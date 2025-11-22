Σαν σήμερα, στις 22 Νοεμβρίου 2007, φεύγει από τη ζωή ο Μωρίς Μπεζάρ (Maurice Béjart), μια σπουδαία φυσιογνωμία της τέχνης του χορού. Κορυφαίος χορευτής και χορογράφος, διευθυντής όπερας και ιδρυτής των σπουδαίων ομώνυμων Μπαλέτων, ο Μωρίς Μπεζάρ θεωρείται αναμορφωτής του σύγχρονου χορού. Έδωσε μια νέα αισθητική στον κλασικό χορό, αποδομώντας κλισέ, φέρνοντας νέες ιδέες στη σκηνογραφία, δίνοντας στα έργα του κοινωνικές προεκτάσεις, αφήνοντας πίσω έργα που έχουν μείνει στην ιστορία. Ο Μωρίς Μπεζάρ γεννήθηκε στη Μασσαλία το 1927 και έφυγε από τη ζωή στις 22 Νοεμβρίου 2007 στη Λωζάνη.

Δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ τη συνέντευξη του Μωρίς Μπεζάρ στον Αλέξη Κωστάλα στο πλαίσιο της εκπομπής «Βραδιά Μπαλέτου» -«Το 1789 κι εμείς» που προβλήθηκε στις 24 Ιουνίου 1990, από την ΕΤ1.

ΒΡΑΔΙΑ ΜΠΑΛΕΤΟΥ

ΤΟ 1789 ΚΙ ΕΜΕΙΣ

Με την ευκαιρία των εμφανίσεων των Μπαλέτων Μπεζάρ της Λωζάνης στο Ηρώδειο, η εκπομπή «Βραδιά Μπαλέτου» με τον Αλέξη Κωστάλα προβάλλει το έργο με τον τίτλο «Το 1789 κι εμείς», που παρουσίασε ο Μωρίς Μπεζάρ για πρώτη φορά στις 2 Μαΐου 1989 στο Γκραν Παλέ (Grand Palais) του Παρισιού, στο πλαίσιο του εορτασμού των διακοσίων ετών από τη Γαλλική Επανάσταση.

Ο Αλέξης Κωστάλας συνομιλεί με τον Μ.Μπεζάρ κατά τη διάρκεια της πρόβας για την παράσταση «Το 1789 κι εμείς» στο Ηρώδειο. Ο Γάλλος καλλιτέχνης μιλά για το έργο «Το 1789 κι εμείς», και τη σημασία της παράστασης με την οποία εγκαινιάστηκε ο αναδιαμορφωμένος χώρος του Grand Palais στο Παρίσι. Αναφέρεται σε επιμέρους στοιχεία του έργου όπως η μουσική, σε αυτά που τον ενέπνευσαν στο έργο, μιλά για την ιστορία και τη Γαλλική Επανάσταση, αλλά και τη στάση του καλλιτέχνη μέσα στην κοινωνία.