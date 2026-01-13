Στις 13 Ιανουαρίου 1961, πριν από 65 χρόνια, ιδρύθηκε το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με έδρα τη Θεσσαλονίκη και ξεκίνησε τη δραστηριότητά του το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, με παραστάσεις της τραγωδίας του Σοφοκλή «Οιδίπους Τύραννος» στο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων, εγκαινιάζοντας το Φεστιβάλ Φιλίππων-Θάσου. Πρώτος πρόεδρός του υπήρξε ο συγγραφέας Γιώργος Θεοτοκάς και πρώτος διευθυντής του ο σκηνοθέτης Σωκράτης Καραντινός. Από τον Δεκέμβριο του 1961 το ΚΘΒΕ άρχισε να δίνει παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη, στο Βασιλικό Θέατρο, ενώ το φθινόπωρο του 1962 εγκαταστάθηκε στο νεόκτιστο τότε κτίριο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Ήδη από τα πρώτα χρόνια πραγματοποιεί περιοδείες στις κυριότερες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας και όλης της χώρας. Υπήρξε το πρώτο θέατρο που καθιέρωσε εναλλασσόμενο δραματολόγιο και το πρώτο κρατικό θέατρο στην Ελλάδα που δημιούργησε Νέα Σκηνή. Επικεντρώθηκε από νωρίς στη διδασκαλία έργων του ελληνικού και ξένου δραματολογίου, την οργάνωση παραστάσεων αρχαίου δράματος ή άλλων κλασικών έργων στα σωζόμενα αρχαία θέατρα και αλλού, καθώς και στην πραγματοποίηση άλλων εκδηλώσεων που έχουν σχέση με το θέατρο και την τέχνη γενικότερα.

Από το 1973 λειτουργεί και η Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου, που παρέχει δωρεάν πλήρη θεατρική και γενικότερα καλλιτεχνική παιδεία και αποτελεί φυτώριο για νέους ηθοποιούς. Τον Νοέμβριο του 1977 άρχισε να λειτουργεί το Θέατρο της Θράκης με έδρα την Κομοτηνή. Στην αποκεντρωτική αυτή προσπάθεια προστέθηκε ύστερα από μια διετία και το Θέατρο Ανατολικής Μακεδονίας με έδρα τις Σέρρες. Οι δύο αυτές σκηνές λειτούργησαν ως το 1984.

(πηγή: ιστοσελίδα του ΚΒΘΕ)

Δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ την εκπομπή-αφιέρωμα του 1979:

Η ΕΡΤ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εκπομπή με θέμα τη λειτουργία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ) και την πλούσια δραστηριότητά του ως καλλιτεχνικού οργανισμού στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

Μετά από σύντομη αναδρομή στο ιστορικό της ίδρυσης του οργανισμού με αναφορά στην πρώτη οργανωτική επιτροπή, τους διευθυντές και τους καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν με το ΚΘΒΕ αλλά και τη σημαίνουσα συμβολή του σκηνοθέτη Σωκράτη Καραντινού στη λειτουργία της δεύτερης κρατικής σκηνής, η εκπομπή παρουσιάζει την τρέχουσα δραστηριότητα του θεάτρου. Ο εισηγητής δραματολογίου Νίκος Μπακόλας αναλύει τις δράσεις του θεάτρου, μιλάει για την υποδοχή του από το κοινό της πόλης καθώς και το ρόλο που παίζει το ΚΘΒΕ στην ευρύτερη περιοχή της βορείου Ελλάδος. Οι σκηνοθέτες Γιώργος Σεβαστίκογλου, Μιχάλης Μπούχλης, Νίκος Περέλης και η ηθοποιός Αλεξάνδρα Παντελάκη μεταφέρουν την εμπειρία της συνεργασίας τους με το ΚΘΒΕ.



Ο διευθυντής της Δραματικής Σχολής του ΚΘΒΕ, θεατρολόγος Νικηφόρος Παπανδρέου, περιγράφει το ιστορικό της σχολής, εξηγεί τους στόχους της, τη σημασία της θεωρητικής κατάρτισης των σπουδαστών και την πρόθεσή του μέσα από τον τρόπο λειτουργίας της να δημιουργηθεί νέο θεατρικό ήθος.



Εμβόλιμα προβάλλονται αποσπάσματα από μάθημα στη Δραματική Σχολή (μεταξύ των σπουδαστών εμφανίζεται η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη), παραγωγές και πρόβες του ΚΘΒΕ, σκηνές από την καθημερινότητα του θεάτρου (στήσιμο σκηνικού, ράψιμο κοστουμιών κ.α.), φωτογραφίες και πλάνα που περιγράφουν την ιστορία του οργανισμού, καθώς και εικόνες από την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, τον κινηματογράφο Ναυαρίνον, αλλά και το κτίριο στην οδό Βελισαρίου 48 στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης όπου λειτουργούσε η Δραματική Σχολή. Επίσης, ακούγεται ηχητικό ντοκουμέντο με τη φωνή του Σωκράτη Καραντινού.

Ειδικότερα, προβάλλονται πλάνα από την παράσταση ''Το ημέρωμα της στρίγγλας'' του Σαίξπηρ, παραγωγής 1978, σε σκηνοθεσία Γιώργου Σεβαστίκογλου, με τη Μάγια Λυμπεροπούλου στο ρόλο της Κατερίνας και τον Δημήτρη Καρέλλη στο ρόλο του Πετρούτσιο. Ακόμη, προβάλλονται πλάνα από τις πρόβες της παράστασης της Παιδικής Σκηνής ''Το ταξίδι του τυχερού Πέτρου'', παραμυθόδραμα του Α. Στρίνμπεργκ σε σκηνοθεσία Μιχάλη Μπούχλη και από τις πρόβες της παράστασης ''Οι παλαιστές'' του Στρατή Καρρά σε σκηνοθεσία Νίκου Περέλη, με την Πόπη Άλβα στο ρόλο της Αρχοντίας.

Έτος παραγωγής: 1979

Ημερομηνία πρώτης μετάδοσης: 12 Φεβρουαρίου 1979

Ρεπορτάζ: Χρήστος Χριστοδούλου

Σκηνοθεσία: Φώτος Λαμπρινός

Συντάκτης: Κωνσταντίνα Τασιοπούλου