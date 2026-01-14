Φέτος συμπληρώνονται 25 χρόνια από το θάνατο του Κώστα Ρηγόπουλου, στις 14 Ιανουαρίου 2001. Ο ηθοποιός, που ξεχώρισε μέσα από τους ρόλους που ερμήνευσε στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1930 και ήταν απόφοιτος της δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο το 1951 στην παράσταση «Καίσαρ και Κλεοπάτρα», που ανέβηκε στο Εθνικό Θέατρο, σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολωμού. Στα χρόνια που ακολούθησαν συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα του χώρου, όπως: Δημήτρης Χορν, Κατερίνα, Μάνος Κατράκης, Βάσω Μανωλίδου, Βασίλης Λογοθετίδης, Μίμης Φωτόπουλος κ.ά. Το 1962 συγκρότησε θίασο μαζί με τη σύζυγό του Κάκια Αναλυτή, ανεβάζοντας έργα όπως: «Ένα κρεβάτι για τρεις», «Το φως του γκαζιού», «Φθινοπωρινή ιστορία», «Γυάλινος κόσμος» κ.ά. Τη μεγαλύτερη επιτυχία γνώρισαν με την παράσταση του Φρανσουά Καμπώ «Αγάπη μου Ουάουα», η οποία παίχτηκε για 12 συνεχόμενες σεζόν (συνολικά 2.500 παραστάσεις) και μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο. Σημαντική ήταν η παρουσία του Κώστα Ρηγόπουλου και στη μεγάλη οθόνη, ενώ τιμήθηκε το 1972 στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία του στην ταινία του Παντελή Βούλγαρη «Το προξενιό της Άννας». Στην ΕΡΤ έπαιξε, μεταξύ άλλων, στις σειρές «Αξιωματικός Υπηρεσίας», «Βίβα Κατερίνα», «Ο κόσμος και ο Κοσμάς», «Χαμογελάστε Παρακαλώ», «Μίνι μάρκετ ονείρων», ενώ παρουσίασε την εκπομπή «Βραδυά επιθεώρησης-Τα καλά από τα καλύτερα» και το τηλεπαιχνίδι «Εσείς τι λέτε;». Το Αρχείο της ΕΡΤ, τιμώντας τη μνήμη του, ψηφιοποίησε και παρουσιάζει την εκπομπή:

ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ

ΚΩΣΤΑΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΑΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ

Ένα ιδιαίτερα δημιουργικό ζευγάρι, στη ζωή και στην τέχνη, φιλοξενείται στο «Καλλιτεχνικό Καφενείο». Ο Βασίλης Τσιβιλίκας, ο Μίμης Πλέσσας και ο Κώστας Φέρρης υποδέχονται τους ηθοποιούς Κώστα Ρηγόπουλο και Κάκια Αναλυτή, οι οποίοι μοιράζονται μαζί τους στιγμές από την κοινή τους πορεία.

Ο Κώστας Ρηγόπουλος αποκαλύπτει ότι μια σχολική γιορτή στάθηκε αφορμή για να αποφασίσει να γίνει ηθοποιός και να δώσει εξετάσεις στην δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου, παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα του. Αντίστοιχη πορεία είχε και η Κάκια Αναλυτή. Μια παράσταση της Εμπορικής Σχολής, από την οποία αποφοίτησε, ήταν αυτή που την έκανε να αφήσει τα λογιστικά και να στραφεί στην υποκριτική. Τελειώνοντας μάλιστα τις σπουδές της στη σχολή του Δημήτρη Ροντήρη, το 1955, γνωρίστηκε με τον Κώστα Ρηγόπουλο, παντρεύτηκαν και ξεκίνησαν την κοινή τους πορεία στη ζωή και στο θέατρο. Οι δύο ηθοποιοί θυμούνται επίσης σημαντικές στιγμές από την πολύχρονη καριέρα τους, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην παράσταση «Αγάπη μου Ουά-Ουά», η οποία παίχτηκε για 12 συνεχόμενες σεζόν (2.500 παραστάσεις) και στη συνέχεια μεταφέρθηκε και στη μεγάλη οθόνη, όπου γνώρισε επίσης μεγάλη επιτυχία.

Ο Κώστας Ρηγόπουλος αναφέρεται ακόμη στην κινηματογραφική και τηλεοπτική του καριέρα, στην άδικη κριτική που ασκείται κάποιες φορές στους ηθοποιούς, ενώ εξηγεί γιατί δεν πιστεύει στα βραβεία και γιατί δεν πήγε ποτέ να παραλάβει το βραβείο του για την ταινία «Το προξενιό της Άννας». Τέλος, μιλά για την άλλη μεγάλη του αγάπη, το τραγούδι, για την όμορφη οικογένεια που κατάφεραν να δημιουργήσουν με την Κάκια Αναλυτή, αλλά και για την κόρη τους Ζωή Ρηγοπούλου, η οποία επέλεξε να ακολουθήσει το δικό τους επάγγελμα.

Οικοδεσπότες: Βασίλης Τσιβιλίκας, Μίμης Πλέσσας, Κώστας Φέρρης

Τηλεσκηνοθεσία: Νέστωρ Παβέλλας

Σκηνοθεσία: Κώστας Φέρρης

Έτος παραγωγής: 1987

Δείτε περισσότερα στο http://archive.ert.gr