Συμπληρώνονται φέτος 6 χρόνια από το θάνατο της ποιήτριας Κατερίνας Αγγελάκη-Ρουκ, η οποία έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, στις 21 Ιανουαρίου του 2020. Γεννημένη στην Αθήνα τον Φεβρουάριο του 1939, δημοσίευσε για πρώτη φορά το ποίημά της ''Μοναξιά'' στο περιοδικό ''Καινούργια Εποχή'' σε ηλικία 17 ετών, έπειτα από παρότρυνση του πνευματικού της πατέρα Νίκου Καζαντζάκη. Σπούδασε ξένες γλώσσες στην Αθήνα, τη Γαλλία και την Ελβετία. Ήταν διπλωματούχος μεταφράστρια-διερμηνέας. Υπήρξε μια από τις σημαντικότερες ποιήτριες της δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς. Το ποιητικό της έργο είναι πολυβραβευμένο και διακρίνεται από μια έντονη διάθεση για καταφυγή σε φανταστικές χώρες. Η Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ τιμήθηκε το 1962 με το Α΄ Βραβείο Ποίησης της πόλης της Γενεύης (Prix Hensch). Το 1985 τιμήθηκε με το Β΄ Κρατικό Βραβείο Ποίησης. Έχει δώσει διαλέξεις και διάβασε ποιήματά της σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και Καναδά (Harvard, Cornell, Darmouth, N.Y.State, Princeton, Columbia κ.α.). Το 2000 τιμήθηκε με το βραβείο Κώστα και Ελένης Ουράνη (Ακαδημία Αθηνών). Το 2014 βραβεύτηκε με το Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων για το σύνολο του έργου της.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει μια συνέντευξη που παραχώρησε η ποιήτρια Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ στην εκπομπή της ERT WORLD ''38ος παράλληλος'' το 2003.

Το επεισόδιο ξεκινά με ένα απόσπασμα από την εκπομπή της ΕΡΤ «Ἡ δὲ πόλις ἐλάλησε» και ειδικότερα από το επεισόδιο που είναι αφιερωμένο στην ποιήτρια Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Σμαραγδή. Αμέσως μετά, ο Ζαχαρίας Σώκος υποδέχεται την Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ. Η συζήτηση ξεκινά γύρω από το ερώτημα της αναγκαιότητας των ποιητών και των ποιητριών στη σύγχρονη εποχή. Η ίδια η Αγγελάκη-Ρουκ εξηγεί τι σημαίνει για εκείνη η ποιητική της ιδιότητα.

Παρεμβάλλεται ένα αφιερωματικό βίντεο με βιογραφικά στοιχεία της Κατερίνας Αγγελάκη-Ρουκ, σε ρεπορτάζ Πάνου Σταθογιαννόπουλου. Στο βίντεο χρησιμοποιούνται πλάνα από το επεισόδιο της σειράς «Ἡ δὲ πόλις ἐλάλησεν» του Γιάννη Σμαραγδή.

Στο επόμενο μέρος της εκπομπής, η Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ μιλά για τον πνευματικό της πατέρα, Νίκο Καζαντζάκη, θυμάται τη μεταξύ τους σχέση και μοιράζεται αναμνήσεις από εκείνον. Ακόμη, για την Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ και το έργο της μιλά ο κριτικός λογοτεχνίας Αλέξης Ζήρας. Ακολούθως, η ίδια εξομολογείται ότι αισθάνεται περίεργα όταν ακούει θετικά λόγια για το έργο της. Ακούμε, επίσης, την Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ να απαγγέλλει ένα ποίημά της από τη σειρά «Ἡ δὲ πόλις ἐλάλησε».

Έπειτα, η Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ εξηγεί γιατί δεν υπάρχουν ευθείες αναφορές στα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα του 20ού αιώνα στην ποίησή της. Επιπλέον, σχολιάζει την αύξηση των γυναικών ποιητριών στην Ελλάδα. Για την ποίηση της Αγγελάκη-Ρουκ μιλά η ποιήτρια Άννα Φραντζή. Στη συνέχεια, γίνεται λόγος για την ομορφιά και για το πώς την αντιλαμβάνεται η Αγγελάκη-Ρουκ, τονίζοντας ότι η παρατήρησή της είναι απαραίτητη για την ίδια.

Επιπλέον, γίνεται αναφορά στον έρωτα και στον θάνατο, που σφραγίζουν το ποιητικό έργο της Αγγελάκη-Ρουκ, και η ποιήτρια εξηγεί τι σημαίνουν οι δύο αυτές έννοιες για την ίδια και πώς τις συλλαμβάνει. Παράλληλα, εξομολογείται ότι η ποίηση είναι λυτρωτική για εκείνη. Ο ποιητής Αντώνης Φωστιέρης μιλά, με τη σειρά του, για την Αγγελάκη-Ρουκ.

Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, η Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ υπογραμμίζει ότι οι ποιητές οφείλουν να σκέφτονται και να εκφράζουν τις σκέψεις τους μέσα από την ποίησή τους. Η ερμηνεύτρια Αλίκη Καγιαλόγλου μιλά για τη γνωριμία και τη σχέση της με την Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ. Κλείνοντας, η ποιήτρια δίνει μια συμβουλή στους νέους και τις νέες ποιήτριες και η εκπομπή ολοκληρώνεται με ακόμη ένα απόσπασμα από την εκπομπή ''Η δε πόλις ελάλησεν'' και απαγγελία ποιήματος της Αγγελάκη-Ρουκ.

Έτος παραγωγής: 2003

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Ζιώζιος

Επιμέλεια-παρουσίαση: Ζαχαρίας Σώκος

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς