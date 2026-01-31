Ο λαϊκός καλλιτέχνης, λυράρης και τραγουδιστής Κώστας Μουντάκης γεννήθηκε το 1926 στο χωριό Αλφά Μυλοποτάμου Ρεθύμνου και "έφυγε" από τη ζωή στις 31 Ιανουαρίου 1991. Η τέχνη του σημάδεψε την κρητική μουσική και το παίξιμο όλων των επερχόμενων λυράρηδων. Κορυφαίος δεξιοτέχνης της λύρας, γνήσιος εκφραστής της κρητικής μουσικής παράδοσης, άφησε πίσω του ένα σημαντικό έργο, εκτενή δισκογραφία με ηχογραφήσεις της κρητικής παραδοσιακής μουσικής αλλά και δικές του συνθέσεις. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η συνεισφορά του στη μουσική διδασκαλία της κρητικής λύρας με τη δημιουργία σχολών-πρώτα στην Κρήτη, και στη συνέχεια στην Αθήνα.

Για τα 35 χρόνια από τον θάνατο και για τα 100 χρόνια από τη γέννηση (1926-2026) του μεγάλου Κρητικού λυράρη και δασκάλου το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει την εκπομπή της σειράς ντοκιμαντέρ "ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ":

Σειρά αυτοβιογραφικών ντοκιμαντέρ του Γιώργου και της Ηρώς Σγουράκη, στην οποία σκιαγραφούνται προσωπικότητες από τον πνευματικό, καλλιτεχνικό, πολιτικό και κοινωνικό χώρο. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο της σειράς «Μονόγραμμα», που αποτελεί ανάπλαση της εκπομπής του 1984, αυτοπαρουσιάζεται ο Κρητικός λυράρης και δάσκαλος της κρητικής μουσικής Κώστας Μουντάκης (γεν.1926). Αρχικά, ο φακός της κάμερας περιηγείται στο χωριό όπου γεννήθηκε ο Κώστας Μουντάκης, στην Αλφά Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο ενώ προβάλλονται εικόνες από διάφορα μέρη της Κρήτης που συνδέονται με τη ζωή του. Ο κορυφαίος λυράρης που σηματοδότησε με την προσωπική του τεχνική στη λύρα την κρητική μουσική, αφηγείται λεπτομέρειες για τη ζωή του και την καλλιτεχνική του πορεία. Αναφέρεται στην καταγωγή των γονιών του και στη ρίζα της οικογένειάς του που κρατούσε από τον Καλλικράτη των Σφακίων. Μιλάει για τα σχολικά του χρόνια, καθώς και για την πρώτη του επαφή με τη δημοτική μουσική και τη λύρα. Περιγράφει πώς απέκτησε την πρώτη του λύρα μέσα στα δύσκολα χρόνια της Κατοχής. Εξομολογείται ακόμη, τον προσωπικό του τρόπο που βιώνει και αντιλαμβάνεται την κρητική μουσική.

Κατόπιν, μνημονεύει την ένταξή του στον κύκλο των Κρητών μουσικών στην Αθήνα στις αρχές της δεκαετίας του ’50. Μιλάει για τη συμβολή τους στην καθιέρωση της κρητικής μουσικής στην πρωτεύουσα, μέσα από την εμφάνισή τους στα κοσμικά κέντρα αλλά και από τις εκπομπές στο ραδιόφωνο που αποτελούσε το μοναδικό μέσο για την προβολή της παραδοσιακής μουσικής. Από το 1951 ξεκινάει στενή συνεργασία με τον Σίμωνα Καρά παίζοντας επανειλημμένα στο ραδιόφωνο του ΕΙΡ. Την ίδια εποχή ξεκινά να παίζει στην ταβέρνα του Μπασιά πίσω από την Αγία Ειρήνη, στην οδό Αιόλου, μαζί με τον λαουτιέρη Στέλιο Κουτσουρέλη και άλλους σπουδαίους μουσικούς. Ο Κώστας Μουντάκης θυμάται, επίσης, την περίοδο που δούλευε στο εργοστάσιο λιπασμάτων της Δραπετσώνας.

Τέλος, κάνει αναφορά στις περιοδείες του στο εξωτερικό ως καθιερωμένος πλέον λυράρης αλλά και στην πρωτοβουλία του για την οργάνωση της κρητικής μουσικής διδασκαλίας, δηλωτική της συμβολής του στη διατήρηση της λαϊκής μουσικής παράδοσης του τόπου. Ιδρύει την πρώτη σχολή λύρας στο Ηράκλειο στο «Ωδείο Απόλλων», το 1979, μετά στο Ρέθυμνο (1980) κι έπειτα στα Χανιά το 1981. Όλη η εκπομπή είναι διανθισμένη με τραγούδια και σκοπούς από τη λύρα του Κώστα Μουντάκη. Προλογίζει ο Γιώργος Σγουράκης.

Η εκπομπή προβλήθηκε στις 21/2/2006.

Σκηνοθεσία: Γιώργος Σγουράκης

Copyright ΕΡΤ - Ανάπλαση 2006 της εκπομπής του 1984, παραγωγής Γιώργου και Ηρώς Σγουράκη.

Δείτε περισσότερα στο https://archive.ert.gr

Συντάκτης: Κωνσταντίνα Τασιοπούλου