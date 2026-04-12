Κυριακή του Πάσχα με την ΕΡΤ του… 1989!

Κυριακή του Πάσχα σήμερα και το Αρχείο της ΕΡΤ εύχεται σε όλες και όλους ''Χρόνια Πολλά με υγεία'' και μας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο, στο Πάσχα του 1989 και σε ένα σόου της ΕΤ-1 με τον Σταμάτη Φασουλή, την Μαρινέλλα, τον Γιάννη Φέρτη και την Μπήλιω Τσουκαλά!

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑ

Η εκπομπή ''Τέχνη και πυροτέχνημα'' είναι ένα τηλεοπτικό σόου σε παρουσίαση του Σταμάτη Φασουλή. Μαζί του η Μπήλιω Τσουκαλά. Το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι αφιερωμένο στο Πάσχα.

Ο Σταμάτης Φασουλής και η Μπήλιω Τσουκαλά υποδέχονται τους τηλεθεατές με ευχές, μοιράζονται αναμνήσεις από τα παιδικά τους χρόνια και αναφέρονται στα μηνύματα της Ανάστασης. Αμέσως μετά, παρουσιάζονται παραδοσιακά πασχαλινά τραγούδια από τη χορωδία του Χρήστου Τσιαμούλη. Ο Χρήστος Τσιαμούλης εξηγεί στον Σταμάτη Φασουλή το περιεχόμενο των μαθημάτων που παραδίδει στο ιδιωτικό του σχολείο στο Περιστέρι και εξαίρει την σημασία της παραδοσιακής μουσικής.



Ακολουθεί μια παρουσίαση ταινιών με πασχαλινό περιεχόμενο. Ο Γιάννης Φέρτης, καλεσμένος του Σταμάτη Φασουλή, μιλά για την παραγωγή της ταινίας ''Από τα Ιεροσόλυμα με αγάπη'' (1967) της Κλακ Φιλμ. Ο Γιάννης Φέρτης ανακαλεί μνήμες από την συγκεκριμένη ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούσε με την Γκέλυ Μαυροπούλου και τον Στέφανο Στρατηγό σε σκηνοθεσία Γιώργου Παπακώστα και περιγράφει τις δυσκολίες που συνάντησαν οι συντελεστές λόγω της επιβολής της δικτατορίας το 1967.



Στο επόμενο μέρος της εκπομπής, η Μαρινέλλα σε ένα κωμικό σκετς μαζί με τον Σταμάτη Φασουλή, ερμηνεύει μια άσημη τραγουδίστρια που επιθυμεί να κάνει καριέρα. Αμέσως μετά, τραγουδά το ''χειροκρότημα'' καθώς και μερικές από τις πιο γνωστές επιτυχίες της και μιλά για τα μελλοντικά της σχέδια. Παρεμβάλλεται το κωμικό μέρος της εκπομπής με τη Δήμητρα Παπαδοπούλου που ερμηνεύει ένα χιουμοριστικό σκετς με τον Παύλο Χαϊκάλη. Η εκπομπή κλείνει με τη Μαρινέλλα και μερικά από τα πιο γνωστά της τραγούδια.

Έτος παραγωγής: 1989

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 30/4/1989

Σκηνοθεσία: Βασίλης Βλαχοδημητρόπουλος

Κείμενα-παρουσίαση: Σταμάτης Φασουλής, μαζί του η Μπήλιω Τσουκαλά

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς