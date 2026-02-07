Ο αγαπημένος τραγουδοποιός και συνθέτης, Λουκιανός Κηλαηδόνης, έφυγε από τη ζωή στις 7 Φεβρουαρίου 2017. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κυψέλη, σπούδασε αρχιτεκτονική, αλλά τον κέρδισε η μουσική και το πιάνο, ξεχώρισε πολύ γρηγορά χάρη στο ιδιαίτερο ύφος του, έκανε τα πρώτα του βήματα στη δισκογραφία το 1970 με το δίσκο «Η πόλη μας», σε στίχους από το θεατρικό της Κωστούλας Μητροπούλου με ερμηνευτές τη Βίκυ Μοσχολιού και τον Μανώλη Μητσιά. Το 1972 συνεργάστηκε με τον Νίκο Γκάτσο για το δίσκο «Η κόκκινη κλωστή» με ερμηνευτές τους Μανώλη Μητσιά και Δήμητρα Γαλάνη και το 1973 κυκλοφορεί τον δίσκο-σταθμό για τη μουσική του πορεία, τα «Μικροαστικά», με τραγούδια πολιτικοποιημένα και αλληγορικά, τα οποία ερμηνεύει ο ίδιο σε στίχους Γιάννη Νεγρεπόντης. Ακολουθεί ο δίσκος «Απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας» (1975), πάλι σε στίχους του Γιάννη Νεγρεπόντη και το 1976 κυκλοφορεί τον ορχηστρικό δίσκο «Media Luz». Ο δίσκος του «Είμαι ένας φτωχός και μόνος κάου-μπόυ» (1978) αποκρυσταλλώνει το προσωπικό και ξεχωριστό ήχο του Κηλαηδόνη, με επιρροές από την αμερικανική τζαζ και σουινγκ, την ελαφρά μουσική και στίχους που μιλούν με αλήθεια και χιούμορ για την καθημερινή ζωή. Θα ακολουθήσουν κι άλλοι σημαντικοί δίσκοι, όπως «Αχ! Πατρίδα ου γλυκειά» (1993), «Νέα Κυψέλη – Νέα Ορλεάνη» (1998), «Τα φανταρίστικα» (2002). Ο Κηλαηδόνης θα γράψει μουσική για το θέατρο, θα συνεργαστεί με «Ελεύθερο θέατρο», «Ελεύθερη Σκηνή», «Θεσσαλικό θέατρο», «Εθνικό θέατρο», «ΚΘΒΕ», «Λαϊκό θέατρο Λ. Τριβιζά» και την παιδική σκηνή της Ξένιας Καλογεροπούλου. Στον κινηματογράφο θα επιμεληθεί τη μουσική για το «Θίασο» και τους «Κυνηγούς» του Θόδωρου Αγγελόπουλου, αλλά και για τον «Ελευθέριο Βενιζέλο» του Παντελή Βούλγαρη, ενώ για την τηλεόραση θα γράψει μουσική για σειρές και εκπομπές. Οι συναυλίες του Κηλαηδόνη άφησαν εποχή, με πρώτη και σημαντικότερη το «Πάρτυ στη Βουλιαγμένη» το 1983. Το 1999 μαζί με τη σύζυγό του, ηθοποιό, Άννα Βαγενά, θα φτιάξουν τον δικό τους καλλιτεχνικό πολυχώρο «Μεταξουργείο». Ο Λουκιανός Κηλαηδόνης ήταν ένας από τους δημοφιλέστερους τραγουδοποιούς της γενιάς του και αγαπήθηκε για τα τραγούδια του από ένα ευρύτατο μουσικό κοινό.

