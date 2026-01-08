Σαν σήμερα το 1944 φεύγει από τη ζωή ο ποιητής Ναπολέων Λαπαθιώτης. Ιδιαίτερη φυσιογνωμία της Μεσοπολεμικής Αθήνας-γόνος αστικής οικογένειας, με υψηλή μόρφωση, αλλά παράλληλα μορφή αντισυμβατική για την εποχή του- δηλωμένος ομοφυλόφιλος, ναρκομανής, κομμουνιστής-ο Ναπολέων Λαπαθιώτης αυτοκτονεί, πένης, στις 8 Ιανουαρίου 1944 στο πατρικό του σπίτι στα Εξάρχεια. Ποιητής ευαίσθητος και αιχμηρός, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της νεοσυμβολιστικής και νεορομαντικής σχολής, θεωρείται σήμερα μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ποιητικές φυσιογνωμίες του Μεσοπολεμικού ποιητικού τοπίου.

Δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ το ποιητικό ντοκιμαντέρ της σειράς «Οι Ποιητές μας», παραγωγής 1983, σκηνοθεσίας Τάκη Σπετσιώτη.

ΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ ΜΑΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ

Δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ για τον Ναπολέοντα Λαπαθιώτη σε σενάριο και σκηνοθεσία Τάκη Σπετσιώτη. Παίζουν οι ηθοποιοί Γιάννης Ζαβραδινός και Κωνσταντίνος Τζούμας. Με μια ιδιαίτερη ποιητική ματιά παρουσιάζεται η ζωή και η φυσιογνωμία του ποιητή, αλλά και το έργο του, μέσα στο αστικό τοπίο της Αθήνας, γεννέτειράς του πόλης, και τα τοπόσημα που συνδέονται με τη ζωή του.

Η αφήγηση βασίζεται στα κείμενα των Τάκη Παπατσώνη «Ο Λαπαθιώτης μετέωρο και σκιά», Κλέονα Παράσχου «Μνήμη Λαπαθιώτη», Γ.Τσουκαλά «Η πολυφίλητη σκιά», Τέλλου Άγρα «Έργον τέχνης» και το αυτοβιογραφικό κείμενο του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη «Η ζωή μου». Ακούγονται τα ποιήματα του Λαπαθιώτη «Φθινόπωρο σ’αγάπησα», «Τοπίο χειμωνιάτικο», «Ψυχή της νύχτας».

Σενάριο-σκηνοθεσία: Τάκης Σπετσιώτης

Παίζουν: Γιάννης Ζαβραδινός, Κωνσταντίνος Τζούμας

Διεύθυνση παραγωγής: Μιχάλης Αθανασιάδης

Μοντάζ: Δέσπω Μαρουλάκου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Φίλιππας Κουτσαφτής

Εκτέλεση παραγωγής: Τάσος Λέρτας

Έτος παραγωγής: 1983