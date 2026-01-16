Η Μέλπω Ζαρόκωστα, μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου, έφυγε σήμερα από τη ζωή. Γεννημένη στον Πειραιά το 1933, έζησε για σύντομο διάστημα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και στη συνέχεια μετανάστευσε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όπου σπούδασε θέατρο στο Metropolitan Theater και σκηνοθεσία, σενάριο και υποκριτική στη σχολή ραδιοφωνικών σπουδών Canandale. Εκεί έμεινε συνολικά 11 χρόνια, ξεκινώντας την καλλιτεχνική της πορεία σε θέατρο και τηλεόραση. Το 1958 επέστρεψε στην Ελλάδα και σχεδόν αμέσως ξεκίνησε συνεργασία με τον θίασο του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Πήρε μέρος σε πολλές ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, σε τηλεοπτικές σειρές καθώς και σε διάφορα επεισόδια του θρυλικού ''Θεάτρου της Δευτέρας΄΄ της ΕΡΤ.



Επιπλέον, η Μέλπω Ζαρόκωστα είχε έντονη παρουσία στη συγγραφή, τη μετάφραση και τη διασκευή θεατρικών έργων για το θέατρο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Το πρώτο της θεατρικό έργο, «Το Φροντιστήριο Γυναικών», στο οποίο και συμπρωταγωνίστησε, σημείωσε μεγάλη επιτυχία, ενώ πολλά ακόμη έργα της ανέβηκαν σε σκηνές της Αθήνας και της επαρχίας. Αξίζει να σημειωθεί πως η Μέλπω Ζαρόκωστα υπήρξε το πρώτο γυναικείο μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων από το 1960, διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Εταιρείας από το 1999 έως το 2001, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα και στον θεσμικό χώρο του θεάτρου.

ΣΑΝ ΠΑΛΙΟ ΣΙΝΕΜΑ

ΜΕΛΠΩ ΖΑΡΟΚΩΣΤΑ

Η εκπομπή «Σαν Παλιό Σινεμά» παρουσιάζει τα πορτρέτα ηθοποιών του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, ξεδιπλώνοντας την προσωπική τους ιστορία ή την πορεία της στην τέχνη. Το επεισόδιο αυτό είναι αφιερωμένο στην ηθοποιό Μέλπω Ζαρόκωστα.

Στο συγκεκριμένο επεισόδιο φιλοξενείται η ηθοποιός Μέλπω Ζαρόκωστα. Αρχικά, η Μέλπω Ζαρόκωστα μιλά για τα παιδικά της χρόνια στην Αθήνα και αργότερα στην Αυστραλία, όπου εγκαταστάθηκε με τους γονείς της για κάποια χρόνια. Η διήγησή της συνεχίζεται με τα χρόνια που εργάστηκε ως ηθοποιός στην Αυστραλία, στο Λονδίνο και, τελικά, στην Αθήνα. Παράλληλα, ο δημοσιογράφος Αντώνης Πρέκας παρεμβαίνει και δίνει πληροφορίες για τις σπουδές της Μέλπως Ζαρόκωστα και τις ταινίες στις οποίες συμμετείχε.

Επιπλέον, η Μέλπω Ζαρόκωστα εξηγεί γιατί έμεινε στην Ελλάδα για να πάρει μέρος στην ταινία «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο» και αναφέρεται σε διάφορες άλλες ταινίες στις οποίες συμμετείχε. Ακόμη, γίνεται λόγος για το συγγραφικό της έργο, το οποίο περιλαμβάνει θεατρικά έργα, μεταφράσεις και σενάρια για την τηλεόραση. Επίσης, αναφέρεται στο γεγονός ότι ήταν η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Εταιρείας Συγγραφέων. Παράλληλα, για τη Μέλπω Ζαρόκωστα μιλά η συνάδελφος και φίλη της Άννα Φόνσου.

Τέλος, η Μέλπω Ζαρόκωστα μιλά για την προσωπική της ζωή και την οικογένειά της. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής προβάλλονται πλάνα από διάφορες ταινίες στις οποίες πρωταγωνιστεί η Μέλπω Ζαρόκωστα, καθώς και φωτογραφίες από την καριέρα και τη ζωή της.

Έτος παραγωγής: 2001

Σκηνοθεσία: Πάνος Κέκας

Δημοσιογραφική έρευνα-παρουσίαση: Αντώνης Πρέκας

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς