Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει ένα μοναδικό οδοιπορικό-ντοκουμέντο και μας ταξιδεύει στην Ήπειρο του 1977 μέσα από το ντοκιμαντέρ ''Λαϊκές ζωγραφιές στην Ήπειρο'' του Γιώργου Μπελεσιώτη, παραγωγής 1977. Ειδικότερα, πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ που έλαβε αρκετές διακρίσεις (προβολή στο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης το 1977, προβολή στο Inter Film Festival srort et tourisme στην Krinj Yugoslavia 1979) καθώς και το χρηματικό βραβείο ενισχυόμενης ταινίας του Υπ. βιομηχανίας το 1978 και καταγράφει με μοναδικό τρόπο την καθημερινή ζωή στην Ήπειρο μιας περασμένης εποχής.

ΛΑΪΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

Το οδοιπορικό ξεκινά στο Νομό Ιωαννίνων. Η περιήγηση εκκινεί από τη λίμνη και το νησί, όπου ακούγεται λαϊκό ποίημα για την Κυρά Φροσύνη, για να συνεχίσει στην πόλη των Ιωαννίνων, όπου παρουσιάζονται οι κάτοικοι, οι δρόμοι στο κέντρο, τα σπίτια, η ψαραγορά στην παραλία της λίμνης, το παζάρι με ποικίλα εμπορεύματα και τα αξιοθέατα της πόλης όπως το Κάστρο και το Δημοτικό Εθνογραφικό Μουσείο Ιωαννίνων (Τζαμί Ασλάν Πασά). Ακολουθεί η υπαίθρια αγορά των Ιωαννίνων, και οι τεχνίτες που εργάζονται σε εργαστήριο χαλκουργίας-ασημουργίας, παραδοσιακή τέχνη της πρωτεύουσας της Ηπείρου. Το σπήλαιο του Περάματος με εντυπωσιακούς σταλαγμίτες και σταλακτίτες. Η περιήγηση στην περιοχή επεκτείνεται στα γύρω χωριά, σε κοπάδια και βοσκούς, στη χαράδρα του Βίκου, το Βοϊδομάτη και τα παραδοσιακά σοκάκια και σπίτια στα Ζαγοροχώρια. Σειρά έχει το Χιονοδρομικό Κέντρο Μετσόβου (Καρακόλι), όπου ο κόσμος απολαμβάνει το χιονισμένο τοπίο και τα χειμερινά σπορ. Στη συνέχεια, προβάλλονται εικόνες απο την πόλη, τα παραδοσιακά σπίτια και σοκάκια του Μετσόβου, τα καταστήματα με τα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής. Τέλος παρουσιάζεται το Αρχοντικό του Βαρόνου Μιχαήλ Τοσίτσα το οποίο έχει μετατραπεί σε Λαογραφικό Μουσείο με πλούσια εκθέματα. Η ταινία κλείνει με τα χιονισμένα βουνά της Πίνδου.

Έτος παραγωγής: 1977

Σκηνοθεσία-διεύθυνση φωτογραφίας-παραγωγή: Γιώργος Μπελεσιώτης

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς