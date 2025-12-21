Ο σημαντικός φιλόλογος και καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Λίνος Πολίτης, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, 21 Δεκεμβρίου 1982. Ιστορικός της νεοελληνικής λογοτεχνίας, σολωμιστής φιλόλογος, παλαιογράφος, αρχαιολόγος, καθηγητής πανεπιστημίου και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ο Λίνος Πολίτης γεννήθηκε το 1906 στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε επιμελητής στο Τμήμα χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης από το 1929 έως το 1948 και έφορος αρχαιοτήτων στην Πάτρα από το 1943 έως το 1945. Υπήρξε επίσης, ιδρυτικό μέλος του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (1966) και εμπνευστής του Παλαιογραφικού Αρχείου του ιδρύματος. Συστηματική ήταν η ενασχόλησή του με το έργο του Διονύσιου Σολωμού και η έκδοση των αυτόγραφων κειμένων του κορυφαίου εθνικού μας ποιητή. Παράλληλα, πλούσιο ήταν το έργο του και στην επιστημονική βιβλιοκρισία την οποία καλλιέργησε από την αρχή της σταδιοδρομίας του. Άρθρα και μελέτες του δημοσιεύθηκαν σε πρακτικά, επετηρίδες και περιοδικά.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει ένα μοναδικό ντοκουμέντο: το αφιέρωμα της εκπομπής ''Επιλογή'' στο Λίνο Πολίτη, παραγωγής 1979.

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΛΙΝΟ ΠΟΛΙΤΗ

Η ''Επιλογή'' είναι μια σειρά πολιτιστικών εκπομπών, που ξεκίνησε το 1977, η οποία παρουσιάζει πρόσωπα και θέματα από τον κόσμο του βιβλίου. Το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι αφιερωμένο στον φιλόλογο και καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Λίνο Πολίτη.

Οι συντελεστές της εκπομπής επισκέπτονται τον φιλόλογο και καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Λίνο Πολίτη, και συνομιλούν μαζί του για το σημαντικό έργο του, ''Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας'', που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης. Επιπλέον, ο Λίνος Πολίτης εξηγεί τι ήταν αυτό που τον γοήτευσε στο έργο του Διονύσιου Σολωμού και τον ώθησε να ασχοληθεί με τη μελέτη του. Τέλος, επιχειρεί μια αποτίμηση του πανεπιστημιακού του έργου, δέκα χρόνια μετά την αποχώρησή του από το πανεπιστήμιο και τονίζει πως υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν στο πεδίο της έρευνας.

Ακόμη, ο καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Φιλολογίας στο Α.Π.Θ. και μαθητής του Λίνου Πολίτη, Παναγιώτης Μουλλάς, μιλά για τον δάσκαλό του και το συγγραφικό του έργο. Παράλληλα, για τον Λίνο Πολίτη και τη συμβολή του στη μελέτη της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας μιλά και ο καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, Άλφρεντ Βίνσεντ.

Έτος παραγωγής: 1979

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 13/2/1979

Σκηνοθεσία-παραγωγή: Γιώργος Εμριζάς

Επιμέλεια-παρουσίαση: Περικλής Αθανασόπουλος-Γιώργος Γαλάντης

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς