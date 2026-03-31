Πριν από 38 χρόνια "έφυγε" η δημοσιογράφος, τραγουδίστρια και ηθοποιός Λιλάντα Λυκιαρδοπούλου, σε ηλικία μόλις 47 ετών. Η Λιλάντα Λυκιαρδοπούλου άρχισε την καριέρα της ως τραγουδίστρια του νέου κύματος και στη συνέχεια πέρασε στο δημοσιογραφικό χώρο και έδωσε θαυμάσια δείγματα δουλειάς στον τύπο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Ευγενική παρουσία με βαθιά καλλιέργεια, υπήρξε συνεργάτιδα της ΕΡΤ, από τις δημοσιογράφους που πήραν μέρος στις πρώτες ζωντανές εκπομπές του Δευτέρου Προγράμματος. Στην τηλεόραση έκανε τις «Νυχτερινές μικρές μουσικές» (1979) ενώ η τελευταία της εκπομπή ήταν η εκπομπή «Πρόβα».

Το Αρχείο της ΕΡΤ με αφορμή την επέτειο θανάτου της Λιλάντας Λυκιαρδοπούλου που έφυγε από τη ζωή την 31η Μαρτίου 1988 παρουσιάζει την εκπομπή:

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΒΑ

Εκπομπή αφιερωμένη στη μνήμη της δημοσιογράφου και τραγουδίστριας Λιλάντας Λυκιαρδοπούλου η οποία “έφυγε” από τη ζωή το 1988. Η εκπομπή περιλαμβάνει αποσπάσματα από τη σειρά μουσικών εκπομπών «Πρόβα» (1987-1988) με παρουσιάστρια την ίδια, από την οποία πέρασαν μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου, συνθέτες και ερμηνευτές που άφησαν τη σφραγίδα τους στην πορεία του ελληνικού τραγουδιού.

Η εκπομπή «Πρόβα» αποτέλεσε την τελευταία τηλεοπτική δουλειά της Λιλάντας Λυκιαρδοπούλου. Αγαπημένα της τραγούδια ερμηνεύουν οι Γιώργος Νταλάρας, Λένα Πλάτωνος, Πίτσα Παπαδοπούλου, Χάρις Αλεξίου, Βίκυ Μοσχολιού, Αντώνης Καλογιάννης και Βασίλης Παπακωνσταντίνου με τον Θάνο Μικρούτσικο στο πιάνο, ενώ η ίδια συνοδεύει ερμηνευτικά τους τραγουδιστές. Τα κείμενα που ακούγονται προέρχονται από την τελευταία της ραδιοφωνική εκπομπή με τίτλο «Σήμερα 8» που μεταδιδόταν κάθε Δευτέρα από το Δεύτερο Πρόγραμμα.

Η Λιλάντα Λυκιαρδοπούλου αυτοσυστήνεται μιλώντας για τη ζωή της, την καταγωγή της, τη δημοσιογραφική της σταδιοδρομία και το τραγούδι. Γεννήθηκε στην Αθήνα αλλά μεγάλωσε στη Λάρισα πόλη που αγάπησε πολύ. Ξεκίνησε την καριέρα της ως τραγουδίστρια του νέου κύματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά λίγο αργότερα εγκατέλειψε το τραγούδι αλλά όχι την αγάπη της για τη μουσική. Μιλάει για την ενασχόλησή της με το τραγούδι και την παρουσία της στις μπουάτ στις αρχές της δεκαετίας του ’60, αντιμετωπίζοντάς το όπως λέει η ίδια «ως βήμα ιδεών» και ως «τον κατάλληλο χώρο για εκείνη την εποχή για να δώσει κανείς ένα δημόσιο ανοιχτό παρόν στις ιδέες του». Αργότερα την απορρόφησε η δημοσιογραφία. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε έντυπα και εφημερίδες, ξεχωρίζοντας για την πέννα της και το ήθος της ενώ έδωσε θαυμάσια δείγματα δουλειάς στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Η ίδια περιγράφει βιώματα και αναμνήσεις που τη διαμόρφωσαν ιδεολογικά και καθόρισαν τη στάση ζωής της. Μιλάει ακόμη για την αγάπη της για τη φύση, για την τέχνη και τη μουσική αλλά και τους φίλους της.

Στην εκπομπή ακούγονται, μεταξύ άλλων, τα τραγούδια «Το Κοπερτί» (Λ. Πλάτωνος-Μ. Κριεζή), «Συ μου χάραξες πορεία» (Α. Καλδάρας), «Φάτα Μοργκάνα» (Μ. Κωχ – Ν. Καββαδίας), «Ξύπνησε η πόλη» (Γ. Σπανός – Λ. Παπαδόπουλος), «Νυν και αεί» (Στ. Ξαρχάκος – Ν. Γκάτσος), «Το κορίτσι με το κορδελάκι» (Γ. Μαρκόπουλος – Ν. Περγιάλης), «Σωτηρία της Ψυχής» (Στ. Κραουνάκης – Λ. Νικολακοπούλου), «Ερωτικό» (Θ. Μικρούτσικος – Α. Αλκαίος).

Η Λιλάντα Λυκιαρδοπούλου τραγουδά το «Θάλασσα Πλατιά» (Μ. Χατζιδάκις – Ν. Γκάτσος) και το «Απόκληρος» (Β. Τσιτσάνης). Διαβάζει επίσης το ποίημα του Γ. Σεφέρη «Κράτησα τη ζωή μου».

Ημερομηνία πρώτης μετάδοσης: 7 Μαΐου 1988

Επιμέλεια εκπομπής: Κατερίνα Κατωτάκη

Δείτε περισσότερα στο archive.ert.gr

Συντάκτης: Κωνσταντίνα Τασιοπούλου