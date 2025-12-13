Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη το 1918 με ρίζες στον Πόντο, ο Μέντης Μποσταντζόγλου (Χρύσανθος Βοσταντζόγλου) υπήρξε ένας πολύπλευρος δημιουργός, πολιτικός γελοιογράφος και σκιτσογράφος, ζωγράφος, θεατρικός συγγραφέας, αλλά και στιχουργός. Έγινε γνωστός με το ψευδώνυμο Μποστ. Το 1939 και για έξι μήνες σπούδασε στην Σχολή Καλών Τεχνών, το 1942 εντάχθηκε στο ΕΑΜ και το 1945 εκδίδει μόνος του το πρώτο του βιβλίο: «Ο Άγιος Φανούριος. Βοήθημα δια την κατανόησιν των Κινέζων κλασσικών Γκα-τσου και Βου-Σβου-Νι».

Συνεργάστηκε με πολλές εφημερίδες και περιοδικά από το 1952, όπως οι «Εικόνες» και ο «Ταχυδρόμος» ως εικονογράφος, το 1953 εικονογραφεί για τις εκδόσεις «Ατλαντίς» και το 1958 στη στήλη του το «Μποστάνι του Μποστ» εμφανίζονται οι τρεις αντιήρωές του: η Μαμά Ελλάς, ο Πειναλέων και η Ανεργίτσα. Μέχρι το 1966 θα έχει συνεργασίες με τα περιοδικά «Ομάδα», «Θεατής», «Ελευθερία» και θα καταλήξει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στην εφημερίδα «Αυγή». Οι πολιτικές του γελοιογραφίες και τα χρονογραφήματά του προκαλούσαν, με αποτέλεσμα να διωχθεί και να δεχθεί πλήθος μηνύσεων. Κατά τη διάρκεια της επταετίας κα ιδίως το 1973 δημοσίευσε αντιδικτατορικά σκίτσα και κείμενα στα περιοδικά Αντί και Ταχυδρόμος. Από την μεταπολίτευση και μετά συνεργάστηκε περιστασιακά με το «Αντί», τον «Θούριο», το «Mens Look», την «Πρωινή», τον «Ριζοσπάστη» και την «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία». Θα ασχοληθεί και με το θέατρο, θα γράψει τον δικό του «Δον Κιχώτη», κείμενα για την «Όμορφη Πόλη» και τα πιο γνωστά έργα του «Φαύστα» και «Μήδεια»., φυσικά θα καταπιαστεί και με τη ζωγραφική, ενώ θα γράψει και στίχους για τρία ελαφρολαϊκά τραγούδια (σε μουσική του Γ.Μαρκόπουλου και Μ.Θεοδωράκη).

Στο πλούσιο καλλιτεχνικό έργο του Μποστ κυριαρχεί το προσωπικό του σατιρικό ύφος, η ανορθόγραφη γραφή, το χιούμορ και η καυστική κοινωνική κριτική. Ο Μέντης Μποσταντζόγλου έφυγε από τη ζωή στις 13 Δεκεμβρίου 1995 και για την επέτειο 30 ετών από τον θάνατό του, το Αρχείο της ΕΡΤ προτείνει την εκπομπή:

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

ΜΕΝΤΗΣ ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ

Ο Μέντης Μποσταντζόγλου (Μποστ) μιλάει στην εκπομπή "Νυχτερινός Επισκέπτης" για το χιούμορ που διαθέτουν οι Έλληνες και το διακρίνει σε εγκεφαλικό και πηγαίο χιούμορ. Σχολιάζει επίσης το χιούμορ των απλών πολιτών και την έλλειψή του ανάμεσα στους πολιτικούς. Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται ο ίδιος για το χιούμορ στα κείμενά του, εξηγεί την εσκεμμένη χρήση ανορθογραφίας σε αυτά, ενώ αναφέρεται στις πρώτες εικονογραφήσεις και τις τεχνικές που χρησιμοποιούσε. Μιλάει για τις εικονογραφήσεις που έκανε στα κείμενα του Τσιφόρου στον Ταχυδρόμο και τα διαφορετικά είδη σκίτσων και εικονογραφιών που έκανε ανάλογα με το περιεχόμενο που διαχειριζόταν κάθε φορά. Αναφέρεται στις πολιτικές αιχμές του έργου του σε διάφορα στάδια της πορείας του

Ο Μποστ αναφέρεται στη συνεργασία του με τον Θεοδωράκη για την «Όμορφη πόλη», παραθέτει τους λόγους αποχώρησής του από την Α.Σ.Κ.Τ, αναλύει το ύφος και την τεχνοτροπία του και περιγράφει πώς γεννήθηκαν ο Πειναλέων και η Ανεργίτσα, ενώ θυμάται και ανέκδοτη ιστορία από τη γέννηση της δεύτερης το βράδυ που παρέδωσε για δημοσίευση το σκίτσο και την γρήγορη καθιέρωσής της. Αναφέρεται επίσης στον εκδοτικό χώρο, την πορεία του σε διάφορες εφημερίδες και περιοδικά, στη σημασία της εικόνας, ενώ εξηγεί τις διαφορές ανάμεσα στο γελοιογράφο και το σκιτσογράφο.

Ο Μποστ μιλάει επίσης για την ανάμειξή του με την πολιτική και την οπτική του στα πολιτικά πράγματα, στο πρώτο του θεατρικό τον «Δον Κιχώτη» το οποίο ανέβηκε στο Δημοτικό θέατρο Κοκκινιάς, και στους ήρωες του κλασσικού ρεπερτορίου οι οποίοι των εμπνέουν. Περιγράφει την καλλιτεχνική του σχέση με το Θεόφιλο, εξηγεί τη φράση του σχετικά με την αποφοίτησή του από τη «σχολή του πόνου», ενώ κλείνοντας την εκπομπή σχολιάζει ήρωες άλλων καλλιτεχνών που αποτελούν, κατά κάποιο τρόπο, συνέχεια των ηρώων του Μποστ.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής παρουσιάζονται λεπτομέρειες από διάφορα έργα του Μποστ, πίνακες, γελοιογραφίες και εικονογραφίες.

Παρουσιαστής / αφηγητής: ΑΡΗΣ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Σκηνοθέτης: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΑΒΙΑΣ

Έτος παραγωγής: 1995

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Βλάσης Κομνηνός

