας του ’60 έλαβε μέρος στη ραδιοφωνική εκπομπή του ΕΙΡ «Νέα Ταλέντα», που παρουσίαζε ο Γιώργος Οικονομίδης. Εκεί την άκουσε ο Αλέκος Πατσιφάς, ο οποίος τη σύστησε στον Γιάννη Σπανό. Ο συνθέτης πίστεψε πολύ στη φωνή της και της έδωσε το πρώτο της τραγούδι «Μια αγάπη για το καλοκαίρι». Η συνεργασία τους συνεχίστηκε, αναδεικνύοντας την σε μία από τις σημαντικότερες και αγαπημένες ερμηνεύτριές του Νέου Κύματος, που άνθισε εκείνη την εποχή. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Καίτη Χωματά συνεργάστηκε και με άλλους σημαντικούς συνθέτες, όπως τους: Χρήστο Λεοντή, Νίκο Μαµαγκάκη, Γιώργο Κριµιζάκη, Ηλέκτρα Παπακώστα, Βασίλη Κουµπή και Νίκο Δανίκα, ενώ είπε πολλά τραγούδια, σε δεύτερη εκτέλεση, των Μάνου Χατζιδάκι, Μίκη Θεοδωράκη και Σταύρου Ξαρχάκου. Στην πολύχρονη καριέρα της, ερμήνευσε περίπου 200 τραγούδια στους 18 δίσκους της που κυκλοφόρησαν, αφήνοντας το δικό της στίγμα στο χώρο της μουσικής. Το Αρχείο της ΕΡΤ, τιμώντας τη μνήμη της, ψηφιοποίησε και παρουσιάζει την τηλεοπτική εμφάνιση της στην εκπομπή:

ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ

Πρόκειται για ένα αφιέρωμα στο Νέο Κύμα, το οποίο προβλήθηκε στο πλαίσιο της εκπομπής τον Φεβρουάριο του 1987, με φιλοξενούμενους τους: Λίνο Κόκοτο, Γιώργο Ζωγράφο και Καίτη Χωματά.

Ένα νοσταλγικό ταξίδι ξεκινά με τον Μίμη Πλέσσα στο πιάνο και την Καίτη Χωματά να ερμηνεύει τραγούδια της που αγαπήθηκαν πολύ από τον κόσμο. Πρώτος σταθμός το «Μια αγάπη για το καλοκαίρι», σε στίχους Γιώργου Παπαστεφάνου και μουσική Γιάννη Σπανού, το οποίο ερμήνευσε για πρώτη φορά το 1970 στην ταινία «Σκιές στην άμμο», στην οποία και πρωταγωνιστούσε. Ακολουθούν τα τραγούδια «Άκρη δεν έχει ο ουρανός», σε στίχους Γιάννη Κακουλίδη και μουσική Νότη Μαυρουδή και «Να διώξω τα σύννεφα», σε στίχους Άκου Δασκαλόπουλου και μουσική Ηλέκτρας Παπακώστα.

Οικοδεσπότες: Βασίλης Τσιβιλίκας, Μίμης Πλέσσας, Κώστας Φέρρης

Σκηνοθεσία: Νέστωρ Παβέλλας

Έτος παραγωγής: 1986

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 4 Φεβρουαρίου 1987

Δείτε περισσότερα στο archive.ert.gr