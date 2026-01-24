Πριν από ένα χρόνο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο Μίμης Δομάζος. Γεννήθηκε στους Αμπελόκηπους στις 22 Ιανουαρίου του 1942 και υπήρξε κατά πολλούς ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, γράφοντας ιστορία με τη φανέλα του Παναθηναϊκού την οποία φόρεσε για 20 χρόνια από το 1959 μέχρι το 1980 με ένα μικρό διάλειμμα το 1978-79 που έπαιξε στην ΑΕΚ.

Ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στην ομάδα της γειτονιάς του, την Άμυνα Αμπελοκήπων. Η τεχνική του αλλά και οι ηγετικές του ικανότητες ήταν στοιχεία που γρήγορα κινητοποίησαν ανθρώπους του ποδοσφαίρου να ενδιαφερθούν για την απόκτησή του. Το 1959 ο τότε προπονητής του Παναθηναϊκού Σβέτισλαβ Γκλίσοβιτς ήταν αυτός που επίμονα εισηγήθηκε την απόκτηση του 17χρονου τότε Μίμη στην ομάδα με το «τριφύλλι». Έκτοτε έγινε ο «Στρατηγός» και το αναντικατάστατο «δεκάρι» του Παναθηναϊκού αλλά και του Ελληνικού ποδοσφαίρου για τις δεκαετίες του ’60 και του ’70. Ήταν από τους κύριους συντελεστές της κατάκτησης των πρωταθλημάτων που πήρε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο μισό της δεκαετίας του ’60 μεταξύ των οποίων και το αήττητο του 1964, ενώ μεγαλειώδεις ήταν και οι εμφανίσεις του στην πορεία προς τον τελικό του Wembley με τον Άγιαξ το 1971. Ακόμη πιο ώριμος και επιδραστικός ήταν τα χρόνια της δεκαετίας του ’70 κατά τα οποία οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε πολλούς τίτλους και διακρίσεις. Πάντα ηγετικός, οργάνωνε σε πολύ υψηλά στάνταρ το παιχνίδι είτε του Παναθηναϊκού είτε της Εθνικής ομάδας, τροφοδοτώντας με ακρίβεια τους συμπαίκτες του. Στην ιστορία έχει μείνει η συνεργασία του με τον Αντώνη Αντωνιάδη. Οι δυο τους ήξεραν με κλειστά μάτια να βρίσκονται μέσα στο γήπεδο, με τον «ψηλό» να έχει πετύχει εκατοντάδες γκολ από ασίστ του Δομάζου. Μετά το νταμπλ του 1977 ο Παναθηναϊκός θέλοντας να προχωρήσει σε ανανέωση έδειξε με τη στάση του ότι δεν υπολογίζει την έως τότε «σημαία» του για τη συνέχεια. Παροπλισμένος για ένα μικρό διάστημα και σε ηλικία 35 ετών, ο Δομάζος δεν ήθελε να τα παρατήσει. Το ποδόσφαιρο ήταν όλη του η ζωή και ο ποδοσφαιρικός εγωισμός του τέτοιος που τον πείσμωνε να θέλει να αποδείξει πως είχε ακόμη να προσφέρει πολλά. Έτσι το καλοκαίρι του 1978 εντάχθηκε στο δυναμικό της ΑΕΚ που είχε μόλις κατακτήσει το πρωτάθλημα Ελλάδας. Ο «Στρατηγός» ενσωματώθηκε αμέσως στο νέο περιβάλλον και είχε τεράστια συμβολή στην κατάκτηση του δεύτερου συνεχούς πρωταθλήματος για την «Ένωση» το 1979.

Μια από τις πρώτες κινήσεις που έκανε με την έλευσή του στα κοινά του Παναθηναϊκού το 1979 ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ήταν η επιστροφή του Μίμη Δομάζου στον Παναθηναϊκό για να κλείσει την καριέρα του στην ομάδα που λάτρεψε και λατρεύτηκε. Έτσι, το μεγάλο δεκάρι του ελληνικού ποδοσφαίρου επέστρεψε στο δεύτερο μισό της περιόδου 1979-80 για να κλείσει την καριέρα του με το τριφύλλι στο στήθος.

Έπαιξε συνολικά σε 536 αγώνες και είναι ακόμη μέχρι και σήμερα ρέκορντμαν συμμετοχών. Με την Εθνική ομάδα αγωνίστηκε 50 φορές και έγραψε εξίσου χρυσές σελίδες, καθώς μεταξύ άλλων ήταν μέλος της μεγάλης ομάδας της περιόδου 1968-69 που στις λεπτομέρειες δεν κατάφερε να προκριθεί στο κορυφαίο κατά πολλούς Μουντιάλ του 1970 στο Μεξικό.

Το 1984 ο Παναθηναϊκός τίμησε τον Μίμη Δομάζο με φιλικό αγώνα εναντίον της Μπόκα Τζούνιορς από την Αργεντινή στον οποίο έπαιξε κιόλας σε ηλικία 42 ετών. Αξιοσημείωτο επίσης το γκολ που πέτυχε το 2001 και σε ηλικία 59 ετών στον αγώνα παλαιμάχων μεταξύ των ομάδων Παναθηναϊκού και Άγιαξ με το οποίο ο Παναθηναϊκός πήρε μια άτυπη ρεβάνς για τον χαμένο τελικό του '71 μετά από 30 χρόνια. Επίσης το 2021 η Διεθνής ομοσπονδία Ιστορίας και στατιστικής του ποδοσφαίρου, τον επέλεξε στην κορυφαία εντεκάδα στην ιστορία του Ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το Aρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει την εκπομπή :

«ΣΠΟΡ ΙΣΤΟΡΙΕΣ»

ΜΙΜΗΣ ΔΟΜΑΖΟΣ

Η εκπομπή ”Σπορ ιστορίες” ήταν εκπομπή που παρουσίαζε τα πορτρέτα μεγάλων αθλητών.

Το επεισόδιο αυτό ήταν αφιερωμένο στον Μίμη Δομάζο και αναφέρεται στην πορεία της καριέρας του. Μιλούν γι' αυτόν ο προπονητής του στον Παναθηναϊκό Φέρεντς Πούσκας, ο βοηθός του Πούσκας Γραβρίλος Γαζής, οι δημοσιογράφοι Μάκης Παπαζήσης και Χριστόφορος Κονταξής, οι ποδοσφαιριστές Σάββας Παπάζογλου, Μπάμπης Ιντζόγλου, Νίκος Χρηστίδης, Αρίσταρχος Φουντουκίδης, Τότης Φυλακούρης, Τάκης Οικονομόπουλος, Αντώνης Αντωνιάδης, και ο παλιός πρόεδρος του Παναθηναϊκού Μιχάλης Κίτσιος. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής προβάλλονται πλάνα αρχείου από αγώνες του Δομάζου με τον Παναθηναϊκό, την Εθνικής Ελλάδας, και την ΑΕΚ.

Έτος παραγωγής: 1999

Παρουσίαση Δημήτρης Χατζηγεωργίου

Σκηνοθεσία: Γιάννης Ντατσόπουλος

