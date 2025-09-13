Κώστας Καζάκος – 13 Σεπτεμβρίου 2022

Από το πολιτιστικό περιοδικό «Συνεικόνες» και την θεατρική του ενότητα, δείτε τον Κώστα Καζάκο να επιστρέφει ύστερα από δύο χρόνια απουσίας από το θέατρο «Τζένη Καρέζη», μετά το θάνατο της αγαπημένης του συζύγου. Εκεί ο σπουδαίος ηθοποιός ανεβάζει το θεατρικό έργο του συγγραφέα Άρθουρ Μίλλερ «Ο θάνατος του εμποράκου» (θεατρική περιόδος 1993-4) σε σκηνοθεσία του Ζυλ Ντασέν, με συμπρωταγωνιστές την Δέσποινα Μπεμπεδέλη, τον Στράτο Τζώρτζογλου και τον Κωνσταντίνο Καζάκο αλλά και τους Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, Δάφνη Λαμπρόγιαννη κ.α. Αξίζει να σημειωθεί η συμβολή του Διονύση Φωτόπουλου στα σκηνικά, της Ιουλίας Σταυρίδου στα κοστούμια και της Ελένης Καραϊνδρου στη μουσική.

Προβάλλονται πλάνα από την παράσταση ενώ ο Καζάκος μιλά με συγκίνηση για την επιστροφή του στην κοινή θεατρική τους στέγη με την Καρέζη, χαρακτηρίζοντάς το «φορτισμένο αλλά και λυτρωτικό», αναφέροντας δε πως η ηθοποιός «δημιούργησε τους μεγαλύτερος ρόλους της εκεί». Κάνει λόγο για τα χνάρια των ηθοποιών και το επείγον της διατήρησής τους.

Στη συνέχεια λόγος γίνεται για τη «βαριά σκηνική κληρονομιά» του συγκεκριμένου έργου ενώ ο Καζάκος μιλώντας για το ρόλο του Γουίλι Λόμαν που υποδύεται, υποστηρίζει πως το έργο περικλείει σπουδαίο πνευματικό πλούτο και υποστηρίζει τη σημασία του σωστού επιτελείου συντελεστών για την επιτυχία μιας παράστασης. Στο τέλος θυμάται πως το ανέβασμα της συγκεκριμένης παράστασης ήταν κοινή απόφαση με την Καρέζη.

Σκηνοθεσία εκπομπής: Δημήτρης Καψωμένος

Ρεπορτάζ: Κώστας Κωβαίος

Αφήγηση: Δάφνη Μπόκοτα

Ημερομηνία προβολής: 08/12/1993

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Νίκος Βογιατζής