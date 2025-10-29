Ο Μίμης Φωτόπουλος, ένας από τους πιο δημοφιλείς κωμικούς της χρυσής εποχής ελληνικού κινηματογράφου που άφησε αξέχαστες ερμηνείες με το αναγνωρίσιμο στυλ του γνήσιου μάγκα, έφυγε από τη ζωή στις 29 Οκτωβρίου 1986.

Γεννήθηκε στη Ζάτουνα της Γορτυνίας και σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και τη Σχολή του Κουνελάκη. Συνεργάστηκε με πολλούς θιάσους και όλα τα μεγάλα ονόματα των συναδέλφων του, με κορυφαία το Θέατρο Τέχνης και το Εθνικό. Στη διάρκεια της Κατοχής πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση στις τάξεις του ΕΑΜ. Στα Δεκεμβριανά, συνελήφθη από τις βρετανικές δυνάμεις και εκτοπίστηκε στο στρατόπεδο της Ελ Ντάμπα ως το Μάρτιo του 1945. Το 1952 δημιούργησε τον δικό του θίασο και περιόδευσε σε Κύπρο, Τουρκία, Αίγυπτο, Γερμανία. Υπηρέτησε επί 50 χρόνια το θέατρο παίζοντας μεγάλους ρόλους της κλασικής δραματουργίας σε έργα του Μολιέρου, του Τσέχοφ, του Γκόγκολ, του Ίψεν αλλά και σε κωμωδίες του Αριστοφάνη.

Λαμπρή ήταν και η πορεία του στην κινηματογράφο. Η πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση έγινε το 1948 στη «Μαντάμ Σουσού» του Τσιφόρου. Συμμετείχε συνολικά σε 101 ταινίες, σε δύο από τις οποίες είχε γράψει και το σενάριο. Από τις μεγάλες του επιτυχίες θεωρούνται οι ταινίες: «Ταξιδιώτης χωρίς αποσκευές», «Κάλπικη Λίρα», «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο», «Το Σωφεράκι», «Ο γρουσούζης», «Ο Θόδωρος και το Δίκανο» κ.ά. Εμφανίστηκε, επίσης, και στην τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ «Ο θείος μας ο Μίμης» (1984). Πολύπλευρος καλλιτέχνης ο Μίμης Φωτόπουλος ασχολήθηκε και με τη λογοτεχνία. Έγραψε τέσσερις ποιητικές συλλογές, τρία βιβλία αυτοβιογραφικού χαρακτήρα και δύο θεατρικά έργα που έχουν παιχτεί. Ασχολήθηκε επίσης με τις εικαστικές τέχνες και συγκεκριμένα με την ιδιότυπη τεχνική του κολάζ γραμματοσήμων.

Το Αρχείο της ΕΡΤ θυμάται τον σπουδαίο ηθοποιό μέσα από τη θρυλική σειρά της ΕΡΤ «Το Θέατρο της Δευτέρας» και την παράσταση «Οι κόρες μου κι εγώ», μια κωμωδία σε τρεις πράξεις του Νίκου Βυζαντινού, με πρωταγωνιστή τον Μίμη Φωτόπουλο, σκηνοθεσία του ίδιου και τηλεσκηνοθεσία του Σταύρου Ζερβάκη.

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΜΟΥ ΚΙ ΕΓΩ, του Νίκου Βυζαντινού

Το έργο, που είχε αρχικά τον τίτλο «Όποιος βιάζεται..» πρωτοπαρουσιάστηκε στη σκηνή το καλοκαίρι του 1969 από τον θίασο του Μίμη Φωτόπουλου στο «Άλσος» Παγκρατίου, αλλά και στα επόμενα έτη, στη δεκαετία του ’70 παίχτηκε ξανά από τον θίασο του Μίμη Φωτόπουλου με μεγάλη επιτυχία, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην επαρχία.

Πρόκειται για ηθογραφία μιας αστικής οικογένειας, της οικογένειας Μελετίδη, όπου ο πατέρας προσπαθεί να παντρέψει τις κόρες του με βάση τις δικές του αντιλήψεις. Όμως, οι καταστάσεις δεν εξελίσσονται όπως τις είχε σχεδιάσει.. Στην κωμωδία ο συγγραφέας εξετάζει το κοινωνικό πρόβλημα της ανάμιξης του πατέρα στο θέμα του γάμου των παιδιών του και το αν μπορεί να επιβάλει άμεσα και επιτακτικά τη θέλησή του.

Παίζουν: Μίμης Φωτόπουλος (Φώτης Μελετίδης, χαρτέμπορος), Κώστας Παπαχρήστος (Μανώλης, γυναικαδελφός), Ζωή Ρίζου (Θέκλα, γυναίκα του Φώτη), Νόρα Λιάμη (Έλλη), Γιώργος Κωνσταντής (Χαρίλαος, υπάλληλος του Φώτη), Ελένη Καλλία (Πόπη), Λεωνίδας Νικολαίδης (Φρίξος Ασέλινος).

Έτος παραγωγής: 1977

Ημερομηνία πρώτης μετάδοσης: 23 Μαΐου 1977

Σκηνοθεσία: Μίμης Φωτόπουλος

Σκηνικά: Μανώλης Μαριδάκης

Μουσική επιμέλεια: Ζακ Μεναχέμ

Τηλεσκηνοθεσία: Σταύρος Ζερβάκης

Συντάκτης: Κωνσταντίνα Τασιοπούλου