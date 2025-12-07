Σαν σήμερα, στις 7 Δεκέμβρη 1948, γεννήθηκε ο τραγουδιστής και συνθέτης Λάκης Παπαδόπουλος, μια από τις πιο ιδιαίτερες και αναγνωρίσιμες μορφές της ελληνικής μουσικής σκηνής. Από το Αρχείο της ΕΡΤ δείτε την εμφάνισή του το 1989 στην εκπομπή της Μαλβίνας Κάραλη «Οι Νότες και τα Λόγια».

Το επεισόδιο προβλήθηκε την 1η Ιουνίου 1989 και παρουσιάζει μια ζωντανή και ουσιαστική συζήτηση, όπου οι δυο συνομιλητές εξερευνούν πτυχές της μουσικής δημιουργίας, μιλώντας για τα μουσικά βίντεο κλιπ, τη σχέση του ελληνικού με το ξενόγλωσσο ροκ, την τέχνη των μελοποιημένων στίχων αλλά και τη βιομηχανοποίηση της μουσικής. Ο Παπαδόπουλος κάνει αναφορές στο θρυλικό συγκρότημα The Beatles, το οποίο , όπως ομολογεί , επηρέασε βαθιά τα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα. Θυμάται λογοκριμένο του τραγούδι από τη χούντα.

Παράλληλα, επισημαίνει τη σημασία της δημιουργίας στη μητρική γλώσσα, σημειώνοντας ότι οι αγγλόφωνες επιτυχίες από Έλληνες δημιουργούς παραμένουν ελάχιστες και τονίζοντας πως στόχος του μέσα από τα τραγούδια του είναι να μεταφέρει πρωτοτυπία, ευαισθησία και τρυφερότητα, στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα για μια γνήσια μουσική έκφραση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του επεισοδίου παρουσιάζονται τραγούδια του Παπαδόπουλου: Η Ισιδώρα Σιδέρη ερμηνεύει τα «Ήσυχα βράδια» και «Θα χαθώ», ενώ η Αγγελική Μπαζίγου παρουσιάζει το «Τσάι γιασεμιού». Η Ελένη Δήμου τραγουδά τα «Ποια είμαι εγώ» και «Στις αργές στροφές», ενώ ο Λάκης Παπαδόπουλος εμφανίζεται με τη Μαρία Λεφάκη στο «Τηλέφωνο». Ο Παπαδόπουλος ερμηνεύει επίσης τα «Εσύ με φτιάχνεις», «Σε ζητάω», «Γυριστρούλα», «Τα μπλε παπούτσια», «Βαγγέλης», «Η ατζέντα σου θα μουσκεύει στο νερό», «Ανεμώνα του Σικάγου» και «Μενεξεδιά».

Ξεχωριστές στιγμές του επεισοδίου αποτελούν η σύμπραξή του Παπαδόπουλου με τον Γιάννη Ζουγανέλη στο «Πάρε πασά μου» καθώς και η κοινή ερμηνεία του με την Ισιδώρα Σιδέρη στο «Για να σ’ εκδικηθώ».

Παρουσίαση: Μαλβίνα Κάραλη

Διεύθυνση παραγωγής: Κατερίνα Κατωτάκη

Σκηνοθεσία: Σταύρος Ζερβάκης

Παραγωγή: 1989

Τεκμηρίωση επεισοδίου και σύνταξη άρθρου: Νίκος Βογιατζής