Για την επέτειο από το θάνατο του Λουκιανού Κηλαηδόνη, Αρχείο της ΕΡΤ προτείνει ένα επεισόδιο της σειράς εκπομπών της Μαλβίνας Κάραλη:

ΟΙ ΝΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ

ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΚΗΛΑΗΔΟΝΗΣ

Καλεσμένος της Μαλβίνας Κάραλη είναι ο τραγουδοποιός Λουκιανός Κηλαηδόνης, ο οποίος, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ερμηνεύει μερικές από τις επιτυχίες του όπως «Μη Χτυπάς» (Μάνος Ελευθερίου), «Όσο Αγαπιόμαστε» (Κωστούλα Μητροπούλου), «Μια Κεφαλλονίτισσα» (Νίκος Γκάτσος), αλλά και το «Θα κάτσω σπίτι».

Ο Λουκιανός μιλάει για τα τραγούδια και τους δίσκους του, όπως για παράδειγμα τον δίσκο «Μικροαστικά», τη συνεργασία με τον Γιάννη Νεγρεπόντη και τις πρώτες εκδοχές των τραγουδιών που κυκλοφόρησαν ανεπίσημα και σημείωσαν επιτυχία από στόμα σε στόμα πριν βγει ο δίσκος. Από τα «Μικροαστικά» ο Λουκιανός ερμηνεύει τα «Κολλήγα Γιος», «Μακριά Από Την Πόλη», «Κάποιος Παλιός Συνάδελφος», ενώ η Μαλβίνα υπογραμμίζει τη σημασία που είχαν αυτά τα τραγούδια για όσους τα άκουγαν κατά τη διάρκεια της δικτατορίας.

Στη συνέχεια η Μαλβίνα συζητάει με τον Λουκιανό για το δίσκο «Fifties και Ξερό ψωμί» και πιο συγκεκριμένα για τη μουσική της δεκαετίας του 1950 και την αγάπη του για αυτά τα είδη μουσικής που πάντα ήθελε να μοιραστεί με τον κόσμο. Με αφορμή αυτή την συζήτηση, ο Κηλαηδόνης τραγουδά τα «ΑΪ Αϊ Αϊ Μαρία», «Κάνε υπομονή», «Τρεις Καμπαλέρος», «Έλα Απόψε Να Χορέψουμε Μαζί» και τέλος το «Ζήλεια».

Επιπλέον, προβάλλεται απόσπασμα από αρχειακό υλικό με πρόβα του τραγουδιού «Τα θερινά τα σινεμά» από τον Λουκιανό Κηλαηδόνη μαζί με τους Γιάννη Πάριο και τον Γιώργο Νταλάρα. Προβάλλονται πλάνα από την ταινία του Παντελή Βούλγαρη «Ελευθέριος Βενιζέλος» με χαρακτηριστικό ιντερμέδιο του Κηλαηδόνη, το τραγούδι «Επιστράτευση» σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, το οποίο ερμηνεύει η Άννα Καλουτά. Η εκπομπή περιλαμβάνει και εκτενές απόσπασμα από τη συναυλία του Κηλαηδόνη «Πάμε Μαέστρο –Θέατρο Λυκαβηττού» (1985), όπου ερμηνεύουν οι Σταμάτης Φασουλής, Μίνα Αδαμάκη, Μίμης Χρυσομάλλης και Άννα Παναγιωτοπούλου, το τραγούδι «ΔΕΗ, σεισμοί και καταποντισμοί», ένα σατιρικό κομμάτι του Λουκιανού Κηλαηδόνη από τη μουσική παράσταση «Της Ελλάδας το κάγκελο», που κυκλοφόρησε το 1984, αλλά και το «Ψεκάστε, ψηφίστε, τελειώσατε» από την ομώνυμη επιθεώρηση που ανέβηκε το καλοκαίρι του 1984 στο «Θέατρο Αλίκη», σε μουσική του Κηλαηδόνη και κείμενα των Παναγιωτοπούλου, Φασουλή, Κριεζή.

Παρουσίαση: ΜΑΛΒΙΝΑ ΚΑΡΑΛΗ

Σκηνοθεσία: ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ

Πρώτη τηλεοπτική προβολή: 23 Δεκεμβρίου 1988

Σύνταξη άρθρου Βλάσης Κομνηνός - τεκμηρίωση εκπομπής: Νίκος Βογιατζής -Βλάσης Κομνηνός